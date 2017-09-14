набір йде , щоб самим не йти - до тих пір коли буде завершено військові дії чи останнім запропонують виконати обовязок
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Додано: Сер 06 бер, 2024 18:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 06 бер, 2024 18:43
у нас всё развивается по синусоиде, проблемы накапливаются, а потом какой то журналист нароет цифру небоевых потерь, и профотбор придётся таки проводить. Потому что власти надо будет как то их (эти потери) объяснить. Это пуйлу ниче не надо своему народу объяснять и яйца па 17 там в принципе никого не заинтересовали бы. А у нас целый министр уволился.
Додано: Сер 06 бер, 2024 18:48
vitaliiangel ,
Цель - всех загнать в реестр! Ты уже понял, что его можно сделать довольно легко.
Идем дальше. В реестре будут как нормальные, так и инсультники, как потенциально желающие (но не добровольцы), так и ярые дисиденты.
Но это несколько миллионов, с которыми можно работать. С которых можно выбирать. А не то что сейчас: кого у проходной молокозавода поймали, тот и готов.
С точки зрения качества призывника - это только плюс, когда есть из кого выбирать. .
Тебе реально пора на работу, ты уже тупишь в элементарных вещах. Ну или это у тебя защитные реакции заставляют отрицать понятные и простые вещи.
Че ж так все запущено?!
ЗСУ не надо твоя недвига. Но она окажется под арестом, если ты начнешь облагаться штрафами за незаполненную за 60 дней форму. Тебе не нужна твоя недвига и авто? Пусть будет под арестом ? Не, ну если не надо, то канеш..
к арендаторам тоже будешь ходить на встречу за деньгами?
Ты пока что плохо себе представляешь жизнь вне закона , когда ты дичь в сезон охоты.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 06 бер, 2024 19:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 06 бер, 2024 19:25
vitaliiangel ,
Тут такой щепетильный вопрос… 8 лет я страну защищал. Там как-то вот не сильно платили. А хулиарды налогов (и соответственно приличная зарплата) лишь крайний год плачу . За год на квартиру в Киеве собрать можно, но надо жить как муха. Я так не умею.
На работу я тебе рекомендую , потому что ты действительно очень деградируешь. Что в общем и не удивительно: не выходя годами из дома происходит неизбежная деградация. Это ж как зона.
Мозгам надо пища, а ее нет. Глаза видят из дня в день одно и то же. Все дни однотипные: 30-40 сообщений не вставая из-за компа .
Это реально заточение. Еще капли капать с высоты прям в темечко, и будет оно, камера гестапо.
Додано: Сер 06 бер, 2024 19:39
Під час зустрічі в Одесі президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса Росія завдала удару по місту. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час спільного брифінгу повідомив український лідер.
"Ми бачили сьогодні цей удар. Ви бачите, з ким ми маємо справу, їм все одно, куди бити – по військовим, чи цивільним... Я знаю, що сьогодні були жертви, всіх деталей не знаю ще, але знаю. Що є загиблі, є поранені", — сказав Зеленський.
За словами Кіріакоса Міцотакіса, під час удару вони перебували в Одеському морському порту. Зеленський та його штаб показували порт і розповідали про його значення, а також про те, що треба, щоб розширити можливості морського коридору для цивільних суден
Додано: Сер 06 бер, 2024 19:40
ценные кадры не разбазаривают
Побиття у тернопільському ТЦК: Фігуранти повернулися на службу
Додано: Сер 06 бер, 2024 20:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
OSINT розвідка підтверджує втрату щонайменше 6 на супутникових знімках
Додано: Сер 06 бер, 2024 20:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
У нас народ в принципе настроился на три года службы, если тут будет обман, мне даже тяжело представить морально-психологические последствия, количество СЗЧ и итальянских забастовщиков с принципом делаю медленно, делаю хреново, а что ты мне сделаешь из армии уволишь ?
Додано: Сер 06 бер, 2024 20:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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