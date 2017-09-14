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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 70537054705570567057>
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 20:00

Water человек с ником Water рассказывает про воду ))) лол

Так выходит русские взорвали ГЭС и сами лишили Крым воды?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 20:08

  Andrey2512 написав:Water человек с ником Water рассказывает про воду ))) лол

Так выходит русские взорвали ГЭС и сами лишили Крым воды?)


Они обанкротили Газпром, уничтожили автомобильную и авиа отрасли.
Вода в Крым, это вообще ничто. :shock:
vt313
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 20:09

  pesikot написав:Итак, тут некоторые форумчане уверены, що Трамп прийде - порядок наведе

Тема годная для размышлений

Ну сейчас уже можно говорить, что от респов кандидатом будет Трамп.
Ники Хейли сняла свою кандидатуру

Станет ли Трамп снова президентом ?
В марте говорить об этом ещё рано, до ноября и много, и мало времени

Ну ок, предположим, что Трамп победил и стал президентом.
И ... возникает вопрос, а как он остановит войну ? Остановит, но не закончит

Как ? и на каких условиях ?

Возможные условия

1) По фактической линии разграничения на тот момент

И какой механизм остановки войны ?
Для Украины Трамп выставляет условие - или перестаёте стрелять, или помощи не будет.
Так и сейчас помощь Украине блокируется респами, а по сути Трампом

И какое условие выставляет Трамп для России ?
У меня мыслей нет.
Типа, прекрати стрелять, а то я тебе сделаю а-та-та

2) России отдают все области, которые записаны в их Конституции

Ещё до гипотетической победы Трампа, Россия может привести "референдумы" ещё в паре-тройке областей и записать эти области себе
Типа, пару сёл захватили и провели "референдум"

3) Некий другой вариант

Но даже не это главное.
Если предположить, что будет некая договоренность Трампа с Путиным по Украине

То что будет делать Трамп, когда (даже не если) Путин нарушит условия (а Путин обязательно нарушит) ?

>>> Так и сейчас помощь Украине блокируется респами, а по сути Трампом
может быть сейчас идет "генеральная репетиция"? -- дают зеле время "на подумать" -- как он Пэрэмагать собирается без западной помощи -- таки лопатами? :roll:

>>> И какое условие выставляет Трамп для России ?
возврат санкций/потолка на нефтянку? -- аналитики говорят, что с экономикой там все плохо...

>>> То что будет делать Трамп, когда (даже не если) Путин нарушит условия (а Путин обязательно нарушит) ?
тут главный вопрос в другом: а сейчас ему что делать? -- лить сотни лярдов непойми сколько лет? -- ну такие себе перспективы :oops:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 20:10

  Andrey2512 написав:Water человек с ником Water рассказывает про воду ))) лол

Так выходит русские взорвали ГЭС и сами лишили Крым воды?)

Да, взорвали, да, лишили

а ты, спалился

Ну а чего ещё ждать от номерного
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 20:17

  pesikot написав:Ну ок, предположим, что Трамп победил и стал президентом.
И ... возникает вопрос

Вопроси Ваші порожні, тому шо відповіді поза нашою сферою впливу.
Питання треба ставити інакше-
Припустімо трамп прийде, в нас є план співпраці з ним?
Ладно , стати маріонеткою США, це ще півбіди ,
но окремо робити ставку тільки на демократичну партію? А потім дивуватись шо республіканці не зацікавлені в співпраці?
От вмиє руки америка... далі хто за нас лишиться? Пшеки? Вони щось останнім часом... фрн? Обєднана європа? Нато? Турція? Зара сша тисне на європу щоб перекласти на них витрати за війну в Україні. Шо буде якщо цього тиску не буде? Ми перейлем під протекторат британії? :roll:
Поки плану шо робити якщо не виграють демократи не видно... і ще.
Ми ведем війну за те щоб ставити вимоги на мирних переговорах з позицій кращих ніж на даний момент. В нас точно тренд направлений на покращення стратенічних позицій? Може договорюватись треба при байдені?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 20:18

  Letusrock написав:
  Xenon написав:звичайно все розумію, але посол мабуть повинен знати як мінімум мову, всякі етикети і т.п. (можливо все то є в данному випадку), але більш виглядає як якесь заслання подалі

Залужный назначен на должность посла Украины в Великобритании, - МИД Украины

(https://mfa.gov.ua/news/komentar-pressl ... orolivstvi)


новий тренд - шлях до GB лежить через МО

Отличное назначение. Железный генерал займёт очень достойное место в очень достойном месте :) и учитывая комментарии Ваш и Xenon я улыбаюсь, ещё парочку жду уже не от вас ))) о, Андрей отписался, который не Флай. Всё по плану )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 20:21

  _hunter написав:тут главный вопрос в другом: а сейчас ему что делать? -- лить сотни лярдов непойми сколько лет? -- ну такие себе перспективы :oops:


Они не дают деньги (дают, наверно, но немного), они дают оружие.
Интересно ли Трампу увеличить продажи оружия? Вопрос открытый.

Поражение Украины, - это поражение американского оружия.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 20:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Теперь я официально моряк, вот судьба заносит ))) В составе 30 корпуса морской пехоты Военно-морских сил Украины. Хотя звания и должности оставили без изменений. Пока.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 20:27

  freeze написав:Теперь я официально моряк, вот судьба заносит ))) В составе 30 корпуса морской пехоты Военно-морских сил Украины. Хотя звания и должности оставили без изменений. Пока.

Семь футов под килем!)
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 20:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:От вмиє руки америка... далі хто за нас лишиться? Пшеки? Вони щось останнім часом... фрн? Обєднана європа? Нато? Турція? Зара сша тисне на європу щоб перекласти на них витрати за війну в Україні. Шо буде якщо цього тиску не буде? Ми перейлем під протекторат британії?


  Banderlog написав:Вопроси Ваші порожні, тому шо відповіді поза нашою сферою впливу.

Такі питання треба ставити Зеленському, тільки намарно почути у відповідь шось, крім війни до кордонів91.
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  #<1 ... 70537054705570567057>
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