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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7051705270537054>
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 18:11

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Так ось, я знову прозрів, що ти продовжуешь нагнітати, нічого не пропонуючи


на Pesikotа можна вплинути "нагнітанням" ? ))

На мене - ніт :)
Я пробув з 24.02.2022 до 15.03.2022 в Чернігові

Але це не привід тобі нагнітати
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 18:26

  Ukrainian написав:Україна і НАТО Трампу не цікаві, Трампа цікавить Америка та американці. Ситуацію в Україні США пустять на самотік.

Український "самотік" вилізе трампу ослабленням ЄС і зміцненням кацапії та Китаю з відповідними перспективами глобального перерозподілу сфер впливу.
Але до виборів (у листопаді) ще є час і мало що може статися :roll: :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 18:35

  fler написав:
  Ukrainian написав:Україна і НАТО Трампу не цікаві, Трампа цікавить Америка та американці. Ситуацію в Україні США пустять на самотік.

Український "самотік" вилізе трампу ослабленням ЄС і зміцненням кацапії та Китаю з відповідними перспективами глобального перерозподілу сфер впливу.
Але до виборів (у листопаді) ще є час і мало що може статися :roll: :wink:

тут не гральний стіл, тому коли карта не йде покерфейс можна не робити, а прикріпити один з улюблених хештегів оператора високовартісної обліківки: #допомогадоліта
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 18:41

  flyman написав:
  fler написав:Український "самотік" вилізе трампу ослабленням ЄС і зміцненням кацапії та Китаю з відповідними перспективами глобального перерозподілу сфер впливу.
Але до виборів (у листопаді) ще є час і мало що може статися :roll: :wink:

тут не гральний стіл, тому коли карта не йде покерфейс можна не робити, а прикріпити один з улюблених хештегів оператора високовартісної обліківки: #допомогадоліта

flyman, у карти мені завжди щастить 8)
fler
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 18:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:#допомогадоліта

лубриканты уже закупил или только хардкор???
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 18:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Але до виборів (у листопаді) ще є час і мало що може статися


в позитивному чи негативному сенсі?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 19:05

  Letusrock написав:
  fler написав:Але до виборів (у листопаді) ще є час і мало що може статися


в позитивному чи негативному сенсі?

Зараз березень, вибори в листопаді
Скажу тобі одну річ - листопад не одразу після березня

Якщо ти можешь предсказувати майбутне, то чого запитуєшь ?

Зараз все це - припущення.
Якщо ти прочитав мене, то і я написав про припущення перемоги Трампа
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 19:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Український "самотік" вилізе трампу ослабленням ЄС і зміцненням кацапії та Китаю з відповідними перспективами глобального перерозподілу сфер впливу.
Але до виборів (у листопаді) ще є час і мало що може статися
А зараз у що вилазе "самотік", у зміцнення Європи та ослаблення Китаю ? :mrgreen:
Просто ніхто не знає що робити, ні Трамп, ні Байден, ні Європа. Це як після 2014 так ніхто і нне зробив нічого, крім стурбованості. Бо тоді, назови війну війною - треба було б щось робити. І зараз треба вступати у війну, а Шольц зараз памперси міняє, Трамп злився, мучачос мексиканських ловити зібрався. Всі сцикуни, особливо після Афганістану, Сірії. "Побомбіть" по швидкому з повітря та ракетами не виходить, треба воювати по старинці. А хто буде да і чим? Корея он за три місяці мільйон снарядів знайшла, а у Європі, мабуть, профсоюз у три зміни працювати заважає. Веселога мало, тут не в Трампі справа, все гірше. Розкис західний світ від ситого життя.
Востаннє редагувалось d44 в Чет 07 бер, 2024 19:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 19:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Україна і НАТО Трампу не цікаві, Трампа цікавить Америка та американці. Ситуацію в Україні США пустять на самотік.

Make America Local Again ?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 19:17

звичайно все розумію, але посол мабуть повинен знати як мінімум мову, всякі етикети і т.п. (можливо все то є в данному випадку), але більш виглядає як якесь заслання подалі

Залужный назначен на должность посла Украины в Великобритании, - МИД Украины

(https://mfa.gov.ua/news/komentar-pressl ... orolivstvi)
Xenon
 
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