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Додано: Сер 06 бер, 2024 22:24
vitaliiangel ніхто квартиру не відбере. А от продавати її можуть заборонити
Додано: Сер 06 бер, 2024 22:30
Додано: Сер 06 бер, 2024 22:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
недвижимость могут "забрать" (обмеження, арешт тощо) и сейчас и потом вне зависимости от закона о мобилизации в рамках производства по решению суда.
все эти требования тцкашников показать какой-то кабинет будут всё равно незаконны и можно будет требовать удаление себя из любых баз - это прямое требование европейской нормы о личных данных.
все видят как легко фсбшники прослушивают генералов, кладут киевстар. все эти базы со всеми нашими данными завтра будут у кацапов.
суды сейчас прикольные. статистика по реестру (вроде 146) - суды начали использовать формальный отказ в открытии производства, например ссылаясь на отсутствие у заявителя - жены - нотариального представления прав пропавшего мужа.
Востаннє редагувалось Бетон в Сер 06 бер, 2024 22:55, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 06 бер, 2024 22:38
Это даже технически невозможно. Там дети прописанные например, старики, жена. Куча совладельцев. Ну Вы в курсе как оно в жизни. Ну максимум арестуют его 1/4 часть двухкомнатной квартиры в хруще - это значит что он не сможет ее продать да и только, а много кто квартиры продает? А так живи себе. Вот законодатели и не лезут туда - не дурные.
Додано: Сер 06 бер, 2024 22:40
Додано: Сер 06 бер, 2024 22:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 06 бер, 2024 22:45
Додано: Сер 06 бер, 2024 22:50
vitaliiangel ,
У тебя ж пока нет, если продолжаешь оптимизировать налоги во время войны. Но «за» поднятие зарплаты военным. За чужой счет конечно же.
Бетон ,
Совершенно верно. Из-за неоплаченного штрафа по невыполнению требований нового закона.
Но Виталя пока этого не понимает.
Додано: Сер 06 бер, 2024 23:01
Такие истории стимулируют бежать в ТЦК. Им бы пройти психологическую проверку, очень не нормально когда человек получает чуть-чуть власти, гарантию безнаказанности и сразу съезжает с катушек..
Додано: Сер 06 бер, 2024 23:08
Хто розганяє зраду, варто пам'ятати, що незважаючи на наші витрати, нам допомагає весь розвинений світ. А раша мало того, що під санкціями, так навіть її "союзники" КНДР та Іран допомагають за гроші. Й витрати від бюджету,скільки там 30-40%, не витримав навіть срср...
Так що питання відкрите. Вони вже зараз готові зупинитися, щоб трошки набрати сил
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