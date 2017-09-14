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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 07 бер, 2024 09:16
fox767676 написав:
1.Знизити вік з 27 до 25
++
fox767676 написав:
Доглядати тільки за власними батьками та дітьми.
а батьки дружини? наприклад дружина 45кг а в неї батько 120кг
fox767676 написав:
Вчитися тільки на технічних спеціальностях(це й так майже як армія. Хто вчив теормех. сопромат, мат.логіку той у цирку не сміється)
ще варіант залишити відстрочку лише тим хто вчиться паралельно на військовій кафедрі, всім іншим прибрати
fox767676 написав:
Скільки депутатів повинна мати ВР у своєму складі щоб дійти до таких висновків? 1000, 3000 ?
навпаки, потрібно зменшити весь державний апарат пропорційно залишкам населення, тобто якщо виїхали + в окупації 30% то скоротити всіх на 30%
в законі буде пункт про держслужбу лише для УБД? Чи це неконституційно на відміну від бусифікації
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Додано: Чет 07 бер, 2024 09:16
Goodman написав:
Новина з полів ВР
на даний момент у законопроєкті лише одна перепона - обмеження права керування ТЗ
є ризики придушити убер-індустрію
"уклон" буде перейминовано в "ухил"
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Додано: Чет 07 бер, 2024 09:20
Hotab написав:
Если будут большие штрафы и ДВС не заберут в армию (а не заберут), то забрать и заблокировать можно все
ты юридически так же силён как и интеллектуально. Чтобы все заблокировать юридически нужно приравнять ухылянтов к преступнику.
Правовые последствия понимаешь? Два моих друга (формально граждане Украины) много лет находятся заграницей. Собирается суд и обоих приравнивает к преступникам, потому что они где то там не зарегистрировались. Или человека прикованного к постели. Да мало ли кого. Пушкой по воробьям.
Далее государство может забрать только то, что само дало: медицина, образование, вод.права, награды, звания.
Если отберёт то что я сам заработал это рэкет-рейдерство. Которые ты кстати здесь продвигаешь.
Как же тебя жёстко побила жизнь, если ты рад любому беззаконию, лишь бы мне (или кому то другому) стало плохо.
По остальному. Ты делаешь атмосферу ветки токсичной. Всякий раз тебя читая, хочется принять душ. Дети гораздо лучше понимают общечеловеческие ценности, чем ты.
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Додано: Чет 07 бер, 2024 09:26
Letusrock написав:
ще варіант залишити відстрочку лише тим хто вчиться паралельно на військовій кафедрі, всім іншим прибрати
Але тоді на захист диплома приводити ТЦК і урочисто запрошувати до військового братства.
За зятя\тещу інвалідів можно доплачувати щоб вистачило на доглядалку.
Особиста родинна присутність у цьому випадку не потрібна, вистачить прямих родичів
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Додано: Чет 07 бер, 2024 09:31
Військові операції. Український спецназ полює та знищує елітні російські підрозділи в Африці. Про це пише Wall Street Journal.
Минулого літа генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан, військовий правитель Судану, опинився в облозі у столиці країни. Проти його влади воюють елітні бійці російського ЧВК Вагнера. Тоді генерал вирішив звернутися по допомогу до ворога Росії - президента України Володимира Зеленського.
З лютого 2022 Бурхан почав постачати українцям зброю. В обмін український спецназ почав полювати на росіян в Судані. Вагнерівці захопили родовища золота в країні та використовували його для фінансування своїх потреб.
Вже за кілька тижнів після розмови з Зеленським, український спецназ висадився в Судані та вступив у бій, щоб витіснити сили проросійських сил зі столиці - Хартума.
Для України відправка військ до Африки є новою сміливою ідеєю — частиною стратегії, спрямованої на переривання військових та економічних операцій РФ за кордоном, підвищення вартості війни для Москви та позиціонування себе як оплоту проти російської агресії, зокрема в регіонах, де Захід не хотів брати безпосередню участь.
