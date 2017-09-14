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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 06 бер, 2024 20:06
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prodigy
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Додано: Сер 06 бер, 2024 20:20
OSINT розвідка підтверджує втрату щонайменше 6 на супутникових знімкахhttps://defence-ua.com/news/suputnik_po ... 14662.html
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Denik
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