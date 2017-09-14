А скільки моторолам доплачувати треба аби зняли кавалірку?
Пес-і-Кот висунув гіпотезу, що власник кавілірки в пішій доступності до ШРТ має в білому фартушку носити каву чечену. І просити використовувати лубриканти. Навіть якщо це не ПОХ. Щоб самкць-завойовник кирзачі на мис рока ніс мити натхненним і в гарному настрої. Я десь трохи поділяю цю думку, щодо ймовірності такого сценарію.в одній, окремій кавалірці.
Hotab написав:Тепер до вас питання, що залишилось без відповіді: яка альтернатива створенню реєстру? Здаватись ? Перемовини без армії зі словами
не зовсім всі, за 146 статтю КК ви теж пропустили. Викрадання людей вже рахується цілком нормальним, прострілювання колін поки (?) ні, але чи надовго)) Шамана я вже питав де його червона лінія, але він не відповів
Я за реєстр, якщо він вирішить проблему бусифікації. Лише звернув увагу що він негативно вплине на енономіку, особливо перші півроку. Ви чомусь непогодились, вважаєте що ті хто ховався 2 роки зараз раптом побіжать оновляти дані злякавшись якогось штрафу.
Але по факту реєстр мало що вирішить. Продовжиться викрадання людей, вибивання згоди на мобілізацію кулаками в підвалах тцк, рейдерство, кріпацтво, розкрадання в МО, батальйони Монако та інше
P.S. Якщо рф нападе на Польшу чи Литву то там теж будуть в буса пакувати, і виборів небуде років 20?
Hotab написав:Тепер до вас питання, що залишилось без відповіді: яка альтернатива створенню реєстру? Здаватись ? Перемовини без армії зі словами
не зовсім всі, за 146 статтю КК ви теж пропустили. Викрадання людей вже рахується цілком нормальним, прострілювання колін поки (?) ні, але чи надовго)) Шамана я вже питав де його червона лінія, але він не відповів
Я за реєстр, якщо він вирішить проблему бусифікації. Лише звернув увагу що він негативно вплине на енономіку, особливо перші півроку. Ви чомусь непогодились, вважаєте що ті хто ховався 2 роки зараз раптом побіжать оновляти дані злякавшись якогось штрафу.
Але по факту реєстр мало що вирішить. Продовжиться викрадання людей, вибивання згоди на мобілізацію кулаками в підвалах тцк, рейдерство, кріпацтво, розкрадання в МО, батальйони Монако та інше
P.S. Якщо рф нападе на Польшу чи Литву то там теж будуть в буса пакувати, і виборів небуде років 20?
Якось ти писав, що я щось заперечував, а недавно прозрів ...
Так ось, я знову прозрів, що ти продовжуешь нагнітати, нічого не пропонуючи
pesikot написав:То что будет делать Трамп, когда (даже не если) Путин нарушит условия (а Путин обязательно нарушит) ?
Єдине що спадає на думку (окрім якихось конспірологічних теорій) це погроза надати Україні тисячі вундервафель здатних бити по РФ, знищити міст, нафтові заводи та військове виробництво. Ци при умові що Трамп дійсно зацікавлений завершити війну і в нього є яйця.
Гірше для нас якщо Трамп включить мороз і спричинить завершення війни шляхом окупації України
pesikot написав:Так ось, я знову прозрів, що ти продовжуешь нагнітати, нічого не пропонуючи
на Pesikotа можна вплинути "нагнітанням" ? ))
Востаннє редагувалось Letusrock в Чет 07 бер, 2024 17:45, всього редагувалось 1 раз.