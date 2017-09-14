Hotab написав:Бо пересіяти бусиками 5 % в рази легше , ніж всіх , як це пробують робити зараз.
поражаюсь твоей логике. Точно так же, на лбу не написано что человек есть в реестре. Чтобы выявить 5% нарушителей, перелопатить надо те же 100%.
А при наличии электронного кабинета ухылянта в смартфоне , все будет очень просто: на БП при выезде из Ирпеня-Бучи-Гостомеля (у мяча) всех просят показать этот кабинет. Это 5 секунд на каждого чела. Как сейчас с е-паспортом в Дие. У кого его нет - «добрый день».
Формат этого «электронного кабинета ухылянта» молет быть любым: лишняя страница в Дие, qr-код как лицензия водителя, отдельный документ. Не важно абсолютно. Важно, что он будет только у тех, кто заполнил свою «форму» со всеми данными. Дистанционно, или лично явившись в ТЦК. Кто этого не сделал, тот его не имеет и его всюду травят. Где травят - только полет фантазии: можно и в банке отказать обслуживать.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 06 бер, 2024 17:52, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:І більшість там таки зʼявиться добровільно і за 60 днів.
мав арешт майна в 2017 , в провадженні було вказано все рухоме і нерухоме майно . Ця дія виникла через штраф за порушення ПДР , якщо розумієте - власник рухомого майна відповідає і сплачує штраф. В Дії пізніше дізнався,тому що повідомляли мене за пропискою , фактичне жив на той час на 5 міст. До чого це я,виконавець сам все зробив - знайшов , що йому треба - з джерела було відраховано сума штрафу + % виконавця . Хепі енд.
Ми з минулого року бачимо новини про є-реєстри. Сумлінні працівники ТЦК разом з правоохоронними органами займаються необхідною справою - примусово обмежують права та постійно щось неофіційно звіряють по планшету , додатково примусово доставляють до рекрутерів ТЦК для подальшої презентації
Hotab написав:А при наличии электронного кабинета ухылянта в смартфоне , все будет очень просто: на БП при выезде из Ирпеня-Бучи-Гостомеля (у мяча) всех просят показать этот кабинет. Это 5 секунд на каждого чела. У кого его нет - «добрый день
ты же олимпиады выигрывал. В сутки через Ирпень на Киев проезжает от 30 до 50 тысяч авто. Была инфа что ежедневно из пригородов приезжает в столицу миллион человек. Посчитай сколько будет длиться проверка электронного кабинета. Если бы в твой способ можно было выловить ухылянтов, их бы давно переловили и без электронного кабинета. Математек. Невозможно ни словить ни наказать миллион человек. Для этого понадобится ещё одно ЗСУ. Можно только с ними договориться.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 06 бер, 2024 17:55, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel , ты под Одессой прятался, когда на БП проверяли ВСЕ паспорта поголовно ? В том числе и на твоем блокпосту у мяча. Я там был и не раз, проверяли ДИЮ всегда. Что мешает проверять не Дию, а этот qr-код, а, детский психолог?? На въезде в Херсон и сейчас ВСЕХ проверяют, и даже багажник просят открыть. И ничего.
Hotab написав:vitaliiangel , ты под Одессой прятался, когда на БП проверяли ВСЕ паспорта поголовно ? В том числе и на твоем блокпосту у мяча. Я там был и не раз, проверяли ДИЮ всегда. Что мешает проверять не Дию, а этот qr-код, а, детский психолог?? На въезде в Херсон и сейчас ВСЕХ проверяют, и даже багажник просят открыть. И ничего.
Ну поймали 100 тыс ухылянтов дальше что, куда их приведут, где разместят, как будут всех наказывать? Ты не понимаешь много это или мало. Для тебя что одного поймать, что миллион. А разница немного есть. Кого то поймают, я не спорю. Но их и так ловят. Ловить ухылянтов такая же тупая трата ресурсов как барабаны для убежищ. Потому что ресурсы тратятся а какой выхлоп - непонятно. Может пойманные в большинстве и учебку не переживут со своими инсультами. А на них потратились человеко-часы, и деньги.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 06 бер, 2024 18:02, всього редагувалось 3 разів.
Andrey2512 написав:Hotab я в тому плані, що у нас одні полумєри.
