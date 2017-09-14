На мене - ніт
Я пробув з 24.02.2022 до 15.03.2022 в Чернігові
Але це не привід тобі нагнітати
|
|
|
Додано: Чет 07 бер, 2024 18:11
Додано: Чет 07 бер, 2024 18:26
Український "самотік" вилізе трампу ослабленням ЄС і зміцненням кацапії та Китаю з відповідними перспективами глобального перерозподілу сфер впливу.
Але до виборів (у листопаді) ще є час і мало що може статися
Додано: Чет 07 бер, 2024 18:35
тут не гральний стіл, тому коли карта не йде покерфейс можна не робити, а прикріпити один з улюблених хештегів оператора високовартісної обліківки: #допомогадоліта
Додано: Чет 07 бер, 2024 18:41
flyman, у карти мені завжди щастить
Додано: Чет 07 бер, 2024 18:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 07 бер, 2024 18:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 07 бер, 2024 19:05
Зараз березень, вибори в листопаді
Скажу тобі одну річ - листопад не одразу після березня
Якщо ти можешь предсказувати майбутне, то чого запитуєшь ?
Зараз все це - припущення.
Якщо ти прочитав мене, то і я написав про припущення перемоги Трампа
Додано: Чет 07 бер, 2024 19:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А зараз у що вилазе "самотік", у зміцнення Європи та ослаблення Китаю ?
Просто ніхто не знає що робити, ні Трамп, ні Байден, ні Європа. Це як після 2014 так ніхто і нне зробив нічого, крім стурбованості. Бо тоді, назови війну війною - треба було б щось робити. І зараз треба вступати у війну, а Шольц зараз памперси міняє, Трамп злився, мучачос мексиканських ловити зібрався. Всі сцикуни, особливо після Афганістану, Сірії. "Побомбіть" по швидкому з повітря та ракетами не виходить, треба воювати по старинці. А хто буде да і чим? Корея он за три місяці мільйон снарядів знайшла, а у Європі, мабуть, профсоюз у три зміни працювати заважає. Веселога мало, тут не в Трампі справа, все гірше. Розкис західний світ від ситого життя.
Востаннє редагувалось d44 в Чет 07 бер, 2024 19:20, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 07 бер, 2024 19:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 07 бер, 2024 19:17
звичайно все розумію, але посол мабуть повинен знати як мінімум мову, всякі етикети і т.п. (можливо все то є в данному випадку), але більш виглядає як якесь заслання подалі
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|