Тоді, коли я відпочивав в Алушті.
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Додано: Чет 07 бер, 2024 11:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 07 бер, 2024 11:13
Так і є. І так є із моєю матір'ю. Має 3 групу, але вийти на вулицю по сходах не в змозі. На МСЕК запросили в інший кабінет і озвучили суму для 2 групи, погоджуючись, що стан відповідає 2 групі.
Додано: Чет 07 бер, 2024 11:21
во время масштабного вторжения у некоторых людей сложился специфический психотип.
это люди которые понимают что их и их кровных родственников (дети, родители) не заберут на войну по мобилизации и они постоянно тыкают другим как они должны идти защищать Украину вплоть до принудиловки.
часто встречал такое среди мамаш у которых дочери а если сыновья то за бугром. родители конечно уже пенсы. когда его читаю - он 100% вкладывается в этот психотип. он прекрасно понимает что его не мобилизуют.
Додано: Чет 07 бер, 2024 11:34
Грайте далі. lol
mephala ,
Треба придумати цікавішу легенду. В якій я на 24.02.22 не був в ЗСУ і міг ні в чому не приймати участь. Десь як Детройт. Але на рік сходив прийняти участь. На найважчий для авіації рік. Коли свої збивали так само завзято, як чужі . В загальному хаосі.
Працюємо над подальшими версіями?
І доречі, я вас (як і багатьох інших, кого виховую зараз) не відправляв на фронт поки вам не схотілось мене перевчити на другий, третій чи ще якийсь ВОС, не бажаючи собі отримати перший, і не приймаючи участь ні дня в обороні держави. Тому тепер я вчергове питаю у вас: доколє ви будете ховатись за чужі спини??? Коли ви згадаєте про свій військовий обовʼязок?? «Га?» тм
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 07 бер, 2024 11:42, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 07 бер, 2024 11:39
Ти особисто, хоч десяток дронів зробив/купив за цю війну?
Чи може сотню-дві три-чотири... тисяч задонатив? Поцреот мамкін.
ЗИ. Таки да, найбільші поцреоти і радикали ті хто точно знає що у війську він не буде.
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