Побачимо що приймуть. Якщо профанація - шиєм триколори, будемо «здавати кавалірки моторолі».
який по вашому вплив мобілізації, у відсотках, на нашу "непоразку" ? Роль цього закону сильно перебільшена, набагато важливіше вирішуються зараз в ЄС та США, поки що без суттєвого позитиву з літа 2023 вже зрозуміло що провоження війни більше негативно впливає на Україну ніж на рф. Надія лише на метеорит чи землетрус в Уральських горах
Вообще-то, это, по-моему, было очевидно с самого начала. Война идёт на нашей территории и разрушения у нас. Экономика у нас слабее.
vitaliiangel , ну то есть ты уже понял, что проблемы проверить и выявить одного из 20-50 без кода не проблема? Твоя ошибка в том, что ты надеешься пропетлять как один из миллиона. Типа «нас много, что нам сделают» Нет, таких как ты будет мало. Так что проси Холяву про мешочки с начесом.
И да, не понимаю чего ты нервничаешь. Ты будешь распечатан иным путем: у тебя карты, недвига, авто. С тобой будет вообще просто. И таких, с кем просто, будет «подавляющее большинство» тм
Что касается твоего «а зачем ловить, они умрут в учебке», это даже обсуждать не интересно. Я сказал «цель - создать реестр». И его создадут. А кто из реестра поедет на полигон и умрет там - это вообще вопрос пятый.
Hotab написав:И да, не понимаю чего ты нервничаешь. Ты будешь распечатан иным путем: у тебя карты, недвига, авто.
счета будут закрыты до апреля, толку от моей недвижимости ЗСУ?
Hotab написав:Я сказал «цель - создать реестр». И его создадут. А кто из реестра поедет на полигон и умрет там - это вообще вопрос пятый.
вот именно. учишь вас учишь, толку - ноль.
Выхлоп расчитывается соотношением затраченных усилий и полученного результата. Если тысяча здоровых тцкашников поймают 5 тыс полудохлых ухылянтов, половина которых и до фронта не доживёт, какая от этого польза? И вопрос это не 5й, а 1й. Хотим воевать эффективно или мясом дыры прикрывать? Ну закончится мясо, дальше что. А для эффективности нужен профотбор.
У меня был кейс, когда я с нуля набирал людей на Одесский филиал, нужно было много, но даже близко всех не брал, чтобы перепортили складскую технику, получили травмы, проворовались и передрались? такие не нужны даже даром.
В твоей моделе мира "вопрос 5й" означает "вот мы вам набрали доходяг а вы епитесь как хотите". Так рекрутинг не работает. Чем раньше поймёте, тем будет лучше.
prodigy написав:......... є категорія людей, які вважають, що держава контролює кожну їх дію , кожний крок (це закладено в гени , батьки яких знали що таке "ежові рукавиці"(услихав це термін в 4 роки, але тільки в старших класах школи зрозумів до чого тут їжак (Николай Ежов), таких більшість у віці 45-50+(вони застали совок і 3 роки були піонерами), серед громадян рф їх більше у рази ніж у нас(хоч жили в одній країні)........
Это Вы тоже узнали из ютьюба?
Казалось бы, происхождение этой фразы не вызывает сомнений, однако в русской литературе это выражение встречается гораздо раньше. В “Капитанской дочке" Пушкина есть эпизод, где Петруша Гринёв передает письмо отца его старинному другу, генералу Андрею Карловичу Р., немцу по происхождению. Тот читает письмо: "Теперь о деле... К вам моего повесу"... гм... "держать в ежовых рукавицах"... Что такое ешовы рукавиц? Это, должно быть, русска поговорк...". Следовательно, "в ежовых рукавицах" могли держать в России задолго до наркома Ежова! В словаре русской фразеологии сказано, что этот оборот известен с XIX в., но как часть пословицы "Ежовыми рукавицами, да за мягкое тело приниматься" встречался еще в первой половине XVIII в.
vitaliiangel написав:............. У меня был кейс, когда я с нуля набирал людей на Одесский филиал, нужно было много, но даже близко всех не брал, чтобы перепортили складскую технику, получили травмы, проворовались и передрались? такие не нужны даже даром. ..........
Вы отбирали из желающих. При этом кандидатов было больше, чем вакансий. С мобилизацией сегодня ситуация несколько другая.