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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7050705170527053>
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 11:39

  fox767676 написав:Я пройшов багато що, про інвалідність літніх людей знаю не з чуток. а вот вам ще доведеться. копійчаними донатиками не відкупитесь і за тещине плостопіє не сховаєтесь. Військову кафедру доведеться відробити

Ти особисто, хоч десяток дронів зробив/купив за цю війну?
Чи може сотню-дві три-чотири... тисяч задонатив? Поцреот мамкін.

ЗИ. Таки да, найбільші поцреоти і радикали ті хто точно знає що у війську він не буде.
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 11:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Напомните, а сколько россиян погибло на войне? И сколько они наших мужчин держат на оккупированных территориях:

Зображення
Востаннє редагувалось Andrey2512 в Чет 07 бер, 2024 11:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 12:03

mephala ,

ваші фантазії - це всього лише ваші фантазії.
покажите де я збирався перенавчати чи будете зразу капелюха їсти?


Я можу годувати. І капелюхами також.
Дивіться, загальна схема конфліктів виглядає десь отак:
Хтось (наприклад я) розмірковує взагалі, як краще наповнити фронт, скільки воювати, до яких кордонів, як платити податки, кого в першу чергу мобілізувати і тд без персональних нікнеймів.
Але тут якась чергова Мефала чи якийсь 118 кг в холці тригериться , бо відчуває, що це торкається особисто його, і починає переходити на персоналії «а ти сам….?» , «а чому пишеш з Африки..» і тд
І тут справа в тому, що «а мені..» якраз не стидно за себе. І приймав участь, і всі податки сплачую, і відносно не малі. Але того, кто мімікрунув, тепер «к ногтю». Бо у мене є повне право спитати «ну так а ти?» То що там, коли на фронт, пане ухилянт?
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 07 бер, 2024 12:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 12:05


недвижимость могут "забрать" (обмеження, арешт тощо) и сейчас и потом вне зависимости от закона о мобилизации в рамках производства по решению суда.

Совершенно верно. Из-за неоплаченного штрафа по невыполнению требований нового закона.
ну и?
из-за неоплаченного штрафа, допустим, даже 1-2,6 килобаксов, квартиру оценочной стоимостью 25+ килобаксов с торгов не будут же продавать
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 12:11

fox767676
А давайте реальним прикладом, для фактчекінгу?
Протягом тижня, відправимо, кожен, по одному 7'фпв + батарею 6s2p для фріза?
Авторитета і довіри, для підтвердження отримання, буде ж достатньо? :|
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 12:12

  fox767676 написав:методом KISS(Keep it simple, stupid»)
Прибрати все зайве, контраверсійне, а залишите те заради чого закон планувався.
1.Знизити вік з 27 до 25
2. Прибрати всі мутні приводи для відстрочок.

Вчитися тільки на технічних спеціальностях(це й так майже як армія. Хто вчив теормех. сопромат, дискретну математику той у цирку не сміється)

1.Знизити вік з 27 до 18
2. Вчитися тільки на медицинських спеціальностях
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 12:13

квартиру оценочной стоимостью 25+ килобаксов с торгов не будут же продавать

Ні. Тільки в заборону поставлять.
Ви особисто готові готові жити з несплаченим (а може і постійно зростаючим) штрафом і володіти квартирою під арештом? Ну тобто вас би це влаштувало?
Заодно без карток, без посвідчення водія. Норм? Я Хз кому норм. І для чого таке життя.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 07 бер, 2024 12:25, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 12:40

fox767676

ще раз вам кажу - про каву в ялтах я взагалі ніколи нічого не писав.
од слова зовсім. і одного разу ви вже ці претензії мені висували потім сказавши що переплутали. тому копирсайтеся в своїй пам’яті старанніше. а краще занотовуйте на майбутнє.
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 12:42

_Mykola_

Я фпв не відправляю, не фпв єдиними як то кажуть.
Банківські виписки є але мабуть не цікаво.
Для формальної сатисфакції можемо поповнити банку на 15000 якихось безсумнівних вояків-дроноводів
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 12:53

  budivelnik написав:
  pesikot написав:
  budivelnik написав:

quote="5694130:pesikot"]Дуже цікава дискусія про єлектромобілі ... в темі про війну ..

Форумчани, а чи давно ви сиділи без єлектрики ? ...
Чи пам"ять як у золотих рибок ? ...
Я вже не кажу, якщо взагалі не буде єлектрики
Коли у тебе ДВЗ, то якось-навпіл-поперек, але зможешь заправити
А коли у тебе єлектромобіль, то ти ... дивишься на цю технологічну нерухомість :)[/quot

А може глянете з другого боку.
Електроенергія у нас надлишкова ( навіть зараз віддаємо на Захід)
А кожних 100 км на електроавто це мінус 10 літрів бензину які вже ніколи не будуть продані на світовому ринку....
В мене таксопарк з 9 електричок , кожна знімає з світового ринку 500 літрів бензину/місяць.
Таким чином прямі збитки для москалів з цього автопарку мінімум 50 тонн палива в рік...
В Україні 2 млн авто...далі рахувати?
У нас тут тема про війну, а ви про взагалі

В тему війни.
Єлектрику не накопишь, паливо можно накопити
Чудово ... а якщо не буде єлектрики, куди ви подінете увесь той парк єлектричок ?
Будете з генераторів заряджати ?

В тему взагалі
Проблема зарядити єлектричку - велика проблема, як по місцю, так і по часу
Єлектрики може і є надлишок, але її тре доставити до місця зарядки

Ваш кейс, мені цікаво, а де заряджаються оці ваші 9 єлектричок ?

Взагалі, якщо вдома не має три фази, хоча б на 16 КВт, то єлектричка - це тягарь
1 Електротаксі-це комерція, яка не має права заряжатись від побутової(дотаційної мережі) , тому заряжається в мене на моїй власній швидкій зарядці в 30 квт, енергію купую по 7,5 грн квт*год
2 Проект ще не закінчився, зараз акамулюю кошти для створення СЕС , єдина проблема, що фотопанелі які можуть згенерувати необхідну мені кількість по площі займуть 600-1000 м2, і якщо врахувати що ця ділянка повинна розміщатись десь в межах міста-то це якраз найбільша фінансова проблема( вартість такої ділянки у Львові починається від 2 млн грн , в той час коли вартість станції в межах 1 млн грн)

ПС
В моїх дописах так і не побачили головного.
Треба СВОЮ діяльність підлаштовувати таким чином , щоб була максимальна користь для своїх і максимальні збитки для ворога
Користь для своїх це податки/донати ( за які наша ЗСУ воює)
Шкода для ворога - це мінус 50 тон ринку пального кожного року...
Найсмішніше те що цих мінус 50 тонн пального - це більше по грошам ніж мої податки і донати разом взяті за той самий рік.


Чому ділянка?
Чому не дах будинку?
Жителі мали би бути щасливі, бо нібито має бути прохолодніше влітку. Хоч панелі й чорні, але якимось дивом відбивають у космос більше енергії, аніж піски десь у сахарах. Так кажуть. Не віриться, але раптом?
Bobua
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  #<1 ... 7050705170527053>
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