Hotab написав:_hunter ,
т.е. вы тоже оф. цифрам не доверяете?
Я жодним цифрам по населенню не довіряю, так як перепис був 20 років тому. Чому вас це дивує.
Тому , це одна з причин, чому необхідно створити хоча б під час війни реєстр призовників (ухилянтів).
Доречі, Летусрок проморозився, ви теж? А яка альтернатива? Здаватись? Перемовини з позиції «ми не здатні провести мобілізацію, пробачте нас пане Путін»?
>>> Чому вас це дивує.
меня сам факт недоверия оф. "пропаганде" удивил. Но то такэ.
>>> так як перепис був 20 років тому
потому Наталуха и решил сам посчитать -- вышло 2.5 лямов "работников", и лям "непойми кого".
Т.е. шанс таки попасть в окоп -- очень сильно неприятный.
>>> А яка альтернатива? Здаватись?
Я вам вопросом на вопрос отвечу, если вы не против? -- а вы по парагвайскому сценарию предлагаете?