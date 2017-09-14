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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7050705170527053
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 12:59

Панове ухилянти. Не збуджуйтесь.
Він свою пайку (~4 роки за все життя для країни з 11 млн чоловіків 18-60 і військом 1млн) вибрав сповна. Навіть для війни на 44 роки...!
Тепер таки ваша черга.
Востаннє редагувалось Bobua в Чет 07 бер, 2024 13:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 13:06

  Bobua написав:
єдина проблема, що фотопанелі які можуть згенерувати необхідну мені кількість по площі займуть 600-1000 м2, і якщо врахувати що ця ділянка повинна розміщатись десь в межах міста-то це якраз найбільша фінансова проблема( вартість такої ділянки у Львові починається від 2 млн грн , в той час коли вартість станції в межах 1 млн грн)
Чому ділянка?
Чому не дах будинку?
Жителі мали би бути щасливі, бо нібито має бути прохолодніше влітку
жители кагбэ "боятся пожара" от неведомой фиговины, но вообще - за такую небоязнь тоже сильно хотят денег
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 13:13

модерация форум обмен мнениями или борьба с "неправильным" мнением? Для борьбы форум не нужен, напишите какое правильное и будем дружно так думать. К чему здесь обсуждение э.мобилей?
vitaliiangel
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  #<1 ... 7050705170527053
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