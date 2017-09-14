єдина проблема, що фотопанелі які можуть згенерувати необхідну мені кількість по площі займуть 600-1000 м2, і якщо врахувати що ця ділянка повинна розміщатись десь в межах міста-то це якраз найбільша фінансова проблема( вартість такої ділянки у Львові починається від 2 млн грн , в той час коли вартість станції в межах 1 млн грн)
Чому ділянка? Чому не дах будинку? Жителі мали би бути щасливі, бо нібито має бути прохолодніше влітку
жители кагбэ "боятся пожара" от неведомой фиговины, но вообще - за такую небоязнь тоже сильно хотят денег
квартиру оценочной стоимостью 25+ килобаксов с торгов не будут же продавать
Ні. Тільки в заборону поставлять. Ви особисто готові готові жити з несплаченим (а може і постійно зростаючим) штрафом і володіти квартирою під арештом? Ну тобто вас би це влаштувало? Заодно без карток, без посвідчення водія. Норм? Я Хз кому норм. І для чого таке життя.
Вы постоянно забываете с чем сравниваете -- в "окопах" это "посвідчення водія" ровно так же бесполезно. Как и наличие квартиры -- пусть и не "під арештом". Ну и протянуть нужно будет всего лет 5-10 (в "окопах", кстати, срок ровно такой же).
єдина проблема, що фотопанелі які можуть згенерувати необхідну мені кількість по площі займуть 600-1000 м2, і якщо врахувати що ця ділянка повинна розміщатись десь в межах міста-то це якраз найбільша фінансова проблема( вартість такої ділянки у Львові починається від 2 млн грн , в той час коли вартість станції в межах 1 млн грн)
Чому ділянка? Чому не дах будинку? Жителі мали би бути щасливі, бо нібито має бути прохолодніше влітку
жители кагбэ "боятся пожара" от неведомой фиговины, но вообще - за такую небоязнь тоже сильно хотят денег
Потому, что на даху запрещен монтаж любых конструкций. -- о причине "рукопопости" монтажников: ремонт крыши от какой-то мелкой протечки в случае то ли поляковой (то ли еще какой-то подобной певицы ротом) несколько лямов потянул. И это еще до 22го года было.
Andrey2512 написав:Напомните, а сколько россиян погибло на войне? И сколько они наших мужчин держат на оккупированных территориях:
А де аірмакс та інші?
Спробуй проаналізувати, чи не потрапили раптом одні і ті самі в кілька груп. Наприклад люди з інвалідністю у ті хто виїхав, чи у вчителі. Заброньований Макс у ті, хто виїхав. Ну і багато інших варіантів.
2 Хантер: Потрапити в реєстр з 10+ млн чоловіків не дорівнює і близько «потратити в окоп». Воно навіть не дорівнює потрапити в ЗСУ найближчим часом. Але вибір є у кожного. Звичайно що можна як заєць роками ховатись і накоплювати штрафи. Не виходити з дому, бо там теж можуть попросити аусвайс.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 07 бер, 2024 13:38, всього редагувалось 1 раз.
fox767676 написав:методом KISS(Keep it simple, stupid») Прибрати все зайве, контраверсійне, а залишите те заради чого закон планувався. 1.Знизити вік з 27 до 25 2. Прибрати всі мутні приводи для відстрочок.
Вчитися тільки на технічних спеціальностях(це й так майже як армія. Хто вчив теормех. сопромат, дискретну математику той у цирку не сміється)
1.Знизити вік з 27 до 18 2. Вчитися тільки на медицинських спеціальностях
не нижче 23. щоб скелет сформувався і освіту встигли отримати. Після 18 тільки на срочку подалі від фронта
fox767676 написав:методом KISS(Keep it simple, stupid») Прибрати все зайве, контраверсійне, а залишите те заради чого закон планувався. 1.Знизити вік з 27 до 25 2. Прибрати всі мутні приводи для відстрочок.
Вчитися тільки на технічних спеціальностях(це й так майже як армія. Хто вчив теормех. сопромат, дискретну математику той у цирку не сміється)
1.Знизити вік з 27 до 18 2. Вчитися тільки на медицинських спеціальностях
fox767676 написав:методом KISS(Keep it simple, stupid») Прибрати все зайве, контраверсійне, а залишите те заради чого закон планувався. 1.Знизити вік з 27 до 25 2. Прибрати всі мутні приводи для відстрочок.
Вчитися тільки на технічних спеціальностях(це й так майже як армія. Хто вчив теормех. сопромат, дискретну математику той у цирку не сміється)
1.Знизити вік з 27 до 18 2. Вчитися тільки на медицинських спеціальностях
не нижче 23. щоб скелет сформувався і освіту встигли отримати. Після 18 тільки на срочку подалі від фронта
Во сколько лет ты попал на военку и шо тогда было со скелетом?
Andrey2512 написав:Напомните, а сколько россиян погибло на войне? И сколько они наших мужчин держат на оккупированных территориях:
А де аірмакс та інші?
Спробуй проаналізувати, чи не потрапили раптом одні і ті самі в кілька груп. Наприклад люди з інвалідністю у ті хто виїхав, чи у вчителі. Заброньований Макс у ті, хто виїхав. Ну і багато інших варіантів.
2 Хантер: Потрапити в реєстр з 10+ млн чоловіків не дорівнює і близько «потратити в окоп». Воно навіть не дорівнює потрапити в ЗСУ найближчим часом. Але вибір є у кожного. Звичайно що можна як заєць роками ховатись і накоплювати штрафи. Не виходити з дому, бо там теж можуть попросити аусвайс.
Вы не на ту графу посмотрели -- 5 лямов, а не 10. Потом: оно, конечно, "не дорівнює", но очень близко к тому -- по многим причинам. Одну вы сами буквально перед этим озвучили. Вторая -- доверие к этим цифрам: тут, например, пишут что 3 ляма за железным занавесом оказалось. https://www.pravda.com.ua/articles/2024/02/14/7441744/
В результате получаем шанс от 10ти (если верить официальным цифирям) до где-то 50ти процентов оказаться в окопах -- и это только за первую волну. -- а сколько их еще будет?..