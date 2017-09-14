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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7042704370447045
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 18:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:5 тыс полудохлых ухылянтов
набір йде , щоб самим не йти - до тих пір коли буде завершено військові дії чи останнім запропонують виконати обовязок
sens
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 18:43

  sens написав:
  vitaliiangel написав:5 тыс полудохлых ухылянтов
набір йде , щоб самим не йти - до тих пір коли буде завершено військові дії чи останнім запропонують виконати обовязок

у нас всё развивается по синусоиде, проблемы накапливаются, а потом какой то журналист нароет цифру небоевых потерь, и профотбор придётся таки проводить. Потому что власти надо будет как то их (эти потери) объяснить. Это пуйлу ниче не надо своему народу объяснять и яйца па 17 там в принципе никого не заинтересовали бы. А у нас целый министр уволился.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 18:48

vitaliiangel ,

У меня был кейс,

Виталя, о боже… избавь меня от своих сказок!! Они так нелепо звучат на фоне твоих примиьивно-инфантильных рассуждений.
Если ты настолько тугой, то еще раз, читай по слогам:
Цель - всех загнать в реестр! Ты уже понял, что его можно сделать довольно легко.
Идем дальше. В реестре будут как нормальные, так и инсультники, как потенциально желающие (но не добровольцы), так и ярые дисиденты.
Но это несколько миллионов, с которыми можно работать. С которых можно выбирать. А не то что сейчас: кого у проходной молокозавода поймали, тот и готов.
С точки зрения качества призывника - это только плюс, когда есть из кого выбирать. .
Тебе реально пора на работу, ты уже тупишь в элементарных вещах. Ну или это у тебя защитные реакции заставляют отрицать понятные и простые вещи.
Hotab
 
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  #<1 ... 7042704370447045
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