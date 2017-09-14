|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 06 бер, 2024 23:10
vitaliiangel написав:
единственный путь - поднимать налоги и выплаты военным. Чтобы очередь в тцк стояла. Другого пути нет.
Контракт с конкретной датой его окончания (условно пол года) и гарантировано 60-120 тысяч грн в зависимости от близости к лбд, будет стоять очередь. В ускоренном порядке рекрутировать иностранцев из неблагопулчныхстран с возможностью ускоренного получения гражданства, этих можно сразу на первую линию (на мясо сначала лучше пускать иностранцев, а не украинцев)
Вот только беда, нужно найти те 600 тысяч человек из миллионной армии, которые благодаря мутным схемам и кумовству сидят по тылам и получают свои гарантированные 25 тысяч ещё и мутят хитрые схемы
-
hume
-
-
- Повідомлень: 9540
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 942 раз.
- Подякували: 1880 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 06 бер, 2024 23:11
Бетон написав:
можно будет требовать удаление себя из любых баз - это прямое требование европейской нормы о личных данных.
Любопытно, удалят ли европейцы личные данные на лицо из черного списка шенгенской информационной системы, если лицо потребует удаление, ссылаясь на эту самую европейскую норму ?
-
tumos
-
-
- Повідомлень: 1785
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 190 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 бер, 2024 23:13
Shaman написав:
Хто розганяє зраду, варто пам'ятати, що незважаючи на наші витрати, нам допомагає весь розвинений світ. А раша мало того, що під санкціями, так навіть її "союзники" КНДР та Іран допомагають за гроші. Й витрати від бюджету,скільки там 30-40%, не витримав навіть срср...
Так що питання відкрите. Вони вже зараз готові зупинитися, щоб трошки набрати сил
Ключове те, що в орків не стає більше легковидобувної нафти. А існуючі запаси досить швидко вичерпуються.
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 2958
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 623 раз.
- Подякували: 1083 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 06 бер, 2024 23:22
Denik написав:
Ключове те, що в орків не стає більше легковидобувної нафти. А існуючі запаси досить швидко вичерпуються.
Очень интересная мысль про исчерпывающие запасы легко добываемой нефти? Что вы имеете ввиду? Насколько я знаю нефти им хватит ещё надолго. Сейчас проблема с длинными контрактами. То есть нет долгосрочных контрактов благодаря которым можно просчитывать добычу.
Главная наша проблема, что рф помимо нефти имеет 20% мировых запасов полезных ископаемых, которые она просто добывает и продаёт всему цивилизованному миру. При нас эти запасы не закончатся. А вот дисбаланс бюджета уже есть, он серьезный, но несколько лет она ещё сможет побарахтаться.
Сейчас они всеми силами внутри страны пытаются создать видимость, что всё хорошо.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 9540
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 942 раз.
- Подякували: 1880 раз.
-
- Профіль
-
1
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22305
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2377 раз.
- Подякували: 3336 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 07 бер, 2024 00:05
hume написав:
Очень интересная мысль про исчерпывающие запасы легко добываемой нефти? Что вы имеете ввиду?
Ті, що за собівартістю близько 15 дол/бар - ще радянські. А всі нові проекти 50+. На грощі з них можна утримувати ватних пенсів та фсбшників, але не воювати.
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 2958
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 623 раз.
- Подякували: 1083 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1493
|172748
|
|
|9
|5313
|
|
|6076
|571178
|
|