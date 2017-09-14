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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 06 бер, 2024 21:05
ЛАД написав:Вообще-то, это, по-моему, было очевидно с самого начала
. Война идёт на нашей территории и разрушения у нас. Экономика у нас слабее.
Ну частина форумчан щиро вірить що з кожним місяцем рф слабне і от-от розвалиться, тому потрібно продовжувати максимально довго))
Hotab написав:
на БП при выезде из Ирпеня-Бучи-Гостомеля (у мяча) всех просят показать этот кабинет.
тобто першими виловлять економічний фронт?
Hotab написав:
Ті, хто захоче жити в контфронтації з законами (це буде не більше 5% суспільства) , тих все одно виловлять вже «бусиками»
правильно розумію що 146 статтю КК потрібно вилучити, або навіть нагороджувати за неї? Давно ходять чутки що 8000 премії дають за кожну голову
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Додано: Сер 06 бер, 2024 21:30
Letusrock
,
тобто першими виловлять економічний фронт?
Ви в освіті? Чи в якій області? Це просто дивно так тупити. Наче ж розжував все.
Економічний фронт сам все поставить в смартфон. Екон.фронт не може жити без банків, касових апаратів, рахунків. На блокпостах мова про тих небагатьох, хто типу не має карт, нерухомість і рухомість на коханках і коханцях.
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Додано: Сер 06 бер, 2024 21:46
Hotab написав:
Екон.фронт не може жити без банків, касових апаратів, рахунків.
кроме водительских прав ничего блокировать не будут. Могу объяснить почему, но тебе оно не надо. Всё равно ты не понимаешь как функционирует экономика и какой может быть негативный эффект. Это то о чём я писал раньше, вынесут из банков депозиты и кредитов на рефинанс понадобится вдвое больше. С продажи недвижимости платятся налоги, заблокировать свои же налоги? ну и т.д. вплоть до того, что побегут через тису даже те, кто не планировал. Ну и про рейтинги власти можно будет забыть навсегда.
Ми допускаємо лише одне обмеження для ухилянтів — право керування транспортними засобами" — член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський
Комітет нацбезпеки уже розпочав розгляд правок до мобілізаційного законопроекту: планують завершити роботу впродовж 1-2 тижнів.
Відтак, на друге читання законопроект може потрапити вже до кінця місяця.
Завтра на засіданні комітету разом із представникам МОЗ та Мінсоцполітики буде обговорено питання відстрочки від мобілізації для військовозобов'язаних, які доглядають за особами з інвалідністю.
единственный путь - поднимать налоги и выплаты военным. Чтобы очередь в тцк стояла. Другого пути нет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 06 бер, 2024 21:58, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 06 бер, 2024 21:51
Letusrock написав: ЛАД написав:Вообще-то, это, по-моему, было очевидно с самого начала
. Война идёт на нашей территории и разрушения у нас. Экономика у нас слабее.
Ну частина форумчан щиро вірить що з кожним місяцем рф слабне і от-от розвалиться, тому потрібно продовжувати максимально довго))
..........
Ну, экономика у РФ действительно ослабляется, как и у любой страны во время войны. Насчёт близкого развала сильно сомневаюсь. Хотя в жизни всё бывает, но я на это не рассчитываю.
А нас спасает поддержка Запада. Если бы не это...
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Додано: Сер 06 бер, 2024 22:01
Hotab написав:
Це просто дивно так тупити. Наче ж розжував все.
Економічний фронт сам все поставить в смартфон. Екон.фронт не може жити без банків, касових апаратів, рахунків. На блокпостах мова про тих небагатьох, хто типу не має карт, нерухомість і рухомість на коханках і коханцях.
Це ви не розумієте що буде відбуватись перші півроку. От якийсь Петро Будівельникович - економічний фронт але небув (як і більшість) в ТЦК останні 6-20 років. Щоб як ви кажете "поставити в смартфон" йому потрібно зявитись в ТЦК, пройти комісію і т.д.
Які шанси вийти звідти без повістки на відправку в перші пару місяців початку дії закону? Отже Петро заляже на дно поки не наберуть достатню кількість
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Додано: Сер 06 бер, 2024 22:13
katso написав: vitaliiangel написав: Hotab написав:
кроме водительских прав ничего блокировать не будут.
Потому что иначе выйдут сами на себя - ведь у пересичного среднестатистического украинца кроме прав ничего и нет, квартира с кучей совладельцев в том числе несовершеннолетних - фиг отнимешь, и карточка с 1000грн, так он и побежал в военкомат из-за нее.
допустим отняли у ухылянта квартиру-подвал в каком то мухосранске, дальше что с ней делать? Там и так цена 5куе а с учётом возможных судов никто дороже 1куе её не купит. Которые даже не покроют расходы на работу суда и исполнителей. Потом ЕСПЧ завалят исками, а CNN покажет как из квартиры ухылянта вышвыривают его детей и родителей пенсионеров. Запад очень обрадуется Северной Корее на своих границах.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 06 бер, 2024 22:16, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 06 бер, 2024 22:16
Letusrock написав: Hotab написав:
Це просто дивно так тупити. Наче ж розжував все.
Економічний фронт сам все поставить в смартфон. Екон.фронт не може жити без банків, касових апаратів, рахунків. На блокпостах мова про тих небагатьох, хто типу не має карт, нерухомість і рухомість на коханках і коханцях.
Це ви не розумієте що буде відбуватись перші півроку. От якийсь Петро Будівельникович
- економічний фронт але небув (як і більшість) в ТЦК останні 6-20 років. Щоб як ви кажете "поставити в смартфон" йому потрібно зявитись в ТЦК, пройти комісію і т.д.
Які шанси вийти звідти без повістки на відправку в перші пару місяців початку дії закону? Отже Петро заляже на дно поки не наберуть достатню кількість
Петро Будко-Будівельникович
змушений буде полишити економічний фронт
остаточно підірве неврозами й так не богатирське здоровячко
Треба доопрацьовувати
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Додано: Сер 06 бер, 2024 22:22
vitaliiangel
,
кроме водительских прав ничего блокировать не будут.
Если будут большие штрафы и ДВС не заберут в армию (а не заберут), то забрать и заблокировать можно все.
Там Сенс один раз верно все написал. Про свою историю с блокировкой из-за штрафа . Врагу не пожелаешь. Ты не враг, тебе желаю. Чтоб мозги просветлели и вырос из коротких штанишек.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 06 бер, 2024 22:27, всього редагувалось 1 раз.
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