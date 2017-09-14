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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 07 бер, 2024 20:00
Water человек с ником Water рассказывает про воду ))) лол
Так выходит русские взорвали ГЭС и сами лишили Крым воды?)
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Andrey2512
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Додано: Чет 07 бер, 2024 20:08
Andrey2512 написав:Water
человек с ником Water рассказывает про воду ))) лол
Так выходит русские взорвали ГЭС и сами лишили Крым воды?)
Они обанкротили Газпром, уничтожили автомобильную и авиа отрасли.
Вода в Крым, это вообще ничто.
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vt313
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Додано: Чет 07 бер, 2024 20:09
pesikot написав:
Итак, тут некоторые форумчане уверены, що Трамп прийде - порядок наведе
Тема годная для размышлений
Ну сейчас уже можно говорить, что от респов кандидатом будет Трамп.
Ники Хейли сняла свою кандидатуру
Станет ли Трамп снова президентом ?
В марте говорить об этом ещё рано, до ноября и много, и мало времени
Ну ок, предположим, что Трамп победил и стал президентом.
И ... возникает вопрос, а как он остановит войну ? Остановит, но не закончит
Как ? и на каких условиях ?
Возможные условия
1) По фактической линии разграничения на тот момент
И какой механизм остановки войны ?
Для Украины Трамп выставляет условие - или перестаёте стрелять, или помощи не будет.
Так и сейчас помощь Украине блокируется респами, а по сути Трампом
И какое условие выставляет Трамп для России ?
У меня мыслей нет.
Типа, прекрати стрелять, а то я тебе сделаю а-та-та
2) России отдают все области, которые записаны в их Конституции
Ещё до гипотетической победы Трампа, Россия может привести "референдумы" ещё в паре-тройке областей и записать эти области себе
Типа, пару сёл захватили и провели "референдум"
3) Некий другой вариант
Но даже не это главное.
Если предположить, что будет некая договоренность Трампа с Путиным по Украине
То что будет делать Трамп, когда (даже не если) Путин нарушит условия (а Путин обязательно нарушит) ?
>>> Так и сейчас помощь Украине блокируется респами, а по сути Трампом
может быть сейчас идет "генеральная репетиция"? -- дают зеле время "на подумать" -- как он Пэрэмагать собирается без западной помощи -- таки лопатами?
>>> И какое условие выставляет Трамп для России ?
возврат санкций/потолка на нефтянку? -- аналитики говорят, что с экономикой там все плохо...
>>> То что будет делать Трамп, когда (даже не если) Путин нарушит условия (а Путин обязательно нарушит) ?
тут главный вопрос в другом: а сейчас ему что делать? -- лить сотни лярдов непойми сколько лет? -- ну такие себе перспективы
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_hunter
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Додано: Чет 07 бер, 2024 20:10
Andrey2512 написав:Water
человек с ником Water рассказывает про воду ))) лол
Так выходит русские взорвали ГЭС и сами лишили Крым воды?)
Да, взорвали, да, лишили
а ты, спалился
Ну а чего ещё ждать от номерного
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pesikot
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Додано: Чет 07 бер, 2024 20:17
pesikot написав:
Ну ок, предположим, что Трамп победил и стал президентом.
И ... возникает вопрос
Вопроси Ваші порожні, тому шо відповіді поза нашою сферою впливу.
Питання треба ставити інакше-
Припустімо трамп прийде, в нас є план співпраці з ним?
Ладно , стати маріонеткою США, це ще півбіди ,
но окремо робити ставку тільки на демократичну партію? А потім дивуватись шо республіканці не зацікавлені в співпраці?
От вмиє руки америка... далі хто за нас лишиться? Пшеки? Вони щось останнім часом... фрн? Обєднана європа? Нато? Турція? Зара сша тисне на європу щоб перекласти на них витрати за війну в Україні. Шо буде якщо цього тиску не буде? Ми перейлем під протекторат британії?
Поки плану шо робити якщо не виграють демократи не видно... і ще.
Ми ведем війну за те щоб ставити вимоги на мирних переговорах з позицій кращих ніж на даний момент. В нас точно тренд направлений на покращення стратенічних позицій? Може договорюватись треба при байдені?
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Banderlog
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Додано: Чет 07 бер, 2024 20:18
Letusrock написав: Xenon написав:
звичайно все розумію, але посол мабуть повинен знати як мінімум мову, всякі етикети і т.п. (можливо все то є в данному випадку), але більш виглядає як якесь заслання подалі
новий тренд - шлях до GB лежить через МО
Отличное назначение. Железный генерал займёт очень достойное место в очень достойном месте
и учитывая комментарии Ваш и Xenon я улыбаюсь, ещё парочку жду уже не от вас ))) о, Андрей отписался, который не Флай. Всё по плану )))
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Додано: Чет 07 бер, 2024 20:21
_hunter написав:
тут главный вопрос в другом: а сейчас ему что делать? -- лить сотни лярдов непойми сколько лет? -- ну такие себе перспективы
Они не дают деньги (дают, наверно, но немного), они дают оружие.
Интересно ли Трампу увеличить продажи оружия? Вопрос открытый.
Поражение Украины, - это поражение американского оружия.
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Додано: Чет 07 бер, 2024 20:22
Теперь я официально моряк, вот судьба заносит ))) В составе 30 корпуса морской пехоты Военно-морских сил Украины. Хотя звания и должности оставили без изменений. Пока.
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Додано: Чет 07 бер, 2024 20:27
freeze написав:
Теперь я официально моряк, вот судьба заносит ))) В составе 30 корпуса морской пехоты Военно-морских сил Украины. Хотя звания и должности оставили без изменений. Пока.
Семь футов под килем!)
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Додано: Чет 07 бер, 2024 20:29
Banderlog написав:
От вмиє руки америка... далі хто за нас лишиться? Пшеки? Вони щось останнім часом... фрн? Обєднана європа? Нато? Турція? Зара сша тисне на європу щоб перекласти на них витрати за війну в Україні. Шо буде якщо цього тиску не буде? Ми перейлем під протекторат британії?
Banderlog написав:
Вопроси Ваші порожні, тому шо відповіді поза нашою сферою впливу.
Такі питання треба ставити Зеленському, тільки намарно почути у відповідь шось, крім війни до кордонів91.
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