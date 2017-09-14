Там не було самотоку. Шлюзи і т.п. Може не могли відновити роботу (х.з. як там все було після довгої перерви), психонули і рвонули греблю, аби приховати свою кричущу безпорадність.
Саме самопливом вода і йшла від шлюзу 46.760049, 33.398301 до станції першого підйому 45.657832, 34.448879 Зараз вода не піде, бо нема достатнього рівня. В перші дні москалі підірвали шлюз 46.148658, 33.631111 і вода йшла в Крим аж до 6 червня 2023.
Уже не знают на что ешё деньги выделить,чтоб распилить.
Кабинет министров Украины принял решение выделить из резервного фонда государственного бюджета 152 млн грн на развертывание системы, которая будет блокировать антиукраинское телерадиовещание в приграничных районах.
fler написав:Український "самотік" вилізе трампу ослабленням ЄС і зміцненням кацапії та Китаю з відповідними перспективами глобального перерозподілу сфер впливу. Але до виборів (у листопаді) ще є час і мало що може статися
А зараз у що вилазе "самотік", у зміцнення Європи та ослаблення Китаю ?
Зараз ще не вилазе, є трохи часу (місяць) на ухвалення допомоги від США.
d44 написав:Просто ніхто не знає що робити, ні Трамп, ні Байден, ні Європа. .. Всі сцикуни, ...
Та невже? То розкажіть мерщій що робити?!
d44 написав:Веселога мало, тут не в Трампі справа, все гірше. Розкис західний світ від ситого життя.
fler написав:Український "самотік" вилізе трампу ослабленням ЄС і зміцненням кацапії та Китаю з відповідними перспективами глобального перерозподілу сфер впливу. Але до виборів (у листопаді) ще є час і мало що може статися
А зараз у що вилазе "самотік", у зміцнення Європи та ослаблення Китаю ?
Зараз ще не вилазе, є трохи часу (місяць) на ухвалення допомоги від США.
трохи часу (місяць) -- может и есть, но до выборов Трамп транш гарантированно задержит. Как говорится "запомните этот твит".