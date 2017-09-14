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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7052705370547055>
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 14:04

_hunter ,
В результате получаем шанс от 10ти (если верить официальным цифирям) до где-то 50ти процентов оказаться в окопах -- и это только за первую волну. -- а сколько их еще будет?.. :roll:


Відповідь невірна. Навіть якщо прийняти на віру що лише 5 млн придатних і наявних і без броні на момент , то при потребі доставити в ЗСУ 500 тис , це 10% вірогідність потрапити в ЗСУ, але не в окоп. Бо люди потрібні (і входять в 0.5 млн потреби) навіть до долярчика писати книгу і мити снаряди. А це не окоп в нашому класичному мемному розумінні.



но очень близко к тому -- по многим причинам. Одну вы сами буквально перед этим озвучили.


Озвученные мной причины как раз говорят, что верхняя строка может быть намного выше 5 млн. Так как неприкасаемые или недоступные категории часто переплетены одновременно во многие группы.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 07 бер, 2024 14:10, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 14:05

  барабашов написав:...


А ты попал на военку и зачем ты так поступил со своим скелетом?
Баркашов ты то чего запрыгал?? Мирно же общались
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 14:09

  flysoulfly написав:у всіх в окопі повинна бути вища освіта ??


нам тільки ставку на інтелект та технології робити.
бо мало людей залишилось, багато євроінтегрувалося сепаратно, незважаючи на клятви та гасла
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 14:11

База бійця невидимого економічного фронту

  fox767676 написав:
  fox767676 написав:
  Letusrock написав:
Це ви не розумієте що буде відбуватись перші півроку. От якийсь Петро Будівельникович - економічний фронт але небув (як і більшість) в ТЦК останні 6-20 років. Щоб як ви кажете "поставити в смартфон" йому потрібно зявитись в ТЦК, пройти комісію і т.д.
Які шанси вийти звідти без повістки на відправку в перші пару місяців початку дії закону? Отже Петро заляже на дно поки не наберуть достатню кількість


Петро Будки-Будівельникович
ЗображенняЗображення
змушений буде полишити економічний фронт :(
остаточно підірве неврозами й так не богатирське здоровячко :cry:
Треба доопрацьовувати

методом KISS(Keep it simple, stupid»)
Прибрати все зайве, контраверсійне, а залишите те заради чого закон планувався.
1.Знизити вік з 27 до 25
2. Прибрати всі мутні приводи для відстрочок. Доглядати тільки за власними батьками та дітьми. Вчитися тільки на технічних спеціальностях(це й так майже як армія. Хто вчив теормех. сопромат, дискретну математику той у цирку не сміється)
3. Нові покарання обмежити відлученням від водійства, та примусовим списанням з рахунків від 10 до 100 тис щомісячно в залежності від віку та звання, якщо залишок не дозволяє то тоді вже заарештовувати.
Скільки депутатів повинна мати ВР у своєму складі щоб дійти до таких висновків? 1000, 3000 ?

еніславський розповів, що можливість отримати відстрочку громадянам, які начебто здійснюють догляд за особами з інвалідністю, є одним із найпоширеніших варіантів зловживань.

"На превеликий жаль, можливість отримати відстрочку від призову особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю була і залишається одним із найбільш поширених варіантів для зловживань. Як свідчать статистичні дані, які нам надавала міністерка соціальної політики, кількість осіб з інвалідністю, які отримали цю інвалідність після повномасштабного вторгнення, зросла в рази порівняно з середньою кількістю, яку Україна отримувала у довоєнний період", — зазначив він.

Як в сусідній темі пише оператор обліківки аєрмакс: "база".
Так от, база бійця невидимого економічного фронту на перші 60 днів часу Ч:
1. Запасти готівки мінімум, на 3 міс (краще 6 міс.) для "автономного плавання в криївці". Зробити запаси мівіни, олії, пшона, мила, кави, чаю (бажано кинути вживати алкоголь та тютюн та інші речовини, що викликають залежність), ліків, і т.п. предметів першої необхідності на такий же термін.
2. Визначити особу яка буде здійснювати контакт з зовнішнім світом (напр. приносити буханку хліба і батон раз в два дні).
3. Якщо місце реєстрації і проживання співпадають, змінити місце проживання (напр. оренда кімнати/ліжкомісця).
4. Обмежити контакти із зовнішнім світом, особливо із держорганами.
5. Під кінець дії 60 від часу Ч прозондувати обстановку на предмет оновлення даних сильно перебільшена. Якщо таки "палає", то є ще кілька днів до остаточного терміну (як правило, система до DDoS не готова, то кінцевий день буде, як завжди в таких випадках, відсрочено а потім ще раз і ще раз, а потім тема затухне).
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 14:14

