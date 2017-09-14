pesikot написав:

Итак, тут некоторые форумчане уверены, що Трамп прийде - порядок наведеТема годная для размышленийНу сейчас уже можно говорить, что от респов кандидатом будет Трамп.Ники Хейли сняла свою кандидатуруСтанет ли Трамп снова президентом ?В марте говорить об этом ещё рано, до ноября и много, и мало времениНу ок, предположим, что Трамп победил и стал президентом.И ... возникает вопрос, а как он остановит войну ? Остановит, но не закончитКак ? и на каких условиях ?Возможные условия1) По фактической линии разграничения на тот моментИ какой механизм остановки войны ?Для Украины Трамп выставляет условие - или перестаёте стрелять, или помощи не будет.Так и сейчас помощь Украине блокируется респами, а по сути ТрампомИ какое условие выставляет Трамп для России ?У меня мыслей нет.Типа, прекрати стрелять, а то я тебе сделаю а-та-та2) России отдают все области, которые записаны в их КонституцииЕщё до гипотетической победы Трампа, Россия может привести "референдумы" ещё в паре-тройке областей и записать эти области себеТипа, пару сёл захватили и провели "референдум"3) Некий другой вариантНо даже не это главное.Если предположить, что будет некая договоренность Трампа с Путиным по УкраинеТо что будет делать Трамп, когда (даже не если) Путин нарушит условия (а Путин обязательно нарушит) ?