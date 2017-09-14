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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 705270537054705570567057>
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 19:19

  Xenon написав:звичайно все розумію, але посол мабуть повинен знати як мінімум мову, всякі етикети і т.п. (можливо все то є в данному випадку), але більш виглядає як якесь заслання подалі

Залужный назначен на должность посла Украины в Великобритании, - МИД Украины

(https://mfa.gov.ua/news/komentar-pressl ... orolivstvi)


новий тренд - шлях до GB лежить через МО
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 19:21

  Bobua написав:
  Andrey2512 написав:барабашов

А вода в Крым идёт, они ж всё открыли?


Там не було самотоку.
Шлюзи і т.п.
Може не могли відновити роботу (х.з. як там все було після довгої перерви), психонули і рвонули греблю, аби приховати свою кричущу безпорадність. :)

Саме самопливом вода і йшла від шлюзу 46.760049, 33.398301 до станції першого підйому 45.657832, 34.448879
Зараз вода не піде, бо нема достатнього рівня.
В перші дні москалі підірвали шлюз 46.148658, 33.631111 і вода йшла в Крим аж до 6 червня 2023.
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 19:21

  Letusrock написав:
  Xenon написав:звичайно все розумію, але посол мабуть повинен знати як мінімум мову, всякі етикети і т.п. (можливо все то є в данному випадку), але більш виглядає як якесь заслання подалі

Залужный назначен на должность посла Украины в Великобритании, - МИД Украины

(https://mfa.gov.ua/news/komentar-pressl ... orolivstvi)


новий тренд - шлях до GB лежить через МО

ексміністру сказали аристократи що грамоти в нього не кошерні
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 19:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Уже не знают на что ешё деньги выделить,чтоб распилить.

Кабинет министров Украины принял решение выделить из резервного фонда государственного бюджета 152 млн грн на развертывание системы, которая будет блокировать антиукраинское телерадиовещание в приграничных районах.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/03/6/710821/
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 19:41

  d44 написав:
  fler написав:Український "самотік" вилізе трампу ослабленням ЄС і зміцненням кацапії та Китаю з відповідними перспективами глобального перерозподілу сфер впливу.
Але до виборів (у листопаді) ще є час і мало що може статися

А зараз у що вилазе "самотік", у зміцнення Європи та ослаблення Китаю ? :mrgreen:

Зараз ще не вилазе, є трохи часу (місяць) на ухвалення допомоги від США.

  d44 написав:Просто ніхто не знає що робити, ні Трамп, ні Байден, ні Європа. .. Всі сцикуни, ...

Та невже? То розкажіть мерщій що робити?!
  d44 написав:Веселога мало, тут не в Трампі справа, все гірше. Розкис західний світ від ситого життя.

І шо?
fler
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 19:48

  Letusrock написав:
  Ukrainian написав:Україна і НАТО Трампу не цікаві, Трампа цікавить Америка та американці. Ситуацію в Україні США пустять на самотік.

Make America Local Again ?

Досить подивитись на його політику в попередній термін.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 19:52

  Ukrainian написав:
  Letusrock написав:
  Ukrainian написав:Україна і НАТО Трампу не цікаві, Трампа цікавить Америка та американці. Ситуацію в Україні США пустять на самотік.

Make America Local Again ?

Досить подивитись на його політику в попередній термін.

Це коли РФ не нападала?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 19:58

Xenon эвакуация Залужного?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 19:58

  fler написав:
  d44 написав:
  fler написав:Український "самотік" вилізе трампу ослабленням ЄС і зміцненням кацапії та Китаю з відповідними перспективами глобального перерозподілу сфер впливу.
Але до виборів (у листопаді) ще є час і мало що може статися

А зараз у що вилазе "самотік", у зміцнення Європи та ослаблення Китаю ? :mrgreen:

Зараз ще не вилазе, є трохи часу (місяць) на ухвалення допомоги від США.

трохи часу (місяць) -- может и есть, но до выборов Трамп транш гарантированно задержит. Как говорится "запомните этот твит".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 20:00

  _hunter написав:трохи часу (місяць) -- может и есть, но до выборов Трамп транш гарантированно задержит. Как говорится "запомните этот твит".

там принципове питання емігрантів-нелегалів через Мексику
flyman
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  #<1 ... 705270537054705570567057>
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