  Hotab написав:_hunter ,
В результате получаем шанс от 10ти (если верить официальным цифирям) до где-то 50ти процентов оказаться в окопах -- и это только за первую волну. -- а сколько их еще будет?.. :roll:


Відповідь невірна. Навіть якщо прийняти на віру що лише 5 млн придатних і наявних і без броні на момент , то при потребі доставити в ЗСУ 500 тис , це 10% вірогідність потрапити в ЗСУ, але не в окоп. Бо люди потрібні (і входять в 0.5 млн потреби) навіть до долярчика писати книгу і мити снаряди. А це не окоп в нашому класичному мемному розумінні.

>>> Навіть якщо прийняти на віру що лише 5 млн
т.е. вы тоже оф. цифрам не доверяете? :wink:
по другим расчетам (я там ссылку приводил) оценка мобрезерва -- в 2.5 ляма.
Но даже пусть и 5 -- что ВУ что квартира в ЗСУ тоже мало радости приносят.
И вообще: в русской рулетке шанс "угадать" 1/7 -- но сколько игроков вы каждый день видите? -- а поход в тцк в этом плане вот вообще ничем не отличается.
Ну а скрип, с которым идет "рекрутинг" показывает, что большинство населения думает примерно так же...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 14:15

  flyman написав:Як сусідній темі пише оператор обліківки аірмак: "база".
Так от, база бійця невидимого економічного фронту на перші 60 днів часу Ч:
1. Запасти готівки мінімум, на 3 міс (краще 6 міс.) для "автономного плавання в криївці". Зробити запаси мівіни, олії, пшона, мила, кави, чаю (бажано кинути вживати алкоголь та тютюн та інші речовини, що викликають залежність), ліків, і т.п. предметів першої необхідності на такий же термін.
2. Визначити особу яка буде здійснювати контакт з зовнішнім світом (напр. приносити буханку хліба і батон раз в два дні).
3. Якщо місце реєстрації і проживання співпадають, змінити місце проживання (напр. оренда кімнати/ліжкомісця).
4. Обмежити контакти із зовнішнім світом, особливо із держорганами.
5. Під кінець дії 60 від часу Ч прозондувати обстановку на предмет оновлення даних сильно перебільшена. Якщо таки "палає", то є ще кілька днів до остаточного терміну (як правило, система до DDoS не готова, то кінцевий день буде, як завжди в таких випадках, відсрочено а потім ще раз і ще раз, а потім тема затухне).


аірмак базує
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Повернеться на відбудову полковником зовнішньоекономічного фронту
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 14:17

_hunter ,

т.е. вы тоже оф. цифрам не доверяете? :wink:


Я жодним цифрам по населенню не довіряю, так як перепис був 20 років тому. Чому вас це дивує.
Тому , це одна з причин, чому необхідно створити хоча б під час війни реєстр призовників (ухилянтів).
Доречі, Летусрок проморозився, ви теж? А яка альтернатива? Здаватись? Перемовини з позиції «ми не здатні провести мобілізацію, пробачте нас пане Путін»?
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 14:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Залишу форум на пару місяців, бо тумач спент тайм.
Якщо побачите - бийте, не жалійте чапая
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 14:26

  fox767676 написав:Залишу форум на пару місяців, бо тумач спент тайм.
Якщо побачите - бийте, не жалійте чапая

Будете у Відні, передавайте аірмаксу: "нє забудєм, нє простім" штори у квіточці з ППМ.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 14:27

flyman ,

база бійця невидимого


Треба друга частина бази.
Дії, коли в результаті озвучених дій у Київ заїжджає солодкий бурят з перевіркою житловопобутових умов.
Відкривати двері, чи хай ламають?
Може «мати 2-3 адреси сімей і квартир Успіхів / Бобів, зі словами «я завжди був пацифіст, хапайте он його! Сімʼю в бордель, хату Моторолі! А мені премію за співпрацю»
Може свої які варіанти у тебе є на примітці?
Hotab
 
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