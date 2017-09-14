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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 07 бер, 2024 14:22
Залишу форум на пару місяців, бо тумач спент тайм.
Якщо побачите - бийте, не жалійте чапая
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fox767676
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Додано: Чет 07 бер, 2024 14:26
fox767676 написав:
Залишу форум на пару місяців, бо тумач спент тайм.
Якщо побачите - бийте, не жалійте чапая
Будете у Відні, передавайте аірмаксу: "нє забудєм, нє простім" штори у квіточці з ППМ.
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flyman
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Додано: Чет 07 бер, 2024 14:27
flyman
,
база бійця невидимого
Треба друга частина бази.
Дії, коли в результаті озвучених дій у Київ заїжджає солодкий бурят з перевіркою житловопобутових умов.
Відкривати двері, чи хай ламають?
Може «мати 2-3 адреси сімей і квартир Успіхів / Бобів, зі словами «я завжди був пацифіст, хапайте он його! Сімʼю в бордель, хату Моторолі! А мені премію за співпрацю»
Може свої які варіанти у тебе є на примітці?
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Hotab
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Додано: Чет 07 бер, 2024 14:32
Hotab написав:_hunter
,
т.е. вы тоже оф. цифрам не доверяете?
Я жодним цифрам по населенню не довіряю, так як перепис був 20 років тому. Чому вас це дивує.
Тому , це одна з причин, чому необхідно створити хоча б під час війни реєстр призовників (ухилянтів).
Доречі, Летусрок проморозився, ви теж? А яка альтернатива? Здаватись? Перемовини з позиції «ми не здатні провести мобілізацію, пробачте нас пане Путін»?
>>> Чому вас це дивує.
меня сам факт недоверия оф. "пропаганде" удивил. Но то такэ.
>>> так як перепис був 20 років тому
потому Наталуха и решил сам посчитать -- вышло 2.5 лямов "работников", и лям "непойми кого".
Т.е. шанс таки попасть в окоп -- очень сильно неприятный.
>>> А яка альтернатива? Здаватись?
Я вам вопросом на вопрос отвечу, если вы не против? -- а вы по парагвайскому сценарию предлагаете?
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_hunter
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Додано: Чет 07 бер, 2024 14:34
Hotab написав:
квартиру оценочной стоимостью 25+ килобаксов с торгов не будут же продавать
Ні. Тільки в заборону поставлять.
Ви особисто готові готові жити з несплаченим (а може і постійно зростаючим) штрафом і володіти квартирою під арештом? Ну тобто вас би це влаштувало?
Заодно без карток, без посвідчення водія. Норм? Я Хз кому норм. І для чого таке життя.
Квартира под арестом это ни о чём. Единственное, что не можешь продать. Знаю человека, который уже, наверное, лет 5 так живёт.
Без карточек тоже не проблема - есть карточка жены, матери.
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ЛАД
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Додано: Чет 07 бер, 2024 14:49
prodigy написав: Hotab написав:
👀Ймовірно пенсіонерам теж доведеться ставати на облік у ТЦК, – свідчать поправки до законопроєкту про мобілізацію.
Йдеться про пенсіонерів «в погонах», а саме звільнених зі служби чоловіків віком від 18 до 60 років (зокрема й у зв'язку з виходом на пенсію). Такі колишні співробітники мають стати на військовий облік:
▪️Національної поліції України;
▪️керівного та рядового складу Міністерства внутрішніх справ України;
▪️оперативно-рятувальної служби;
▪️Державного бюро розслідувань;
▪️Державної кримінально-виконавчої служби України;
▪️Служби судової охорони;
▪️Державної податкової служби;
▪️Державної митної служби;
▪️Бюро економічної безпеки України.
Стати на військовий облік зазначені категорії зобов'язані протягом 60 днів із дня набрання чинності новим законом про мобілізацію.
🇺🇦Реальна Війна
Був впевнений, що вони і так є (мають бути) на обліку.
процес постанови на облік всіх вище згаданих не вирішує проблеми мобілізації, того вони всі в базах своїх служб (тобто технічно все можна зробити за день, якби був наказ зверху), а якщо для того, щоб стати на облік потрібна фізична присутність у ТЦК-то це мертва затея, процес триватиме років 5 мінімум.
загалом, це популізм... у 2014му ментам сказали відкрито-їдіть воювати , або звільняйтесь (треба змити ганьбу від рострілу небесної сотні, хоч там брали участь 2-3 підрозділа, а ганьба була на всіх ментах)
Не треба за ними бігати. Взагалі.
Просто треба Закон, що років через два вони не можуть бути депутатами, суддями, прокурорами, поліцією і т.п., якщо не були у війську.
А років за 5-10(?) -- ще раз вичищати і пролітають якщо не були в зонах реал.ризику у війську (нулі більш-менш активні, чи хай навіть і прифронтові селах, якщо туди регулярно прилітало).
Нині все ж записується.
Так-сяк, але ж ведуть журнали бойових дій.
Фото і відео у всіх.
