Цель - всех загнать в реестр! Ты уже понял, что его можно сделать довольно легко. Идем дальше. В реестре будут как нормальные, так и инсультники, как потенциально желающие (но не добровольцы), так и ярые дисиденты. Но это несколько миллионов, с которыми можно работать. С которых можно выбирать. А не то что сейчас: кого у проходной молокозавода поймали, тот и готов. С точки зрения качества призывника - это только плюс, когда есть из кого выбирать. . Тебе реально пора на работу, ты уже тупишь в элементарных вещах. Ну или это у тебя защитные реакции заставляют отрицать понятные и простые вещи.
счета будут закрыты до апреля, толку от моей недвижимости ЗСУ?
Че ж так все запущено?! ЗСУ не надо твоя недвига. Но она окажется под арестом, если ты начнешь облагаться штрафами за незаполненную за 60 дней форму. Тебе не нужна твоя недвига и авто? Пусть будет под арестом ? Не, ну если не надо, то канеш.. к арендаторам тоже будешь ходить на встречу за деньгами? Ты пока что плохо себе представляешь жизнь вне закона , когда ты дичь в сезон охоты.
а ты почему не оглашаешь почему всех хотят ореестрить - не потому ли, что обосранные от страха военкоматчики пожгли все эти картотеки на жёлтых карточках аля учёт при Никите ещё 25го февраля 22го из-за страха что непобедимая и нетрезвеюшая армия Шойги Герасимова пройдёт со скоростью танковой колонны - 30км/ч - по всем городам что им нужны для мифической недороссии, т.е. за неделю максимум, и у них, типа новых властей, будет база нового мяса(а сейчас что - души и мозги отлавливают бусикамм?) с характеристиками с мест службы и главное с ВУС, если она вообще приобреталась?
Denik написав:Ключове те, що в орків не стає більше легковидобувної нафти. А існуючі запаси досить швидко вичерпуються.
Очень интересная мысль про исчерпывающие запасы легко добываемой нефти? Что вы имеете ввиду? Насколько я знаю нефти им хватит ещё надолго. Сейчас проблема с длинными контрактами. То есть нет долгосрочных контрактов благодаря которым можно просчитывать добычу. ...
мається на увазі те, що якщо поділити наявні запаси нафти на обсяг видобутку, то ще кілька років тому для Раші ця цифра дорівнювалась років 30 - це дуже мало. це за даними самої Раші - доки їх не засекретили. для саудитів ця цифра дорівнюється десь 100 років.
це по-перше. по-друге, вже написали, але без підробиць. Зараз основне джерело нафти - Західна Сибір, де інфраструктуру побудували ще за часів срср. А основні поклади - Східна Сибір. А що там з інфраструктурою, кліматом, та навіть рельєфом?.. отож.
звичайно, ці процеси нелінейні, але в Раші ВЖЕ скорочення видобутку. якщо саудити скорочують видобуток, щоб тримати ціну, то Раша - тому що більше не може (хоча кажуть звісно інше). тобто на горизонті 10-20 років Раша може різко скоротити експорт та взагалі зникнути як експортер нафти - й це не страшилки, це реальність. поточній владі на це з прибором, бо так довго вони не проживуть - а стратегічно в Раші вже ніхто не думає, якщо взагалі хтось колись думав.
а ты почему не оглашаешь почему всех хотят ореестрить - не потому ли, что обосранные от страха военкоматчики пожгли все эти картотеки
1. Жгли может в Ирпенско-Бучанско-Гостомельском , но вряд ли в ЖиДомирском. А проблема с желтыми карточками вместо электронных баз по всей стране . 2. Вполне возможно что нынешние тцк-ники отношения к этому безобразию не имеют 3. Какая вообще разница кто виноват? Если виноват такой же как ты 120 кг дурень с щеками на лампасах , который сейчас лежит на берегу Ниццы, то все, не надо реестр? Сдаемся, пусть питун придет и создаст свой реестр для захвата Вильнюса украинцами?
а ты почему не оглашаешь почему всех хотят ореестрить - не потому ли, что обосранные от страха военкоматчики пожгли все эти картотеки
1. Жгли может в Ирпенско-Бучанско-Гостомельском , но вряд ли в ЖиДомирском. А проблема с желтыми карточками вместо электронных баз по всей стране . 2. Вполне возможно что нынешние тцк-ники отношения к этому безобразию не имеют 3. Какая вообще разница кто виноват? Если виноват такой же как ты 120 кг дурень с щеками на лампасах , который сейчас лежит на берегу Ниццы, то все, не надо реестр? Сдаемся, пусть питун придет и создаст свой реестр для захвата Вильнюса украинцами?
