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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 70517052705370547055>
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 12:59

Панове ухилянти. Не збуджуйтесь.
Він свою пайку (~4 роки за все життя для країни з 11 млн чоловіків 18-60 і військом 1млн) вибрав сповна. Навіть для війни на 44 роки...!
Тепер таки ваша черга.
Востаннє редагувалось Bobua в Чет 07 бер, 2024 13:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 13:06

  Bobua написав:
єдина проблема, що фотопанелі які можуть згенерувати необхідну мені кількість по площі займуть 600-1000 м2, і якщо врахувати що ця ділянка повинна розміщатись десь в межах міста-то це якраз найбільша фінансова проблема( вартість такої ділянки у Львові починається від 2 млн грн , в той час коли вартість станції в межах 1 млн грн)
Чому ділянка?
Чому не дах будинку?
Жителі мали би бути щасливі, бо нібито має бути прохолодніше влітку
жители кагбэ "боятся пожара" от неведомой фиговины, но вообще - за такую небоязнь тоже сильно хотят денег
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 13:25

  Hotab написав:
квартиру оценочной стоимостью 25+ килобаксов с торгов не будут же продавать

Ні. Тільки в заборону поставлять.
Ви особисто готові готові жити з несплаченим (а може і постійно зростаючим) штрафом і володіти квартирою під арештом? Ну тобто вас би це влаштувало?
Заодно без карток, без посвідчення водія. Норм? Я Хз кому норм. І для чого таке життя.

Вы постоянно забываете с чем сравниваете :wink: -- в "окопах" это "посвідчення водія" ровно так же бесполезно. Как и наличие квартиры -- пусть и не "під арештом".
Ну и протянуть нужно будет всего лет 5-10 (в "окопах", кстати, срок ровно такой же).
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 13:29

  flysoulfly написав:
  Bobua написав:
єдина проблема, що фотопанелі які можуть згенерувати необхідну мені кількість по площі займуть 600-1000 м2, і якщо врахувати що ця ділянка повинна розміщатись десь в межах міста-то це якраз найбільша фінансова проблема( вартість такої ділянки у Львові починається від 2 млн грн , в той час коли вартість станції в межах 1 млн грн)
Чому ділянка?
Чому не дах будинку?
Жителі мали би бути щасливі, бо нібито має бути прохолодніше влітку
жители кагбэ "боятся пожара" от неведомой фиговины, но вообще - за такую небоязнь тоже сильно хотят денег

Потому, что на даху запрещен монтаж любых конструкций. -- о причине "рукопопости" монтажников: ремонт крыши от какой-то мелкой протечки в случае то ли поляковой (то ли еще какой-то подобной певицы ротом) несколько лямов потянул. И это еще до 22го года было.
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 13:37

  flyman написав:
  Andrey2512 написав:Напомните, а сколько россиян погибло на войне? И сколько они наших мужчин держат на оккупированных территориях:

Зображення

А де аірмакс та інші?

Спробуй проаналізувати, чи не потрапили раптом одні і ті самі в кілька груп. Наприклад люди з інвалідністю у ті хто виїхав, чи у вчителі.
Заброньований Макс у ті, хто виїхав.
Ну і багато інших варіантів.

2 Хантер:
Потрапити в реєстр з 10+ млн чоловіків не дорівнює і близько «потратити в окоп». Воно навіть не дорівнює потрапити в ЗСУ найближчим часом.
Але вибір є у кожного. Звичайно що можна як заєць роками ховатись і накоплювати штрафи. Не виходити з дому, бо там теж можуть попросити аусвайс.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 07 бер, 2024 13:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 13:38

  flysoulfly написав:
  fox767676 написав:методом KISS(Keep it simple, stupid»)
Прибрати все зайве, контраверсійне, а залишите те заради чого закон планувався.
1.Знизити вік з 27 до 25
2. Прибрати всі мутні приводи для відстрочок.

Вчитися тільки на технічних спеціальностях(це й так майже як армія. Хто вчив теормех. сопромат, дискретну математику той у цирку не сміється)

1.Знизити вік з 27 до 18
2. Вчитися тільки на медицинських спеціальностях


не нижче 23. щоб скелет сформувався і освіту встигли отримати.
Після 18 тільки на срочку подалі від фронта
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 13:41

  fox767676 написав:_Mykola_

Я фпв не відправляю, не фпв єдиними як то кажуть.
Банківські виписки є але мабуть не цікаво.
Для формальної сатисфакції можемо поповнити банку на 15000 якихось безсумнівних вояків-дроноводів


Микола пишіть приватно якщо що, я матюкатися не буду
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 13:54

  fox767676 написав:
  flysoulfly написав:
  fox767676 написав:методом KISS(Keep it simple, stupid»)
Прибрати все зайве, контраверсійне, а залишите те заради чого закон планувався.
1.Знизити вік з 27 до 25
2. Прибрати всі мутні приводи для відстрочок.

Вчитися тільки на технічних спеціальностях(це й так майже як армія. Хто вчив теормех. сопромат, дискретну математику той у цирку не сміється)

1.Знизити вік з 27 до 18
2. Вчитися тільки на медицинських спеціальностях


не нижче 23. щоб
освіту встигли отримати.
у всіх в окопі повинна бути вища освіта ??
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 13:57

  fox767676 написав:
  flysoulfly написав:
  fox767676 написав:методом KISS(Keep it simple, stupid»)
Прибрати все зайве, контраверсійне, а залишите те заради чого закон планувався.
1.Знизити вік з 27 до 25
2. Прибрати всі мутні приводи для відстрочок.

Вчитися тільки на технічних спеціальностях(це й так майже як армія. Хто вчив теормех. сопромат, дискретну математику той у цирку не сміється)

1.Знизити вік з 27 до 18
2. Вчитися тільки на медицинських спеціальностях


не нижче 23. щоб скелет сформувався і освіту встигли отримати.
Після 18 тільки на срочку подалі від фронта

Во сколько лет ты попал на военку и шо тогда было со скелетом?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 13:59

  Hotab написав:
  flyman написав:
  Andrey2512 написав:Напомните, а сколько россиян погибло на войне? И сколько они наших мужчин держат на оккупированных территориях:


А де аірмакс та інші?

Спробуй проаналізувати, чи не потрапили раптом одні і ті самі в кілька груп. Наприклад люди з інвалідністю у ті хто виїхав, чи у вчителі.
Заброньований Макс у ті, хто виїхав.
Ну і багато інших варіантів.

2 Хантер:
Потрапити в реєстр з 10+ млн чоловіків не дорівнює і близько «потратити в окоп». Воно навіть не дорівнює потрапити в ЗСУ найближчим часом.
Але вибір є у кожного. Звичайно що можна як заєць роками ховатись і накоплювати штрафи. Не виходити з дому, бо там теж можуть попросити аусвайс.

Вы не на ту графу посмотрели -- 5 лямов, а не 10.
Потом: оно, конечно, "не дорівнює", но очень близко к тому -- по многим причинам. Одну вы сами буквально перед этим озвучили. Вторая -- доверие к этим цифрам:
тут, например, пишут что 3 ляма за железным занавесом оказалось.
https://www.pravda.com.ua/articles/2024/02/14/7441744/

В результате получаем шанс от 10ти (если верить официальным цифирям) до где-то 50ти процентов оказаться в окопах -- и это только за первую волну. -- а сколько их еще будет?.. :roll:
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