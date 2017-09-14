квартиру оценочной стоимостью 25+ килобаксов с торгов не будут же продавать
Ні. Тільки в заборону поставлять. Ви особисто готові готові жити з несплаченим (а може і постійно зростаючим) штрафом і володіти квартирою під арештом? Ну тобто вас би це влаштувало? Заодно без карток, без посвідчення водія. Норм? Я Хз кому норм. І для чого таке життя.
Рада спочатку рахувала що треба на 1 військового приблизно 5 годувальників, сьогодні вже цифра 8 . Скільки треба працюючих забезпечити наявну кількість пенсіонерів? Просто треба порахувати скільки треба людей забезпечити роботою щоб далі оборонятися. Я проти продовження на всій території військового стану,проти доплат всім на всій території, за зменшення кількості апарату держслужбовців. Чим більше депутати ввагаються,тим більше стає зрозумілим що всіх бюджетників,заброньованих влаштовує ситуація на сьогодні - стабільно робота і доплати тільки треба рахувати можливості а не чіплятися виключно до своїх бажань
Bobua написав:У нас за 3+кілобакси не хочуть йти, хоч це й 8-9середніх зарплат
це якщо сидіти на нулі безвилазно. якщо ж відводять з нуля на поспати/помитись то премії немає ж поки відвели. тому сума за місяць виходить менше чим 3 кілобакси.
Дивно. У 22р 100 давали без формул. На нулі. Й навіть тим, що у селі постійно. Але його бомбили. Нині скарг від нульових не чув. Треба питати.
Може від бригади залежить? Це таки треба вести облік (і вміти в ел.таблиці). На рівні як і кожної сотні та всіляких спеціальних, так і фінпідрозділу. Людей 15 набігає на один лише бат. Для прикладу -- працював і з інженерами, які не надто розуміли дивовижну силу ел.табличних формул , а просто писали буквочки і цифрочки у клітинки.
Писати папірці? А потім пачки нести у фінчастину? Табель обліку роб.часу...? 15 табелів у 1баті. І у кожного своя специфіка.
Letusrock , «якої відповіді вам ще не вистачає?» Ви про оце?
Це ви не розумієте що буде відбуватись перші півроку. От якийсь Петро Будівельникович - економічний фронт але небув (як і більшість) в ТЦК останні 6-20 років. Щоб як ви кажете "поставити в смартфон" йому потрібно зявитись в ТЦК, пройти комісію і т.д. Які шанси вийти звідти без повістки на відправку в перші пару місяців початку дії закону? Отже Петро заляже на дно поки не наберуть достатню кількість
1. С чого ви взяли, що створення реєстру обовʼязково має бути з медкомісією? На медкомісію можуть запросити колись , чи не запросити зовсім. Бо 10+ мільйонів (хай мінус ті хто вже були) фізично неможливо прокачати через медкомісію навіть за півроку. Тобто « реєстр - окремо, медкомісії і повістки - окремо» 2. Коли (якщо ) мільйони в останні 2 тижні добавлять себе в базу, яка імовірність їм швидко потрапити в ТЦК?
У вас всі відповіді є? Тепер до вас питання, що залишилось без відповіді: яка альтернатива створенню реєстру? Здаватись ? Перемовини без армії зі словами «у нас нема бажаючих більше, пробачте нас дід путін, що ми 25 лютого не здались» Так?
Andrey2512 написав:Hotab я в тому плані, що у нас одні полумєри.
Побачимо що приймуть. Якщо профанація - шиєм триколори, будемо «здавати кавалірки моторолі».
який по вашому вплив мобілізації, у відсотках, на нашу "непоразку" ? Роль цього закону сильно перебільшена, набагато важливіше вирішуються зараз в ЄС та США, поки що без суттєвого позитиву з літа 2023 вже зрозуміло що провоження війни більше негативно впливає на Україну ніж на рф. Надія лише на метеорит чи землетрус в Уральських горах
100% вплив.
От США і ЄС вирішать дати 100500вундервафель і по 100500$ кожному УБД. А українці покрутять носом і підуть шити “тріколори”. Все. Поразка...
PS А скільки моторолам доплачувати треба аби зняли кавалірку?