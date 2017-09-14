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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 07 бер, 2024 10:24
_Mykola_ написав: fox767676 написав: Letusrock написав:
ще варіант залишити відстрочку лише тим хто вчиться паралельно на військовій кафедрі, всім іншим прибрати
Але тоді на захист диплома приводити ТЦК і урочисто запрошувати до військового братства.
За зятя\тещу інвалідів можно доплачувати щоб вистачило на доглядалку.
Особиста родинна присутність у цьому випадку не потрібна, вистачить прямих родичів
Бажано щоб ці описані тобою теоретичні кейси ти зміг пройти особисто.
Я пройшов багато що, про інвалідність літніх людей знаю не з чуток. а вот вам ще доведеться. копійчаними донатиками не відкупитесь і за тещине плостопіє не сховаєтесь. Військову кафедру доведеться відробити
Востаннє редагувалось fox767676
в Чет 07 бер, 2024 10:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 бер, 2024 10:26
fox767676 написав: Letusrock написав: fox767676 написав:
За зятя\тещу інвалідів можно доплачувати щоб вистачило на доглядалку.
Особиста родинна присутність у цьому випадку не потрібна, вистачить прямих родичів
За яку суму стороння людина буде приходити кілька разів на день + залишатись на ніч - (і так щодня 365днів на рік)? І що буде якщо зятя вбють на третій день а теща/тесть проживуть ще 10 років.. деражава заплатить за довічного доглядальника?
В мене в родині був лише піврічний період з 90-річною бабулею (яка важила лише 40кг!) - це було пекло для всієї родини, нею були зайняті постійно двоє людей. Це ще добре що вони були пенсіонери і фізично набагато сильніші за бабцю.
Держава заплатить 15 млн, теща тільки зрадіє.
сорі жарт
Одна справа рідні діти-батьки, коли крім фізиолгічної допомоги є ще емоційна,
інша якісь ланцюжки людей, які можно замінити грошима
Юридично сплатять лише 31 тисячі громадян,яких визнано вбитими,проте 300000 ( різні джерела інформації) громадян Держава вважає зниклими,і це не гумор-15 млн грн не буде.
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Додано: Чет 07 бер, 2024 10:32
sens написав: fox767676 написав: Letusrock написав:
За яку суму стороння людина буде приходити кілька разів на день + залишатись на ніч - (і так щодня 365днів на рік)? І що буде якщо зятя вбють на третій день а теща/тесть проживуть ще 10 років.. деражава заплатить за довічного доглядальника?
В мене в родині був лише піврічний період з 90-річною бабулею (яка важила лише 40кг!) - це було пекло для всієї родини, нею були зайняті постійно двоє людей. Це ще добре що вони були пенсіонери і фізично набагато сильніші за бабцю.
Держава заплатить 15 млн, теща тільки зрадіє.
сорі жарт
Одна справа рідні діти-батьки, коли крім фізиолгічної допомоги є ще емоційна,
інша якісь ланцюжки людей, які можно замінити грошима
Юридично сплатять лише 31 тисячі громадян,яких визнано вбитими,проте 300000 ( різні джерела інформації) громадян Держава вважає зниклими,і це не гумор-15 млн грн не буде.
і 91 не буде, і торб з репараціями не буде. і НАТО вже в осяжній перспективі не буде (а рік тому шавки пропагандистські та разпропагандований охлос з лайном змішали КІСІНДЖЕРА за пропозицію НАТО в обмін на Крим та ОРДЛО).
Але для того щоб це зрозуміли якомога більша кількість людей, треба їх якось залучати у загальні процеси, а не тільки "тримати кулачки за Перемогу" ховаючись за незрозумілими довідками
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Додано: Чет 07 бер, 2024 10:50
На конкурсе на судью конституционного суда комиссия спрашивает, это хохма, когда была принята конституция. Судья думал думал и грит в 91м. Чувак даже не знает что такое конституция
Востаннє редагувалось Бетон
в Чет 07 бер, 2024 10:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 бер, 2024 10:52
Бетон написав:
когда была принята конституция
Когда?
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Додано: Чет 07 бер, 2024 10:55
Investor_K написав: Бетон написав:
когда была принята конституция
Когда?
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Додано: Чет 07 бер, 2024 10:57
Investor_K написав: Бетон написав:
когда была принята конституция
Когда?
можно вам питання як конституційний суддя, конституційному судді - коли була прийнята конституція ?
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fox767676
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Додано: Чет 07 бер, 2024 10:57
Investor_K написав: Бетон написав:
когда была принята конституция
Когда?
Ночью принимали в июне 1996-го, когда Кучма пригрозил Раде роспуском, если не примут.
Ночью все порядочные судьи спят. Поэтому можно смело сказать, что судья буквально проспал Конституцию)))
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Додано: Чет 07 бер, 2024 10:58
Бетон написав: Investor_K написав: Бетон написав:
когда была принята конституция
Когда?
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вы прошли конкурс. теперь вы - судья конституционного суда.
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Додано: Чет 07 бер, 2024 11:04
Бетон написав:
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День? Місяць?
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Investor_K
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