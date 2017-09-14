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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7049705070517052
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 11:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:можно вам питання як конституційний суддя, конституційному судді - коли була прийнята конституція ?
Тоді, коли я відпочивав в Алушті.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 11:06

  Investor_K написав:
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День? Місяць?

fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 11:13

  _Mykola_ написав:...група більше ніж 3, коштувала від 3 куе і це при наявності всіх показаннь і діагнозів та втраті працездатності відповідно, коли прямо озвучувались розцінки і що більше третьої без грошей не буде, крапка.

Так і є. І так є із моєю матір'ю. Має 3 групу, але вийти на вулицю по сходах не в змозі. На МСЕК запросили в інший кабінет і озвучили суму для 2 групи, погоджуючись, що стан відповідає 2 групі.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 11:21

  vitaliiangel написав: Как же тебя жёстко побила жизнь, если ты рад любому беззаконию, лишь бы мне (или кому то другому) стало плохо.

По остальному. Ты делаешь атмосферу ветки токсичной. Всякий раз тебя читая, хочется принять душ. Дети гораздо лучше понимают общечеловеческие ценности, чем ты.


во время масштабного вторжения у некоторых людей сложился специфический психотип.
это люди которые понимают что их и их кровных родственников (дети, родители) не заберут на войну по мобилизации и они постоянно тыкают другим как они должны идти защищать Украину вплоть до принудиловки.
часто встречал такое среди мамаш у которых дочери а если сыновья то за бугром. родители конечно уже пенсы. когда его читаю - он 100% вкладывается в этот психотип. он прекрасно понимает что его не мобилизуют.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 11:34

Грайте далі. lol

mephala ,
он прекрасно понимает что его не мобилизуют.


Треба придумати цікавішу легенду. В якій я на 24.02.22 не був в ЗСУ і міг ні в чому не приймати участь. Десь як Детройт. Але на рік сходив прийняти участь. На найважчий для авіації рік. Коли свої збивали так само завзято, як чужі . В загальному хаосі.
Працюємо над подальшими версіями? :lol:
І доречі, я вас (як і багатьох інших, кого виховую зараз) не відправляв на фронт поки вам не схотілось мене перевчити на другий, третій чи ще якийсь ВОС, не бажаючи собі отримати перший, і не приймаючи участь ні дня в обороні держави. Тому тепер я вчергове питаю у вас: доколє ви будете ховатись за чужі спини??? Коли ви згадаєте про свій військовий обовʼязок?? «Га?» тм
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 07 бер, 2024 11:42, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 11:39

  fox767676 написав:Я пройшов багато що, про інвалідність літніх людей знаю не з чуток. а вот вам ще доведеться. копійчаними донатиками не відкупитесь і за тещине плостопіє не сховаєтесь. Військову кафедру доведеться відробити

Ти особисто, хоч десяток дронів зробив/купив за цю війну?
Чи може сотню-дві три-чотири... тисяч задонатив? Поцреот мамкін.

ЗИ. Таки да, найбільші поцреоти і радикали ті хто точно знає що у війську він не буде.
_Mykola_
 
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