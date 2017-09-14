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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7046704770487049
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 03:20

Более половины немцев (58 процентов) выступают против поставок крылатых ракет Taurus Украине для отражения российской агрессии, "за" высказались только 28 процентов. Таковы обнародованные в среду, 6 марта, результаты опроса социологической службы YouGov, проведенного по заказу агентства dpa. Социологи опросили 2169 немцев, имеющих право голоса.

По данным опроса, 31 процент из тех, кто не поддерживает поставки в Украину дальнобойных ракет, высказались против поставки немецких вооружений в Украину в принципе. 14 процентов воздержались от ответа.

Число противников поставок TAURUS Киеву растет, отмечают социологи YouGov. По результатам предыдущего опроса, проводившегося со 2 по 6 февраля 2024 года, "против" поставок TAURUS высказались 49 процентов, "за" - 31 процент.

https://www.dw.com/ru/opros-bolsinstvo-nemcev-vyskazalis-protiv-postavok-raket-taurus-ukraine/a-68451522
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