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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7040704170427043
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 16:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

З'явилося відео з GoPro одного з членів екіпажу БДК "Цезар Куніков" у момент його знищення нашими морськими дронами 14 лютого

Пишуть, що 1 дрон вразив БДК у корму, тим самим знерухомив корабель, після чого кілька дронів по черзі вразили судно по лівому борту. Останній дрон частково увійшов у зроблену пробоїну та здетонував усередині.

З моменту початку бою і до повного затоплення БДК пройшло трохи більше 40 хвилин.


Видео эпичное.
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 16:59

  Andrey2512 написав:
  somilitark написав:Це каже особа яка має сумніви хто підірвав Каховську ГЕС?


На войне все средства хороши. Поэтому, критически относиться нужно ко всему

Наступний вкид від вас буде в дусі: не зрозуміло хто на кого напав, це Україна готувала напад, що за публіка тут пасеться, таке відчуття, що прямо з калуги чи рязані пишуть((((
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 17:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  somilitark написав:Наступний вкид від вас буде в дусі: не зрозуміло хто на кого напав, це Україна готувала напад, що за публіка тут пасеться, таке відчуття, що прямо з калуги чи рязані пишуть((((


Если вы всё делите только на чёрное и белое, то мне вас жаль.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 17:05

sens ,
ПОЧЕКАЄМО РАЗОМ ЗАКОН №10449



Давайте якщо не важко, «окремо». .
Відсядьте трохи. Ви мені не здаєтесь адекватною людиною , а з такими в компанії мені некомфортно.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 17:11

  Hotab написав:Ви мені не здаєтесь адекватною людиною , а з такими в компанії мені некомфортно.
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 17:11

  Andrey2512 написав:
  somilitark написав:Наступний вкид від вас буде в дусі: не зрозуміло хто на кого напав, це Україна готувала напад, що за публіка тут пасеться, таке відчуття, що прямо з калуги чи рязані пишуть((((


Если вы всё делите только на чёрное и белое, то мне вас жаль.

Так що ми готували напад?
Яке ж ти кончене!
Чого прискакало сюди?
Горілки нема, йди шукай пральні машини деінде :evil:
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 17:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sens написав:ПОЧЕКАЄМО РАЗОМ ЗАКОН №10449 , на мою думку - його приймуть через день як буде матдопомога від влади США


який сенс того закону якщо щодня десятки чи напевно й сотні кримінальних порушень за статтею 146 КК, які залишаються без реакції правоохоронних органів, навіть більше - це все відбувається за їх участю
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 17:13

Letusrock а кого викрадають?)
Andrey2512
 
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