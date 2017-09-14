Додано: Сер 06 бер, 2024 18:03

vitaliiangel ,

ну то есть ты уже понял, что проблемы проверить и выявить одного из 20-50 без кода не проблема?

Твоя ошибка в том, что ты надеешься пропетлять как один из миллиона. Типа «нас много, что нам сделают» Нет, таких как ты будет мало. Так что проси Холяву про мешочки с начесом.



И да, не понимаю чего ты нервничаешь. Ты будешь распечатан иным путем: у тебя карты, недвига, авто. С тобой будет вообще просто. И таких, с кем просто, будет «подавляющее большинство» тм



Что касается твоего «а зачем ловить, они умрут в учебке», это даже обсуждать не интересно.

Я сказал «цель - создать реестр». И его создадут. А кто из реестра поедет на полигон и умрет там - это вообще вопрос пятый.