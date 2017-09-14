Более половины немцев (58 процентов) выступают против поставок крылатых ракет Taurus Украине для отражения российской агрессии, "за" высказались только 28 процентов. Таковы обнародованные в среду, 6 марта, результаты опроса социологической службы YouGov, проведенного по заказу агентства dpa. Социологи опросили 2169 немцев, имеющих право голоса.
По данным опроса, 31 процент из тех, кто не поддерживает поставки в Украину дальнобойных ракет, высказались против поставки немецких вооружений в Украину в принципе. 14 процентов воздержались от ответа.
Число противников поставок TAURUS Киеву растет, отмечают социологи YouGov. По результатам предыдущего опроса, проводившегося со 2 по 6 февраля 2024 года, "против" поставок TAURUS высказались 49 процентов, "за" - 31 процент.
Цель - всех загнать в реестр! Ты уже понял, что его можно сделать довольно легко. Идем дальше. В реестре будут как нормальные, так и инсультники, как потенциально желающие (но не добровольцы), так и ярые дисиденты. Но это несколько миллионов, с которыми можно работать. С которых можно выбирать. А не то что сейчас: кого у проходной молокозавода поймали, тот и готов. С точки зрения качества призывника - это только плюс, когда есть из кого выбирать. . Тебе реально пора на работу, ты уже тупишь в элементарных вещах. Ну или это у тебя защитные реакции заставляют отрицать понятные и простые вещи.
счета будут закрыты до апреля, толку от моей недвижимости ЗСУ?
Че ж так все запущено?! ЗСУ не надо твоя недвига. Но она окажется под арестом, если ты начнешь облагаться штрафами за незаполненную за 60 дней форму. Тебе не нужна твоя недвига и авто? Пусть будет под арестом ? Не, ну если не надо, то канеш.. к арендаторам тоже будешь ходить на встречу за деньгами? Ты пока что плохо себе представляешь жизнь вне закона , когда ты дичь в сезон охоты.
а ты почему не оглашаешь почему всех хотят ореестрить - не потому ли, что обосранные от страха военкоматчики пожгли все эти картотеки на жёлтых карточках аля учёт при Никите ещё 25го февраля 22го из-за страха что непобедимая и нетрезвеюшая армия Шойги Герасимова пройдёт со скоростью танковой колонны - 30км/ч - по всем городам что им нужны для мифической недороссии, т.е. за неделю максимум, и у них, типа новых властей, будет база нового мяса(а сейчас что - души и мозги отлавливают бусикамм?) с характеристиками с мест службы и главное с ВУС, если она вообще приобреталась?