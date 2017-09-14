Додано: Сер 06 бер, 2024 18:48



У меня был кейс,



счета будут закрыты до апреля, толку от моей недвижимости ЗСУ?





Цель - всех загнать в реестр! Ты уже понял, что его можно сделать довольно легко.Идем дальше. В реестре будут как нормальные, так и инсультники, как потенциально желающие (но не добровольцы), так и ярые дисиденты.Но это несколько миллионов, с которыми можно работать. С которых можно выбирать. А не то что сейчас: кого у проходной молокозавода поймали, тот и готов.С точки зрения качества призывника - это только плюс, когда есть из кого выбирать. .Тебе реально пора на работу, ты уже тупишь в элементарных вещах. Ну или это у тебя защитные реакции заставляют отрицать понятные и простые вещи.Че ж так все запущено?!ЗСУ не надо твоя недвига. Но она окажется под арестом, если ты начнешь облагаться штрафами за незаполненную за 60 дней форму. Тебе не нужна твоя недвига и авто? Пусть будет под арестом ? Не, ну если не надо, то канеш..к арендаторам тоже будешь ходить на встречу за деньгами?Ты пока что плохо себе представляешь жизнь вне закона , когда ты дичь в сезон охоты.