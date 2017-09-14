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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7045704670477048>
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 22:24

vitaliiangel ніхто квартиру не відбере. А от продавати її можуть заборонити
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 22:30

  Дюрі-бачі написав:vitaliiangel ніхто квартиру не відбере. А от продавати її можуть заборонити

самая свежая инфа такая
Ми допускаємо лише одне обмеження для ухилянтів — право керування транспортними засобами" — член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 22:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

недвижимость могут "забрать" (обмеження, арешт тощо) и сейчас и потом вне зависимости от закона о мобилизации в рамках производства по решению суда.
все эти требования тцкашников показать какой-то кабинет будут всё равно незаконны и можно будет требовать удаление себя из любых баз - это прямое требование европейской нормы о личных данных.
все видят как легко фсбшники прослушивают генералов, кладут киевстар. все эти базы со всеми нашими данными завтра будут у кацапов.

суды сейчас прикольные. статистика по реестру (вроде 146) - суды начали использовать формальный отказ в открытии производства, например ссылаясь на отсутствие у заявителя - жены - нотариального представления прав пропавшего мужа.
Востаннє редагувалось Бетон в Сер 06 бер, 2024 22:55, всього редагувалось 2 разів.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 22:38

  vitaliiangel написав:допустим отняли у ухылянта квартиру-подвал в каком то мухосранске


Это даже технически невозможно. Там дети прописанные например, старики, жена. Куча совладельцев. Ну Вы в курсе как оно в жизни. Ну максимум арестуют его 1/4 часть двухкомнатной квартиры в хруще - это значит что он не сможет ее продать да и только, а много кто квартиры продает? А так живи себе. Вот законодатели и не лезут туда - не дурные.
katso
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 22:40

  katso написав:не дурные.
может и дурные, но много кто себя видит в политике и за откровенную дичь не проголосует.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 22:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:единственный путь - поднимать налоги и выплаты военным. Чтобы очередь в тцк стояла. Другого пути нет.

Ну мізки вже почали просвітлюватися.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 22:45

  Denik написав:
  vitaliiangel написав:единственный путь - поднимать налоги и выплаты военным. Чтобы очередь в тцк стояла. Другого пути нет.

Ну мізки вже почали просвітлюватися.
у вас? искренне рад. надеюсь и дальше всё будет хорошо.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 22:50

vitaliiangel ,
у вас? искренне рад. надеюсь и дальше всё будет хорошо


У тебя ж пока нет, если продолжаешь оптимизировать налоги во время войны. Но «за» поднятие зарплаты военным. За чужой счет конечно же.

Бетон ,
недвижимость могут "забрать" (обмеження, арешт тощо) и сейчас и потом вне зависимости от закона о мобилизации в рамках производства по решению суда.


Совершенно верно. Из-за неоплаченного штрафа по невыполнению требований нового закона.
Но Виталя пока этого не понимает.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 23:01

  mephala написав:Побиття у тернопільському ТЦК: Фігуранти повернулися на службу

https://inforesist.org/ua/pobittya-u-ternopilskomu-tczk-figuranti-povernulisya-na-sluzhbu/

Такие истории стимулируют бежать в ТЦК. Им бы пройти психологическую проверку, очень не нормально когда человек получает чуть-чуть власти, гарантию безнаказанности и сразу съезжает с катушек..
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 23:08

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Вообще-то, это, по-моему, было очевидно с самого начала. Война идёт на нашей территории и разрушения у нас. Экономика у нас слабее.


Ну частина форумчан щиро вірить що з кожним місяцем рф слабне і от-от розвалиться, тому потрібно продовжувати максимально довго))
...

Хто розганяє зраду, варто пам'ятати, що незважаючи на наші витрати, нам допомагає весь розвинений світ. А раша мало того, що під санкціями, так навіть її "союзники" КНДР та Іран допомагають за гроші. Й витрати від бюджету,скільки там 30-40%, не витримав навіть срср...

Так що питання відкрите. Вони вже зараз готові зупинитися, щоб трошки набрати сил
Shaman
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