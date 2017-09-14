Додано: Сер 06 бер, 2024 18:48



У меня был кейс,



Виталя, о боже… избавь меня от своих сказок!! Они так нелепо звучат на фоне твоих примиьивно-инфантильных рассуждений.Если ты настолько тугой, то еще раз, читай по слогам:Цель - всех загнать в реестр! Ты уже понял, что его можно сделать довольно легко.Идем дальше. В реестре будут как нормальные, так и инсультники, как потенциально желающие (но не добровольцы), так и ярые дисиденты.Но это несколько миллионов, с которыми можно работать. С которых можно выбирать. А не то что сейчас: кого у проходной молокозавода поймали, тот и готов.С точки зрения качества призывника - это только плюс, когда есть из кого выбирать. .Тебе реально пора на работу, ты уже тупишь в элементарных вещах. Ну или это у тебя защитные реакции заставляют отрицать понятные и простые вещи.