ДВС - исполнительная служба,
Форум економіки - ДВС , це Державна Виконавча Служба при Міністерстві Юстиції Форум авто - ДВС,це двигун внутрішнього згоряння ( сгорания по рус. ). Все інше вірно.
"До 24 лютого 2022-го він 12 років пропрацював у ДСНС: спочатку був звичайним пожежником, згодом став начальником караулу. Каже, знання та досвід, які він здобув у цій професії, значно допомогли йому вже як солдату на війні." - стосовно призову всіх поліцаїв.
"Під час тієї служби я зрозумів одну важливу річ: людину неможливо послати у вогонь, її можна тільки повести за собою", – пояснює чоловік. " - повісити лозунг у кожному ТЦК
" Якби я більше займався з особовим складом, мені здається, ми б досягали кращих результатів і краще б зберігали здоров'я бійців." - построение у відео про 110у
Hotab написав:Це просто дивно так тупити. Наче ж розжував все. Економічний фронт сам все поставить в смартфон. Екон.фронт не може жити без банків, касових апаратів, рахунків. На блокпостах мова про тих небагатьох, хто типу не має карт, нерухомість і рухомість на коханках і коханцях.
Це ви не розумієте що буде відбуватись перші півроку. От якийсь Петро Будівельникович - економічний фронт але небув (як і більшість) в ТЦК останні 6-20 років. Щоб як ви кажете "поставити в смартфон" йому потрібно зявитись в ТЦК, пройти комісію і т.д. Які шанси вийти звідти без повістки на відправку в перші пару місяців початку дії закону? Отже Петро заляже на дно поки не наберуть достатню кількість
Петро Будки-Будівельникович
змушений буде полишити економічний фронт остаточно підірве неврозами й так не богатирське здоровячко Треба доопрацьовувати
методом KISS(Keep it simple, stupid») Прибрати все зайве, контраверсійне, а залишите те заради чого закон планувався. 1.Знизити вік з 27 до 25 2. Прибрати всі мутні приводи для відстрочок. Доглядати тільки за власними батьками та дітьми. Вчитися тільки на технічних спеціальностях(це й так майже як армія. Хто вчив теормех. сопромат, дискретну математику той у цирку не сміється) 3. Нові покарання обмежити відлученням від водійства, та примусовим списанням з рахунків від 10 до 100 тис щомісячно в залежності від віку та звання, якщо залишок не дозволяє то тоді вже заарештовувати. Скільки депутатів повинна мати ВР у своєму складі щоб дійти до таких висновків? 1000, 3000 ?
еніславський розповів, що можливість отримати відстрочку громадянам, які начебто здійснюють догляд за особами з інвалідністю, є одним із найпоширеніших варіантів зловживань.
"На превеликий жаль, можливість отримати відстрочку від призову особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю була і залишається одним із найбільш поширених варіантів для зловживань. Як свідчать статистичні дані, які нам надавала міністерка соціальної політики, кількість осіб з інвалідністю, які отримали цю інвалідність після повномасштабного вторгнення, зросла в рази порівняно з середньою кількістю, яку Україна отримувала у довоєнний період", — зазначив він.
Бетон написав:недвижимость могут "забрать" (обмеження, арешт тощо) и сейчас и потом вне зависимости от закона о мобилизации в рамках производства по решению суда. все эти требования тцкашников показать какой-то кабинет будут всё равно незаконны и можно будет требовать удаление себя из любых баз - это прямое требование европейской нормы о личных данных. все видят как легко фсбшники прослушивают генералов, кладут киевстар. все эти базы со всеми нашими данными завтра будут у кацапов.
суды сейчас прикольные. статистика по реестру (вроде 146) - суды начали использовать формальный отказ в открытии производства, например ссылаясь на отсутствие у заявителя - жены - нотариального представления прав пропавшего мужа.
Уважніше читайте законодавство. Далеко не з будь-яких. Чи думаєте, зможете хоч десь видалитися з бази податкової, наприклад? Те саме відноситься й до баз типу Оберігу.