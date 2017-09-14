Bobua написав:Якщо якісь працівникі цінні для поліцій і т.п. -- їх не обов`язково звільняти за неучасть у БД. Досить переводити у статус цивільних консультантів. Із втратою отих модних поліц.пенсій у 40 років та ін. привілеїв...
Миллион льготников Минветеранов в сентябре 2022 года сообщало, что в Украине насчитывается почти 500 тысяч участников боевых действий. Летом 2023 года эта цифра насчитывала уже около миллиона – такие данные обнародовал экс-министр обороны Алексей Резников.
Таким образом, в Украине стремительно увеличивается количество лиц, получивших льготные статусы, в частности участника боевых действий. Понятно, что при таких цифрах всегда найдутся желающие получить статус незаконно и воспользоваться им.
На условиях анонимности один из волонтеров рассказал нам, что получить статус УБД можно через военкомат за 2 тысячи долларов в среднем.
«Туристы» в зону АТО и желающие получить УБД, чтобы пристроить ребенка на бюджетное место или меньше платить за коммунальные услуги, были с 2014 года. Ни для кого не секрет, что силовики, СБУшники, прокурорские катались в зону АТО и получали УБД просто так. Сейчас с этим строже, но все возможно. Списков получивших УБД нет, проверить человека невозможно…» - утверждает волонтер.
Однако сами военные говорят, что уже скоро статус УБД будет лишь формальностью, а государство просто не потянет льготы для нескольких миллионов участников боевых действий. Ведь кроме участников есть еще раненые, семьи погибших и т.д.
і що заважає зкопіювати дані з бази пільговіків УБД в базу мобресурсу?
В мене іноді виникає питання в якому інформаційному просторі хотаб перебуває.
Точно не в тому, де не розуміють що серед 1+ млн інвалідів є ті, які і виїхали, і які вчителі. І їх ніяк не можна плюсувати. Тобто ми дійсно в різних. У тебе свій маня-мірок, але ініхто не забороняє тобі жити в ньому.
Можете в пошуці, напр. google ввести "втрати 31 тис"
Очікуваний пук в муку. Серед загиблих повно без статусу УБД. Серед невійськовослужбовців (загиблих цивільних) є УБД- ники. Тобто знов логіка твоя дала шалений збій.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 07 бер, 2024 15:32, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:Слушая утечку обсуждения немецкими военными Таурус, офигеваешь до какой степени они боятся путина. Прямо трепещут. У них самая главная проблема, как не разгневать царя. После этого всё становится ясно как день. Никакой победы запад не хочет, боится. Вы там бейтесь подальше. Нас не трогайте
В окопи не хочуть... У нас за 3+кілобакси не хочуть йти, хоч це й 8-9середніх зарплат, і разів у півтора більше (або й у 5 за пкс?), аніж амери платили своїм солдатам у ІІ світову.
Скільки кілобаксів зарплати солдатам нині має бути у Зах.країнах, аби набрати людей хоч би на окопну війну? Навіть без штурмів. Чи там люди якісь інакші?
Цікаво, чи копають вони укріплення на сх.фронті? Чи вся надія на літачки?
Вам лично эти 3куе+ стабильно на карту падают или есть нюанс? $-чик писал что если не идёшь в штыковую нынче нюансов мама не горюй.
В мене іноді виникає питання в якому інформаційному просторі хотаб перебуває.
Точно не в тому, де не розуміють що серед 1+ млн інвалідів є ті, які і виїхали, і які вчителі. І їх ніяк не можна плюсувати. Тобто ми дійсно в різних. У тебе свій маня-мірок, але ініхто не забороняє тобі жити в ньому.
Можете в пошуці, напр. google ввести "втрати 31 тис"
Очікуваний пук в муку. Серед загиблих повно без статусу УБД. Серед невійськовослужбовців (загиблих цивільних) є УБД- ники. Тобто знов логіка твоя дала шалений збій.
Отже треба пригадати теорію множин і теорію ймовірності. Якщо не згоден, то приведи своє джерело і його оцінку. Заодно підрахуй відсоток числа 31К (з поправкою на множини, що перетинаються) від 700К та інтервал достовірності при копіюванні даних з одної бази даних в іншу. Ти точно медаліст математичних оліпіад?
Востаннє редагувалось flyman в Чет 07 бер, 2024 15:40, всього редагувалось 1 раз.