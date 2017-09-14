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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 06 бер, 2024 16:55
З'явилося відео з GoPro одного з членів екіпажу БДК "Цезар Куніков" у момент його знищення нашими морськими дронами 14 лютого
Пишуть, що 1 дрон вразив БДК у корму, тим самим знерухомив корабель, після чого кілька дронів по черзі вразили судно по лівому борту. Останній дрон частково увійшов у зроблену пробоїну та здетонував усередині.
З моменту початку бою і до повного затоплення БДК пройшло трохи більше 40 хвилин.
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Видео эпичное.
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Додано: Сер 06 бер, 2024 16:59
Andrey2512 написав: somilitark написав:
Це каже особа яка має сумніви хто підірвав Каховську ГЕС?
На войне все средства хороши. Поэтому, критически относиться нужно ко всему
Наступний вкид від вас буде в дусі: не зрозуміло хто на кого напав, це Україна готувала напад, що за публіка тут пасеться, таке відчуття, що прямо з калуги чи рязані пишуть((((
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somilitark
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Додано: Сер 06 бер, 2024 17:03
somilitark написав:
Наступний вкид від вас буде в дусі: не зрозуміло хто на кого напав, це Україна готувала напад, що за публіка тут пасеться, таке відчуття, що прямо з калуги чи рязані пишуть((((
Если вы всё делите только на чёрное и белое, то мне вас жаль.
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Andrey2512
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Додано: Сер 06 бер, 2024 17:05
sens
,
ПОЧЕКАЄМО РАЗОМ ЗАКОН №10449
Давайте якщо не важко, «окремо
». .
Відсядьте трохи. Ви мені не здаєтесь адекватною людиною , а з такими в компанії мені некомфортно.
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Hotab
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Додано: Сер 06 бер, 2024 17:12
sens написав:
ПОЧЕКАЄМО РАЗОМ ЗАКОН №10449 , на мою думку - його приймуть через день як буде матдопомога від влади США
який сенс того закону якщо щодня десятки чи напевно й сотні кримінальних порушень за статтею 146 КК, які залишаються без реакції правоохоронних органів, навіть більше - це все відбувається за їх участю
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Letusrock
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Додано: Сер 06 бер, 2024 17:13
Letusrock а кого викрадають?)
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Andrey2512
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Додано: Сер 06 бер, 2024 17:22
Andrey2512 написав:Letusrock
а кого викрадають?)
ворогів народу, тобто "ухилянтів"
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Letusrock
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Додано: Сер 06 бер, 2024 17:25
Letusrock написав: Andrey2512 написав:Letusrock
а кого викрадають?)
ворогів народу, тобто "ухилянтів"
вас же ще не вкрали?
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Shaman
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Додано: Сер 06 бер, 2024 17:32
Letusrock написав: sens написав:
ПОЧЕКАЄМО РАЗОМ ЗАКОН №10449 , на мою думку - його приймуть через день як буде матдопомога від влади США
який сенс того закону якщо щодня десятки чи напевно й сотні кримінальних порушень за статтею 146 КК, які залишаються без реакції правоохоронних органів, навіть більше - це все відбувається за їх участю
У вас чи з памʼяттю проблеми, чи ви просто тут дурачитесь.
Призначення закону - створити реєстр. Щоб там були всі. І більшість там таки зʼявиться добровільно і за 60 днів.
Ті, хто захоче жити в контфронтації з законами (це буде не більше 5% суспільства) , тих все одно виловлять вже «бусиками» . Бо пересіяти бусиками 5 % в рази легше , ніж всіх , як це пробують робити зараз.
Як будуть «сіяти»? Буде якийсь електронний (в смартфоні) чи паперовий документ, що ти «в полі закону», або його в тебе не буде, і на будь якій перевірці такого чела чекає «бусик».
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Hotab
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Додано: Сер 06 бер, 2024 17:38
Hotab написав:
Бо пересіяти бусиками 5 % в рази легше , ніж всіх , як це пробують робити зараз.
поражаюсь твоей логике. На лбу не написано что человек есть в реестре. Чтобы выявить 5% нарушителей, перелопатить надо те же 100%.
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vitaliiangel
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