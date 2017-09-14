Військові операції. Український спецназ полює та знищує елітні російські підрозділи в Африці. Про це пише Wall Street Journal.



Минулого літа генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан, військовий правитель Судану, опинився в облозі у столиці країни. Проти його влади воюють елітні бійці російського ЧВК Вагнера. Тоді генерал вирішив звернутися по допомогу до ворога Росії - президента України Володимира Зеленського.



З лютого 2022 Бурхан почав постачати українцям зброю. В обмін український спецназ почав полювати на росіян в Судані. Вагнерівці захопили родовища золота в країні та використовували його для фінансування своїх потреб.



Вже за кілька тижнів після розмови з Зеленським, український спецназ висадився в Судані та вступив у бій, щоб витіснити сили проросійських сил зі столиці - Хартума.



Для України відправка військ до Африки є новою сміливою ідеєю — частиною стратегії, спрямованої на переривання військових та економічних операцій РФ за кордоном, підвищення вартості війни для Москви та позиціонування себе як оплоту проти російської агресії, зокрема в регіонах, де Захід не хотів брати безпосередню участь.



"Війна — справа ризикована, — каже начальник ГУР Кирило Буданов. - Ми знаходимося в повноцінній війні з Росією… У них є підрозділи в різних частинах світу, і ми іноді намагаємося завдати їм там удару".



Перша хвиля українських військ — майже 100 спецпризначинців, переважно з підрозділу "Тимур" ГУР МО України — висадилася в Судані в середині серпня. Першим завданням українців було допомогти вивести Бурхана з Хартума, де його оточили проросійські сили.



Бурхан подякував українцям за їхні зусилля, а потім попрямував до Порт-Судану, міста на Червоному морі, яке все ще контролював. Через кілька тижнів він зустрівся з Зеленським в ірландському аеропорту Шеннон.



Офіцер ГУР з позивним Кінг, який очолював першу групу українців в Судані, сказав, що цей конфлікт значно відрізняється від української війни. Навідміну від українців, місцеві солдати з обох сторін билися в сандаліях і іноді стріляли цілими магазинами, тримаючи гвинтівки над головами, не бачучи, у що стріляють. Значна частина суданської армії не отримувала зарплати з початку бойових дій місяцями - це підірвало їх мотивацію. Бійці не носили розпізнавальних знаків, тому постійною загрозою був дружній вогонь.



Жодна зі сторін не атакувала вночі. Українці ж мали тепловізори, завдяки чому отримали значну перевагу. Вони висувались з бази після 20:00 групами по шість чоловік, пересуваючись на фургонах. Українські бійці обстріляли будівлю, яка була базою російських сил. Коли туди прибуло підкріплення, його атакували з безпілотників.



За час частих конфліктів у Судані протягом кількох десятиліть зброя надходила прямо чи опосередковано із США, РФ, Китаю та інших країн. В результаті на початку 2022 у Судану було багато зброї, тому він потрапив в зону інтересів Києва.



"Свого часу ми вивезли з Судану багато зброї. За це платили різні країни, – заявив Буданов. - У них був широкий спектр зброї... Там можна знайти все, від китайської до американської".



До початку конфлікту в Судані навесні минулого року лише 30% золота, видобутого в країні, було офіційно зареєстровано в центральному банку. Це залишало $4 млрд щорічно неврахованими. Значна частина цього золота опинялася в руках росіян.



Достеменно відомом, що українська команда захопила в полон одного російського бойовика Вагнера і вбила ще двох. Двоє суданців також були захоплені разом з росіянами. Інша команда вбила ще десяток суданських терористів із нашивками Вагнера.



"Вагнер став схожим на франшизу в Судані. Воюють за допомогою місцевих жителів. Вони дають їм нашивки, платять їм зарплату і кажуть: "Тепер ти Вагнер", – каже український офіцер.



"Наша мета не переслідування окремих вагнерівців. Наша мета - знищити російський вплив в Судані", - додає він.