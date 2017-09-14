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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 07 бер, 2024 15:39
flyman
,
Отже треба пригадати теорію множин і теорію ймовірності.
Якщо не згоден, то приведи своє джерело і його оцінку.
Отже треба відучувати себе сипати рандомними цифрами, в яких навіть згідно теорії ймовірності неможливо визначити точність. Через брак стартових даних.
Іншими словами «пукати в муку цікаво, феєрично, але зовмім не інформативно».
Долярчик, на якому місяці війни ти отримав УБД? А скільки вже на той момент загинуло без статусу?
Відповідь на друге питання «та Хз товариш флайман».
Ти точно медаліст математичних оліпіад?
Я точно не флудераст, який сипле будь якою цифрою, що прийшла в запалений розум.
Якщо не згоден, то приведи своє джерело
Це не так працює. Щоб тикати писком в сцаки не потрібно мати інші , точніші дані. Достатньо показати, що наведені опонентом - маразм. Шукай далі, рахуй ймовірність.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 07 бер, 2024 15:45, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 07 бер, 2024 15:40
Я дико вибачаюсь, скоро піду але
_Mykola_ написав: fox767676 написав:
Я пройшов багато що, про інвалідність літніх людей знаю не з чуток. а вот вам ще доведеться. копійчаними донатиками не відкупитесь і за тещине плостопіє не сховаєтесь. Військову кафедру доведеться відробити
Ти особисто
, хоч десяток дронів зробив/купив за цю війну?
Чи може сотню-дві три-чотири... тисяч задонатив? Поцреот мамкін.
ЗИ. Таки да, найбільші поцреоти і радикали ті хто точно знає що у війську він не буде.
Закупщику
це систематичне тикання треба видалити, як видалили мою відповідь
І не треба прикидатися нєврастєніком, вам на влк не допоможе
жарт
Взагалі засмучений непорозумінням
Дрібні розбіжності не повинні приводити до сильних конфліктів
Не тримайте зла
Востаннє редагувалось fox767676
в Чет 07 бер, 2024 16:16, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 07 бер, 2024 15:45
Hotab написав:
квартиру оценочной стоимостью 25+ килобаксов с торгов не будут же продавать
Ні. Тільки в заборону поставлять.
Ви особисто готові готові жити з несплаченим (а може і постійно зростаючим) штрафом і володіти квартирою під арештом? Ну тобто вас би це влаштувало?
Заодно без карток, без посвідчення водія. Норм? Я Хз кому норм. І для чого таке життя.
Рада спочатку рахувала що треба на 1 військового приблизно 5 годувальників, сьогодні вже цифра 8 . Скільки треба працюючих забезпечити наявну кількість пенсіонерів? Просто треба порахувати скільки треба людей забезпечити роботою щоб далі оборонятися. Я проти продовження на всій території військового стану,проти доплат всім на всій території, за зменшення кількості апарату держслужбовців. Чим більше депутати ввагаються,тим більше стає зрозумілим що всіх бюджетників,заброньованих влаштовує ситуація на сьогодні - стабільно робота і доплати тільки треба рахувати можливості а не чіплятися виключно до своїх бажань
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Додано: Чет 07 бер, 2024 15:45
mephala написав:
fox767676
ще раз вам кажу - про каву в ялтах я взагалі ніколи нічого не писав.
од слова зовсім. і одного разу ви вже ці претензії мені висували потім сказавши що переплутали. тому копирсайтеся в своїй пам’яті старанніше. а краще занотовуйте на майбутнє.
Проехали, возможно я действительно что-то скомпилировал несколько диалогов
Не поминайте лихом
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Додано: Чет 07 бер, 2024 15:54
Andrey2512 написав:барабашов
А вода в Крым идёт, они ж всё открыли?
Там не було самотоку.
Шлюзи і т.п.
Може не могли відновити роботу (х.з. як там все було після довгої перерви), психонули і рвонули греблю, аби приховати свою кричущу безпорадність.
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Додано: Чет 07 бер, 2024 16:06
Hotab написав:
Доречі, Летусрок проморозився, ви теж? А яка альтернатива? Здаватись?
вчора навпаки хтось інший проморозився, останнє повідомлення було за мною і без відповіді
flyman написав:
Під кінець дії 60 від часу Ч прозондувати обстановку
і на 59-й день відступати в сторону Румунії як писав один наш один форумний друг
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Додано: Чет 07 бер, 2024 16:15
mephala написав: Bobua написав:
У нас за 3+кілобакси не хочуть йти, хоч це й 8-9середніх зарплат
це якщо сидіти на нулі безвилазно.
якщо ж відводять з нуля на поспати/помитись то премії немає ж поки відвели.
тому сума за місяць виходить менше чим 3 кілобакси.
Дивно.
У 22р 100 давали без формул. На нулі. Й навіть тим, що у селі постійно. Але його бомбили.
Нині скарг від нульових не чув. Треба питати.
Може від бригади залежить?
Це таки треба вести облік (і вміти в ел.таблиці). На рівні як і кожної сотні та всіляких спеціальних, так і фінпідрозділу. Людей 15 набігає на один лише бат.
Для прикладу -- працював і з інженерами, які не надто розуміли дивовижну силу ел.табличних формул
, а просто писали буквочки і цифрочки у клітинки.
Писати папірці?
А потім пачки нести у фінчастину?
Табель обліку роб.часу...?
15 табелів у 1баті. І у кожного своя специфіка.
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Додано: Чет 07 бер, 2024 16:18
Letusrock
, «якої відповіді вам ще не вистачає?»
Ви про оце?
Це ви не розумієте що буде відбуватись перші півроку. От якийсь Петро Будівельникович - економічний фронт але небув (як і більшість) в ТЦК останні 6-20 років. Щоб як ви кажете "поставити в смартфон" йому потрібно зявитись в ТЦК, пройти комісію і т.д.
Які шанси вийти звідти без повістки на відправку в перші пару місяців початку дії закону? Отже Петро заляже на дно поки не наберуть достатню кількість
1. С чого ви взяли, що створення реєстру обовʼязково має бути з медкомісією?
На медкомісію можуть запросити колись , чи не запросити зовсім. Бо 10+ мільйонів (хай мінус ті хто вже були) фізично неможливо прокачати через медкомісію навіть за півроку.
Тобто « реєстр - окремо, медкомісії і повістки - окремо»
2. Коли (якщо ) мільйони в останні 2 тижні добавлять себе в базу, яка імовірність їм швидко потрапити в ТЦК?
У вас всі відповіді є?
Тепер до вас питання, що залишилось без відповіді: яка альтернатива створенню реєстру? Здаватись ? Перемовини без армії зі словами «у нас нема бажаючих більше, пробачте нас дід путін, що ми 25 лютого не здались»
Так?
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