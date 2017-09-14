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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7043704470457046>
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 18:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:5 тыс полудохлых ухылянтов
набір йде , щоб самим не йти - до тих пір коли буде завершено військові дії чи останнім запропонують виконати обовязок
sens
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 18:43

  sens написав:
  vitaliiangel написав:5 тыс полудохлых ухылянтов
набір йде , щоб самим не йти - до тих пір коли буде завершено військові дії чи останнім запропонують виконати обовязок

у нас всё развивается по синусоиде, проблемы накапливаются, а потом какой то журналист нароет цифру небоевых потерь, и профотбор придётся таки проводить. Потому что власти надо будет как то их (эти потери) объяснить. Это пуйлу ниче не надо своему народу объяснять и яйца па 17 там в принципе никого не заинтересовали бы. А у нас целый министр уволился.
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 18:48

vitaliiangel ,

У меня был кейс,


Цель - всех загнать в реестр! Ты уже понял, что его можно сделать довольно легко.
Идем дальше. В реестре будут как нормальные, так и инсультники, как потенциально желающие (но не добровольцы), так и ярые дисиденты.
Но это несколько миллионов, с которыми можно работать. С которых можно выбирать. А не то что сейчас: кого у проходной молокозавода поймали, тот и готов.
С точки зрения качества призывника - это только плюс, когда есть из кого выбирать. .
Тебе реально пора на работу, ты уже тупишь в элементарных вещах. Ну или это у тебя защитные реакции заставляют отрицать понятные и простые вещи.

счета будут закрыты до апреля, толку от моей недвижимости ЗСУ?


Че ж так все запущено?!
ЗСУ не надо твоя недвига. Но она окажется под арестом, если ты начнешь облагаться штрафами за незаполненную за 60 дней форму. Тебе не нужна твоя недвига и авто? Пусть будет под арестом ? Не, ну если не надо, то канеш..
к арендаторам тоже будешь ходить на встречу за деньгами?
Ты пока что плохо себе представляешь жизнь вне закона , когда ты дичь в сезон охоты.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 06 бер, 2024 19:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 19:25

vitaliiangel ,

при этом даже на квартиру в киеве за 8 лет (которые я на форуме) не собрал.


Тут такой щепетильный вопрос… 8 лет я страну защищал. Там как-то вот не сильно платили. А хулиарды налогов (и соответственно приличная зарплата) лишь крайний год плачу . За год на квартиру в Киеве собрать можно, но надо жить как муха. Я так не умею.
На работу я тебе рекомендую , потому что ты действительно очень деградируешь. Что в общем и не удивительно: не выходя годами из дома происходит неизбежная деградация. Это ж как зона.
Мозгам надо пища, а ее нет. Глаза видят из дня в день одно и то же. Все дни однотипные: 30-40 сообщений не вставая из-за компа .
Это реально заточение. Еще капли капать с высоты прям в темечко, и будет оно, камера гестапо.
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 19:39

  fler написав:Хто в темі по Одесі? Пишуть, що в порт прилетіло((. prodigy, шо там?


Під час зустрічі в Одесі президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса Росія завдала удару по місту. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час спільного брифінгу повідомив український лідер.

"Ми бачили сьогодні цей удар. Ви бачите, з ким ми маємо справу, їм все одно, куди бити – по військовим, чи цивільним... Я знаю, що сьогодні були жертви, всіх деталей не знаю ще, але знаю. Що є загиблі, є поранені", — сказав Зеленський.

За словами Кіріакоса Міцотакіса, під час удару вони перебували в Одеському морському порту. Зеленський та його штаб показували порт і розповідали про його значення, а також про те, що треба, щоб розширити можливості морського коридору для цивільних суден
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 19:40

ценные кадры не разбазаривают

Побиття у тернопільському ТЦК: Фігуранти повернулися на службу

https://inforesist.org/ua/pobittya-u-ternopilskomu-tczk-figuranti-povernulisya-na-sluzhbu/
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 20:06

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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 20:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

OSINT розвідка підтверджує втрату щонайменше 6 на супутникових знімках
https://defence-ua.com/news/suputnik_po ... 14662.html
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 20:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Banderlog написав:Тепер на рахунок 3 років. Даж якщо приймуть то це буде у випадку відсутності загострення на фронті.

У нас народ в принципе настроился на три года службы, если тут будет обман, мне даже тяжело представить морально-психологические последствия, количество СЗЧ и итальянских забастовщиков с принципом делаю медленно, делаю хреново, а что ты мне сделаешь из армии уволишь ?
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 20:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Andrey2512 написав:
  somilitark написав:Це каже особа яка має сумніви хто підірвав Каховську ГЕС?


На войне все средства хороши. Поэтому, критически относиться нужно ко всему


Мы чисто технически не могли подорвать ГЭС, даже если бы сильно захотели. Поэтому критически тут можно не относиться.
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  #<1 ... 7043704470457046>
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