"Війна — справа ризикована, — каже начальник ГУР Кирило Буданов. - Ми знаходимося в повноцінній війні з Росією… У них є підрозділи в різних частинах світу, і ми іноді намагаємося завдати їм там удару".
Перша хвиля українських військ — майже 100 спецпризначинців, переважно з підрозділу "Тимур" ГУР МО України — висадилася в Судані в середині серпня. Першим завданням українців було допомогти вивести Бурхана з Хартума, де його оточили проросійські сили.
Бурхан подякував українцям за їхні зусилля, а потім попрямував до Порт-Судану, міста на Червоному морі, яке все ще контролював. Через кілька тижнів він зустрівся з Зеленським в ірландському аеропорту Шеннон.
Офіцер ГУР з позивним Кінг, який очолював першу групу українців в Судані, сказав, що цей конфлікт значно відрізняється від української війни. Навідміну від українців, місцеві солдати з обох сторін билися в сандаліях і іноді стріляли цілими магазинами, тримаючи гвинтівки над головами, не бачучи, у що стріляють. Значна частина суданської армії не отримувала зарплати з початку бойових дій місяцями - це підірвало їх мотивацію. Бійці не носили розпізнавальних знаків, тому постійною загрозою був дружній вогонь.
Жодна зі сторін не атакувала вночі. Українці ж мали тепловізори, завдяки чому отримали значну перевагу. Вони висувались з бази після 20:00 групами по шість чоловік, пересуваючись на фургонах. Українські бійці обстріляли будівлю, яка була базою російських сил. Коли туди прибуло підкріплення, його атакували з безпілотників.
За час частих конфліктів у Судані протягом кількох десятиліть зброя надходила прямо чи опосередковано із США, РФ, Китаю та інших країн. В результаті на початку 2022 у Судану було багато зброї, тому він потрапив в зону інтересів Києва.
"Свого часу ми вивезли з Судану багато зброї. За це платили різні країни, – заявив Буданов. - У них був широкий спектр зброї... Там можна знайти все, від китайської до американської".
До початку конфлікту в Судані навесні минулого року лише 30% золота, видобутого в країні, було офіційно зареєстровано в центральному банку. Це залишало $4 млрд щорічно неврахованими. Значна частина цього золота опинялася в руках росіян.
Достеменно відомом, що українська команда захопила в полон одного російського бойовика Вагнера і вбила ще двох. Двоє суданців також були захоплені разом з росіянами. Інша команда вбила ще десяток суданських терористів із нашивками Вагнера.
"Вагнер став схожим на франшизу в Судані. Воюють за допомогою місцевих жителів. Вони дають їм нашивки, платять їм зарплату і кажуть: "Тепер ти Вагнер", – каже український офіцер.
"Наша мета не переслідування окремих вагнерівців. Наша мета - знищити російський вплив в Судані", - додає він.
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Додано: Чет 07 бер, 2024 09:37
fox767676 написав:
За зятя\тещу інвалідів можно доплачувати щоб вистачило на доглядалку.
Особиста родинна присутність у цьому випадку не потрібна, вистачить прямих родичів
За яку суму стороння людина буде приходити кілька разів на день + залишатись на ніч - (і так щодня 365днів на рік)? І що буде якщо зятя вбють на третій день а теща/тесть проживуть ще 10 років.. деражава заплатить за довічного доглядальника?
В мене в родині був лише піврічний період з 90-річною бабулею (яка важила лише 40кг!) - це було пекло для всієї родини, нею були зайняті постійно двоє людей. Це ще добре що вони були пенсіонери і фізично набагато сильніші за бабцю.
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Додано: Чет 07 бер, 2024 09:44
vitaliiangel
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Чтобы все заблокировать юридически нужно приравнять ухылянтов к преступнику.
Виталь, ну твою ж мать, может ты пойдешь децким психологом себя снова попробуешь, чем нести эту чушь??
