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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7052705370547055
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 14:32

  Hotab написав:_hunter ,

т.е. вы тоже оф. цифрам не доверяете? :wink:


Я жодним цифрам по населенню не довіряю, так як перепис був 20 років тому. Чому вас це дивує.
Тому , це одна з причин, чому необхідно створити хоча б під час війни реєстр призовників (ухилянтів).
Доречі, Летусрок проморозився, ви теж? А яка альтернатива? Здаватись? Перемовини з позиції «ми не здатні провести мобілізацію, пробачте нас пане Путін»?

>>> Чому вас це дивує.
меня сам факт недоверия оф. "пропаганде" удивил. Но то такэ.

>>> так як перепис був 20 років тому
потому Наталуха и решил сам посчитать -- вышло 2.5 лямов "работников", и лям "непойми кого".
Т.е. шанс таки попасть в окоп -- очень сильно неприятный.

>>> А яка альтернатива? Здаватись?
Я вам вопросом на вопрос отвечу, если вы не против? -- а вы по парагвайскому сценарию предлагаете?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 14:34

  Hotab написав:
квартиру оценочной стоимостью 25+ килобаксов с торгов не будут же продавать

Ні. Тільки в заборону поставлять.
Ви особисто готові готові жити з несплаченим (а може і постійно зростаючим) штрафом і володіти квартирою під арештом? Ну тобто вас би це влаштувало?
Заодно без карток, без посвідчення водія. Норм? Я Хз кому норм. І для чого таке життя.

Квартира под арестом это ни о чём. Единственное, что не можешь продать. Знаю человека, который уже, наверное, лет 5 так живёт.
Без карточек тоже не проблема - есть карточка жены, матери.
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