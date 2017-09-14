vitaliiangel написав:единственный путь - поднимать налоги и выплаты военным. Чтобы очередь в тцк стояла. Другого пути нет.
Контракт с конкретной датой его окончания (условно пол года) и гарантировано 60-120 тысяч грн в зависимости от близости к лбд, будет стоять очередь. В ускоренном порядке рекрутировать иностранцев из неблагопулчныхстран с возможностью ускоренного получения гражданства, этих можно сразу на первую линию (на мясо сначала лучше пускать иностранцев, а не украинцев)
Вот только беда, нужно найти те 600 тысяч человек из миллионной армии, которые благодаря мутным схемам и кумовству сидят по тылам и получают свои гарантированные 25 тысяч ещё и мутят хитрые схемы
Shaman написав:Хто розганяє зраду, варто пам'ятати, що незважаючи на наші витрати, нам допомагає весь розвинений світ. А раша мало того, що під санкціями, так навіть її "союзники" КНДР та Іран допомагають за гроші. Й витрати від бюджету,скільки там 30-40%, не витримав навіть срср...
Так що питання відкрите. Вони вже зараз готові зупинитися, щоб трошки набрати сил
Ключове те, що в орків не стає більше легковидобувної нафти. А існуючі запаси досить швидко вичерпуються.
Denik написав:Ключове те, що в орків не стає більше легковидобувної нафти. А існуючі запаси досить швидко вичерпуються.
Очень интересная мысль про исчерпывающие запасы легко добываемой нефти? Что вы имеете ввиду? Насколько я знаю нефти им хватит ещё надолго. Сейчас проблема с длинными контрактами. То есть нет долгосрочных контрактов благодаря которым можно просчитывать добычу.
Главная наша проблема, что рф помимо нефти имеет 20% мировых запасов полезных ископаемых, которые она просто добывает и продаёт всему цивилизованному миру. При нас эти запасы не закончатся. А вот дисбаланс бюджета уже есть, он серьезный, но несколько лет она ещё сможет побарахтаться.
Сейчас они всеми силами внутри страны пытаются создать видимость, что всё хорошо.
кроме водительских прав ничего блокировать не будут.
Если будут большие штрафы и ДВС не заберут в армию (а не заберут), то забрать и заблокировать можно все. Там Сенс один раз верно все написал. Про свою историю с блокировкой из-за штрафа . Врагу не пожелаешь. Ты не враг, тебе желаю. Чтоб мозги просветлели и вырос из коротких штанишек.
Представляю финиту ля трагикомедию - 9 или 8го там мая эти "физкультурники" после возлияний встретят интилигентов в спортивных костюмах(те что коллцентры крышуют) с другой точкой зрения на работу ТЦК-ВЛК-СБУ-КСУ в том же кабаке и процессе синего доказывания своих геройских побед над батальёнами кадыровцев под Клещевкой и показывания орденов за взятие Керчи будут синхронно отоварены более физкультурно развитыми ухылянтами в Nike и Puma.
Shaman написав:Хто розганяє зраду, варто пам'ятати, що незважаючи на наші витрати, нам допомагає весь розвинений світ. А раша мало того, що під санкціями, так навіть її "союзники" КНДР та Іран допомагають за гроші. Й витрати від бюджету,скільки там 30-40%, не витримав навіть срср...
Так що питання відкрите. Вони вже зараз готові зупинитися, щоб трошки набрати сил
Ключове те, що в орків не стає більше легковидобувної нафти. А існуючі запаси досить швидко вичерпуються.
Через сколько дней закончатся? Через 2 недели? Через 2 месяца?
Германия поддерживает инициативу Чехии о закупке в третьих странах боеприпасов для Украины и выделяет на эти цели трехзначную миллионную сумму, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) в среду, 6 марта, в Берлине. Он назвал очень хорошей инициативу Чехии, которая призвана решить проблему нехватки артиллерийских снарядов в армии Украины.
"Эта инициатива позволит нам закупать боеприпасы за пределами Европы. Мы выделим для этого трехзначную миллионную сумму", - сказал Хебештрайт, не уточнив, о какой примерно сумме идет речь. Он также не сообщил, где именно могут быть закуплены боеприпасы для Украины.