Преступник (злочинець) - людина, яка вчинила злочин.
Не треба бути злочинцем, щоб у тебе арештовували рахунки та майно. Не обовʼязково. Є і інші підстави. Якщо ти це не розумієш, то ти недалекий інфант.
Далее государство может забрать только то, что само дало: медицина, образование, вод.права, награды, звания.
Если отберёт то что я сам заработал это рэкет-рейдерство.
Віталь, ну твою ж мать!! Ну дорослішай нарешті!!!
Де ти таке прочитав (покажи!) що забрати можна лише те, що дала держава?? Просто тобі так хочеться???
если ты рад любому беззаконию, лишь бы мне
Коли ти зрозумієш, що це все в рамках навіть сьогоднішніх ДІЮЧИХ ВЖЕ законів, ти будеш плакати в подушку більше ніж тиждень, як після бану тут.
Ты делаешь атмосферу ветки токсичной.
Я розумію, що тобі неприємно все, що повʼязано з примусом. Ти виріс в умовах беззаконня і правового нігілізму. Ти не звик до будь-якої дисципліни: військової, фінансової, юридичної. І тобі зараз боляче читати, що тебе можуть поставити абсолютно в рамках закону
в колінно-ліктеву позу. Але життя воно таке, Віталя. Закон суров, но это закон.
В армії тебе навчать поважати закони.
Можеш звикати до законності вже зараз: почни нарешті платити податки з доходів.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 07 бер, 2024 09:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 бер, 2024 09:48
Letusrock написав: fox767676 написав:
За зятя\тещу інвалідів можно доплачувати щоб вистачило на доглядалку.
Особиста родинна присутність у цьому випадку не потрібна, вистачить прямих родичів
За яку суму стороння людина буде приходити кілька разів на день + залишатись на ніч - (і так щодня 365днів на рік)? І що буде якщо зятя вбють на третій день а теща/тесть проживуть ще 10 років.. деражава заплатить за довічного доглядальника?
В мене в родині був лише піврічний період з 90-річною бабулею (яка важила лише 40кг!) - це було пекло для всієї родини, нею були зайняті постійно двоє людей. Це ще добре що вони були пенсіонери і фізично набагато сильніші за бабцю.
Держава заплатить 15 млн, теща тільки зрадіє.
сорі жарт
Одна справа рідні діти-батьки, коли крім фізиолгічної допомоги є ще емоційна,
інша якісь ланцюжки людей, які можно замінити грошима
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fox767676
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Додано: Чет 07 бер, 2024 10:06
fox767676 написав:
еніславський розповів, що можливість отримати відстрочку громадянам, які начебто здійснюють догляд за особами з інвалідністю, є одним із найпоширеніших варіантів зловживань.
"На превеликий жаль, можливість отримати відстрочку від призову особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю була і залишається одним із найбільш поширених варіантів для зловживань. Як свідчать статистичні дані, які нам надавала міністерка соціальної політики, кількість осіб з інвалідністю, які отримали цю інвалідність після повномасштабного вторгнення, зросла в рази порівняно з середньою кількістю, яку Україна отримувала у довоєнний період", — зазначив він.
Той хто вважає що це перевищення, ніколи не оформлював інвалідність і живе у світі рожевих поні.
Реальних людей з інвалідністю, особливо у маленьких містечках та селах, у рази більше ніж оформлених, тому що група більше ніж 3, коштувала від 3 куе і це при наявності всіх показаннь і діагнозів та втраті працездатності відповідно, коли прямо озвучувались розцінки і що більше третьої без грошей не буде, крапка.
Раніше оплата за оформлення фактичної групи була не дуже доцільна, тому що виплати не покривали витрат на оформлення, зараз вступив у дію інший чинник доцільності.
МСЕК і в мирний час було корупційною структурою і обігнали їх наразі тільки воєнкоми.
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