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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7045704670477048
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 23:10

  vitaliiangel написав:единственный путь - поднимать налоги и выплаты военным. Чтобы очередь в тцк стояла. Другого пути нет.

Контракт с конкретной датой его окончания (условно пол года) и гарантировано 60-120 тысяч грн в зависимости от близости к лбд, будет стоять очередь. В ускоренном порядке рекрутировать иностранцев из неблагопулчныхстран с возможностью ускоренного получения гражданства, этих можно сразу на первую линию (на мясо сначала лучше пускать иностранцев, а не украинцев)

Вот только беда, нужно найти те 600 тысяч человек из миллионной армии, которые благодаря мутным схемам и кумовству сидят по тылам и получают свои гарантированные 25 тысяч ещё и мутят хитрые схемы
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 23:11

  Бетон написав:можно будет требовать удаление себя из любых баз - это прямое требование европейской нормы о личных данных.

Любопытно, удалят ли европейцы личные данные на лицо из черного списка шенгенской информационной системы, если лицо потребует удаление, ссылаясь на эту самую европейскую норму ?
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 23:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:Хто розганяє зраду, варто пам'ятати, що незважаючи на наші витрати, нам допомагає весь розвинений світ. А раша мало того, що під санкціями, так навіть її "союзники" КНДР та Іран допомагають за гроші. Й витрати від бюджету,скільки там 30-40%, не витримав навіть срср...

Так що питання відкрите. Вони вже зараз готові зупинитися, щоб трошки набрати сил

Ключове те, що в орків не стає більше легковидобувної нафти. А існуючі запаси досить швидко вичерпуються.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 23:22

  Denik написав:Ключове те, що в орків не стає більше легковидобувної нафти. А існуючі запаси досить швидко вичерпуються.

Очень интересная мысль про исчерпывающие запасы легко добываемой нефти? Что вы имеете ввиду? Насколько я знаю нефти им хватит ещё надолго. Сейчас проблема с длинными контрактами. То есть нет долгосрочных контрактов благодаря которым можно просчитывать добычу.

Главная наша проблема, что рф помимо нефти имеет 20% мировых запасов полезных ископаемых, которые она просто добывает и продаёт всему цивилизованному миру. При нас эти запасы не закончатся. А вот дисбаланс бюджета уже есть, он серьезный, но несколько лет она ещё сможет побарахтаться.

Сейчас они всеми силами внутри страны пытаются создать видимость, что всё хорошо.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 23:26

  hume написав:Сейчас они всеми силами внутри страны пытаются создать видимость, что всё хорошо.


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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 00:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:Очень интересная мысль про исчерпывающие запасы легко добываемой нефти? Что вы имеете ввиду?

Ті, що за собівартістю близько 15 дол/бар - ще радянські. А всі нові проекти 50+. На грощі з них можна утримувати ватних пенсів та фсбшників, але не воювати.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 01:10

  Hotab написав:vitaliiangel ,
кроме водительских прав ничего блокировать не будут.


Если будут большие штрафы и ДВС не заберут в армию (а не заберут), то забрать и заблокировать можно все.
Там Сенс один раз верно все написал. Про свою историю с блокировкой из-за штрафа . Врагу не пожелаешь. Ты не враг, тебе желаю. Чтоб мозги просветлели и вырос из коротких штанишек. :D

Шо такое ДВС?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 01:21

  mephala написав:Побиття у тернопільському ТЦК: Фігуранти повернулися на службу

https://inforesist.org/ua/pobittya-u-ternopilskomu-tczk-figuranti-povernulisya-na-sluzhbu/

Представляю финиту ля трагикомедию - 9 или 8го там мая эти "физкультурники" после возлияний встретят интилигентов в спортивных костюмах(те что коллцентры крышуют) с другой точкой зрения на работу ТЦК-ВЛК-СБУ-КСУ в том же кабаке и процессе синего доказывания своих геройских побед над батальёнами кадыровцев под Клещевкой и показывания орденов за взятие Керчи будут синхронно отоварены более физкультурно развитыми ухылянтами в Nike и Puma.
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 02:21

  Denik написав:
  Shaman написав:Хто розганяє зраду, варто пам'ятати, що незважаючи на наші витрати, нам допомагає весь розвинений світ. А раша мало того, що під санкціями, так навіть її "союзники" КНДР та Іран допомагають за гроші. Й витрати від бюджету,скільки там 30-40%, не витримав навіть срср...

Так що питання відкрите. Вони вже зараз готові зупинитися, щоб трошки набрати сил

Ключове те, що в орків не стає більше легковидобувної нафти. А існуючі запаси досить швидко вичерпуються.

Через сколько дней закончатся?
Через 2 недели? Через 2 месяца?

У Арестовичв получалось убедительнее. :)
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