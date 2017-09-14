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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7049705070517052
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 16:40

Bobua ,
А скільки моторолам доплачувати треба аби зняли кавалірку?


Пес-і-Кот висунув гіпотезу, що власник кавілірки в пішій доступності до ШРТ має в білому фартушку носити каву чечену. І просити використовувати лубриканти. Навіть якщо це не ПОХ. Щоб самкць-завойовник кирзачі на мис рока ніс мити натхненним і в гарному настрої.
Я десь трохи поділяю цю думку, щодо ймовірності такого сценарію.в одній, окремій кавалірці.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 17:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Тепер до вас питання, що залишилось без відповіді: яка альтернатива створенню реєстру? Здаватись ? Перемовини без армії зі словами


не зовсім всі, за 146 статтю КК ви теж пропустили. Викрадання людей вже рахується цілком нормальним, прострілювання колін поки (?) ні, але чи надовго))
Шамана я вже питав де його червона лінія, але він не відповів

Я за реєстр, якщо він вирішить проблему бусифікації. Лише звернув увагу що він негативно вплине на енономіку, особливо перші півроку. Ви чомусь непогодились, вважаєте що ті хто ховався 2 роки зараз раптом побіжать оновляти дані злякавшись якогось штрафу.

Але по факту реєстр мало що вирішить. Продовжиться викрадання людей, вибивання згоди на мобілізацію кулаками в підвалах тцк, рейдерство, кріпацтво, розкрадання в МО, батальйони Монако та інше

P.S. Якщо рф нападе на Польшу чи Литву то там теж будуть в буса пакувати, і виборів небуде років 20?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 17:24

  Letusrock написав:Якщо рф нападе на Польшу чи Литву то там теж будуть в буса пакувати, і виборів небуде років 20?

"датський досвід 2ВС", за винятком, що там король, і хз. як з виборами
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 17:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Якщо рф нападе на Польшу чи Литву то там теж будуть в буса пакувати, і виборів небуде років 20?


Якщо РФ плануватиме напасти на Польшу, то поляки будуть в бусы пакувати "біженців" з України )))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 17:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Итак, тут некоторые форумчане уверены, що Трамп прийде - порядок наведе

Тема годная для размышлений

Ну сейчас уже можно говорить, что от респов кандидатом будет Трамп.
Ники Хейли сняла свою кандидатуру

Станет ли Трамп снова президентом ?
В марте говорить об этом ещё рано, до ноября и много, и мало времени

Ну ок, предположим, что Трамп победил и стал президентом.
И ... возникает вопрос, а как он остановит войну ? Остановит, но не закончит

Как ? и на каких условиях ?

Возможные условия

1) По фактической линии разграничения на тот момент

И какой механизм остановки войны ?
Для Украины Трамп выставляет условие - или перестаёте стрелять, или помощи не будет.
Так и сейчас помощь Украине блокируется респами, а по сути Трампом

И какое условие выставляет Трамп для России ?
У меня мыслей нет.
Типа, прекрати стрелять, а то я тебе сделаю а-та-та

2) России отдают все области, которые записаны в их Конституции

Ещё до гипотетической победы Трампа, Россия может привести "референдумы" ещё в паре-тройке областей и записать эти области себе
Типа, пару сёл захватили и провели "референдум"

3) Некий другой вариант

Но даже не это главное.
Если предположить, что будет некая договоренность Трампа с Путиным по Украине

То что будет делать Трамп, когда (даже не если) Путин нарушит условия (а Путин обязательно нарушит) ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 17:37

Стабілізація та контрнаступ. Плани ЗСУ на 2024 рік

https://ua.korrespondent.net/ukraine/46 ... a-2024-rik

Шо, опять?

Макрон – лідерам партій Франції: У підтримці України немає червоних ліній
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 17:39

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Тепер до вас питання, що залишилось без відповіді: яка альтернатива створенню реєстру? Здаватись ? Перемовини без армії зі словами


не зовсім всі, за 146 статтю КК ви теж пропустили. Викрадання людей вже рахується цілком нормальним, прострілювання колін поки (?) ні, але чи надовго))
Шамана я вже питав де його червона лінія, але він не відповів

Я за реєстр, якщо він вирішить проблему бусифікації. Лише звернув увагу що він негативно вплине на енономіку, особливо перші півроку. Ви чомусь непогодились, вважаєте що ті хто ховався 2 роки зараз раптом побіжать оновляти дані злякавшись якогось штрафу.

Але по факту реєстр мало що вирішить. Продовжиться викрадання людей, вибивання згоди на мобілізацію кулаками в підвалах тцк, рейдерство, кріпацтво, розкрадання в МО, батальйони Монако та інше

P.S. Якщо рф нападе на Польшу чи Литву то там теж будуть в буса пакувати, і виборів небуде років 20?

Якось ти писав, що я щось заперечував, а недавно прозрів ...

Так ось, я знову прозрів, що ти продовжуешь нагнітати, нічого не пропонуючи
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 17:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:То что будет делать Трамп, когда (даже не если) Путин нарушит условия (а Путин обязательно нарушит) ?


Єдине що спадає на думку (окрім якихось конспірологічних теорій) це погроза надати Україні тисячі вундервафель здатних бити по РФ, знищити міст, нафтові заводи та військове виробництво. Ци при умові що Трамп дійсно зацікавлений завершити війну і в нього є яйця.

Гірше для нас якщо Трамп включить мороз і спричинить завершення війни шляхом окупації України

  pesikot написав:Так ось, я знову прозрів, що ти продовжуешь нагнітати, нічого не пропонуючи


на Pesikotа можна вплинути "нагнітанням" ? ))
Востаннє редагувалось Letusrock в Чет 07 бер, 2024 17:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 17:45

vitaliiangel
Ну що ... вибори Путіна вже скоро, а бойові дії продовжуються ...

Щось мені підказує, що з другою частиною твого прогнозу буде теж саме, як і з першою
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 17:51

  Letusrock написав:на Pesikotа можна вплинути "нагнітанням" ? ))
нет. но можно забрать колбасу
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vitaliiangel
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