fox767676 написав:Я пройшов багато що, про інвалідність літніх людей знаю не з чуток. а вот вам ще доведеться. копійчаними донатиками не відкупитесь і за тещине плостопіє не сховаєтесь. Військову кафедру доведеться відробити
Ти особисто, хоч десяток дронів зробив/купив за цю війну? Чи може сотню-дві три-чотири... тисяч задонатив? Поцреот мамкін.
ЗИ. Таки да, найбільші поцреоти і радикали ті хто точно знає що у війську він не буде.
ваші фантазії - це всього лише ваші фантазії. покажите де я збирався перенавчати чи будете зразу капелюха їсти?
Я можу годувати. І капелюхами також. Дивіться, загальна схема конфліктів виглядає десь отак: Хтось (наприклад я) розмірковує взагалі, як краще наповнити фронт, скільки воювати, до яких кордонів, як платити податки, кого в першу чергу мобілізувати і тд без персональних нікнеймів. Але тут якась чергова Мефала чи якийсь 118 кг в холці тригериться , бо відчуває, що це торкається особисто його, і починає переходити на персоналії «а ти сам….?» , «а чому пишеш з Африки..» і тд І тут справа в тому, що «а мені..» якраз не стидно за себе. І приймав участь, і всі податки сплачую, і відносно не малі. Але того, кто мімікрунув, тепер «к ногтю». Бо у мене є повне право спитати «ну так а ти?» То що там, коли на фронт, пане ухилянт?
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 07 бер, 2024 12:07, всього редагувалось 1 раз.
fox767676 А давайте реальним прикладом, для фактчекінгу? Протягом тижня, відправимо, кожен, по одному 7'фпв + батарею 6s2p для фріза? Авторитета і довіри, для підтвердження отримання, буде ж достатньо?
fox767676 написав:методом KISS(Keep it simple, stupid») Прибрати все зайве, контраверсійне, а залишите те заради чого закон планувався. 1.Знизити вік з 27 до 25 2. Прибрати всі мутні приводи для відстрочок.
Вчитися тільки на технічних спеціальностях(це й так майже як армія. Хто вчив теормех. сопромат, дискретну математику той у цирку не сміється)
1.Знизити вік з 27 до 18 2. Вчитися тільки на медицинських спеціальностях
квартиру оценочной стоимостью 25+ килобаксов с торгов не будут же продавать
Ні. Тільки в заборону поставлять. Ви особисто готові готові жити з несплаченим (а може і постійно зростаючим) штрафом і володіти квартирою під арештом? Ну тобто вас би це влаштувало? Заодно без карток, без посвідчення водія. Норм? Я Хз кому норм. І для чого таке життя.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 07 бер, 2024 12:25, всього редагувалось 2 разів.
ще раз вам кажу - про каву в ялтах я взагалі ніколи нічого не писав. од слова зовсім. і одного разу ви вже ці претензії мені висували потім сказавши що переплутали. тому копирсайтеся в своїй пам’яті старанніше. а краще занотовуйте на майбутнє.
quote="5694130:pesikot"]Дуже цікава дискусія про єлектромобілі ... в темі про війну ..
Форумчани, а чи давно ви сиділи без єлектрики ? ... Чи пам"ять як у золотих рибок ? ... Я вже не кажу, якщо взагалі не буде єлектрики Коли у тебе ДВЗ, то якось-навпіл-поперек, але зможешь заправити А коли у тебе єлектромобіль, то ти ... дивишься на цю технологічну нерухомість [/quot
А може глянете з другого боку. Електроенергія у нас надлишкова ( навіть зараз віддаємо на Захід) А кожних 100 км на електроавто це мінус 10 літрів бензину які вже ніколи не будуть продані на світовому ринку.... В мене таксопарк з 9 електричок , кожна знімає з світового ринку 500 літрів бензину/місяць. Таким чином прямі збитки для москалів з цього автопарку мінімум 50 тонн палива в рік... В Україні 2 млн авто...далі рахувати?
У нас тут тема про війну, а ви про взагалі
В тему війни. Єлектрику не накопишь, паливо можно накопити Чудово ... а якщо не буде єлектрики, куди ви подінете увесь той парк єлектричок ? Будете з генераторів заряджати ?
В тему взагалі Проблема зарядити єлектричку - велика проблема, як по місцю, так і по часу Єлектрики може і є надлишок, але її тре доставити до місця зарядки
Ваш кейс, мені цікаво, а де заряджаються оці ваші 9 єлектричок ?
Взагалі, якщо вдома не має три фази, хоча б на 16 КВт, то єлектричка - це тягарь
1 Електротаксі-це комерція, яка не має права заряжатись від побутової(дотаційної мережі) , тому заряжається в мене на моїй власній швидкій зарядці в 30 квт, енергію купую по 7,5 грн квт*год 2 Проект ще не закінчився, зараз акамулюю кошти для створення СЕС , єдина проблема, що фотопанелі які можуть згенерувати необхідну мені кількість по площі займуть 600-1000 м2, і якщо врахувати що ця ділянка повинна розміщатись десь в межах міста-то це якраз найбільша фінансова проблема( вартість такої ділянки у Львові починається від 2 млн грн , в той час коли вартість станції в межах 1 млн грн)
ПС В моїх дописах так і не побачили головного. Треба СВОЮ діяльність підлаштовувати таким чином , щоб була максимальна користь для своїх і максимальні збитки для ворога Користь для своїх це податки/донати ( за які наша ЗСУ воює) Шкода для ворога - це мінус 50 тон ринку пального кожного року... Найсмішніше те що цих мінус 50 тонн пального - це більше по грошам ніж мої податки і донати разом взяті за той самий рік.
Чому ділянка? Чому не дах будинку? Жителі мали би бути щасливі, бо нібито має бути прохолодніше влітку. Хоч панелі й чорні, але якимось дивом відбивають у космос більше енергії, аніж піски десь у сахарах. Так кажуть. Не віриться, але раптом?