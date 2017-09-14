Панове ухилянти. Не збуджуйтесь.
Він свою пайку (~4 роки за все життя для країни з 11 млн чоловіків 18-60 і військом 1млн) вибрав сповна. Навіть для війни на 44 роки...!
Тепер таки ваша черга.
|
|
|
Додано: Чет 07 бер, 2024 12:59
Панове ухилянти. Не збуджуйтесь.
Він свою пайку (~4 роки за все життя для країни з 11 млн чоловіків 18-60 і військом 1млн) вибрав сповна. Навіть для війни на 44 роки...!
Тепер таки ваша черга.
Востаннє редагувалось Bobua в Чет 07 бер, 2024 13:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 07 бер, 2024 13:06
жители кагбэ "боятся пожара" от неведомой фиговины, но вообще - за такую небоязнь тоже сильно хотят денег
Додано: Чет 07 бер, 2024 13:13
модерация форум обмен мнениями или борьба с "неправильным" мнением? Для борьбы форум не нужен, напишите какое правильное и будем дружно так думать. К чему здесь обсуждение э.мобилей?
|