Якщо якісь працівникі цінні для поліцій і т.п. -- їх не обов`язково звільняти за неучасть у БД. Досить переводити у статус цивільних консультантів. Із втратою отих модних поліц.пенсій у 40 років та ін. привілеїв...
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Bobua
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Додано: Чет 07 бер, 2024 14:59
prodigy написав: budivelnik написав: prodigy написав:
скільки в Україні дахів і скільки на них сонячних панелей? а чому так?
Тут трошки інші нюанси
1 Для встановлення СЕС на багаквартирному будинку потрібна згода ВСІХ власників житла.... - як Ви розумієте -досить одного пенсіонера і гаплик.
2 З будівельної точки зору
Наші дахи( особливо в будинках з терміном експлуатації10+ років) - течуть. Вартість гідроізоляції - тим вища чим більше різних точок примикання до даху( у випадку з СЕС там через кожен метр)
Тому відремонтувати за свій рахунок - то нафік тоді та СЕС
Перекласти на ЖЕК/ОСББ - замахаєшся доводити що тече не тому що там стоїть СЕС.
Ну і частково є істина...адже обслуговувати СЕС- треба , а чим більше ходити по даху-тим вища ймовірність що він протече
ПС
Забув ще одну перевагу ділянки над дахом для автопарку
На ділянці можна розмістити стоянку для авто і технічну зону для ремонту..піднявши фотопанелі на висоту 3м+/- над землею.
я в курсі всього, бо років 5 тому вивчав цю тему, дякую за відповідь
Яка документація необхідна для встановлення СЕС у багатоповерховому будинку?
Енергопостачальні компанії не вимагають і не мають права вимагати додаткові узгодження для СЕС, які встановлюються для власного споживання без генерації в загальну мережу, оскільки це суто внутрішня господарська діяльність.
Але бажано отримати від інсталятора креслення розташування і кріплення обладнання та електричну схему підключення обладнання.
Чи можна встановити сонячну панель без ОСББ?
Можна, якщо домовитись про оренду даху, встановити та підключити обладнання до квартири або вивести на загальне користування. Але в цьому варіанті треба розуміти, що процедура встановлення вимагатиме більше кроків.
Перш за все, вам потрібно звернутись та написати заяву на дозвіл для встановлення СЕС на даху до управляючої компанії вашого будинку.
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Bobua
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Додано: Чет 07 бер, 2024 15:02
Bobua написав:
Якщо якісь працівникі цінні для поліцій і т.п. -- їх не обов`язково звільняти за неучасть у БД. Досить переводити у статус цивільних консультантів. Із втратою отих модних поліц.пенсій у 40 років та ін. привілеїв...
Миллион льготников
Минветеранов в сентябре 2022 года сообщало, что в Украине насчитывается почти 500 тысяч участников боевых действий. Летом 2023 года эта цифра насчитывала уже около миллиона – такие данные обнародовал экс-министр обороны Алексей Резников.
Таким образом, в Украине стремительно увеличивается количество лиц, получивших льготные статусы, в частности участника боевых действий. Понятно, что при таких цифрах всегда найдутся желающие получить статус незаконно и воспользоваться им.
На условиях анонимности один из волонтеров рассказал нам, что получить статус УБД можно через военкомат за 2 тысячи долларов в среднем.
«Туристы» в зону АТО и желающие получить УБД, чтобы пристроить ребенка на бюджетное место или меньше платить за коммунальные услуги, были с 2014 года. Ни для кого не секрет, что силовики, СБУшники, прокурорские катались в зону АТО и получали УБД просто так. Сейчас с этим строже, но все возможно. Списков получивших УБД нет, проверить человека невозможно…» - утверждает волонтер.
Однако сами военные говорят, что уже скоро статус УБД будет лишь формальностью, а государство просто не потянет льготы для нескольких миллионов участников боевых действий. Ведь кроме участников есть еще раненые, семьи погибших и т.д.
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vitaliiangel
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Додано: Чет 07 бер, 2024 15:14
Бетон написав:
Слушая утечку обсуждения немецкими военными Таурус, офигеваешь до какой степени они боятся путина. Прямо трепещут. У них самая главная проблема, как не разгневать царя.
После этого всё становится ясно как день. Никакой победы запад не хочет, боится. Вы там бейтесь подальше. Нас не трогайте
В окопи не хочуть...
У нас за 3+кілобакси не хочуть йти, хоч це й 8-9середніх зарплат, і разів у півтора більше (або й у 5 за пкс?), аніж амери платили своїм солдатам у ІІ світову.
Скільки кілобаксів зарплати солдатам нині має бути у Зах.країнах, аби набрати людей хоч би на окопну війну? Навіть без штурмів.
Чи там люди якісь інакші?
Цікаво, чи копають вони укріплення на сх.фронті?
Чи вся надія на літачки?
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Bobua
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Додано: Чет 07 бер, 2024 15:17
vitaliiangel
Не вірю.
В убд виданих у вересні -- сімсоттисячні номери.
А дехто брав і повторно (попереднє згубив).
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Bobua
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