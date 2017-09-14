|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 07 бер, 2024 20:31
fler написав:
Та невже? То розкажіть мерщій що робити?!
А чому ви вважаєте що завжди можнна щось зробити? Це навіть не рівень Зеленського, впливати на такі питання
fler написав:
І шо?
Та нічого, світ повертається у минулі сторіччя, де кожен сам за себе. А так нічого, жили ж якось люди.
-
d44
-
-
- Повідомлень: 207
- З нами з: 07.03.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 07 бер, 2024 20:31
Banderlog написав:
Поки плану шо робити якщо не виграють демократи не видно... і ще.
Ми ведем війну за те щоб ставити вимоги на мирних переговорах з позицій кращих ніж на даний момент. В нас точно тренд направлений на покращення стратенічних позицій? Може договорюватись треба при байдені?
здесь некоторые продвигают идею, что реестр решит все проблемы. Моё мнение договариваться нужно сейчас, пока нам есть чем наносить урон русской авиации и флоту. Когда ракеты для хаймарсов и морские дроны закончатся, с нами разговаривать будут иначе.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22311
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2377 раз.
- Подякували: 3336 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 07 бер, 2024 20:36
_hunter написав: fler написав:
Зараз ще не вилазе, є трохи часу (місяць) на ухвалення допомоги від США.
трохи часу (місяць) -- может и есть, но до выборов Трамп транш гарантированно задержит. Как говорится "запомните этот твит".
hunter, ми звісно запам'ятаємо, але Мінфін сьогодні "розморозив" гроші бюджетникам, які він же "заморозив" майже місяць тому. Щось знають?
Зауважу, що то були гроші за спецпрограмами. Тобто основну зарплату бюджетників не чіпали.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 4708
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1185 раз.
- Подякували: 1331 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 бер, 2024 20:37
Banderlog написав:
От вмиє руки америка... далі хто за нас лишиться? Пшеки? Вони щось останнім часом... фрн? Обєднана європа? Нато? Турція? Зара сша тисне на європу щоб перекласти на них витрати за війну в Україні. Шо буде якщо цього тиску не буде? Ми перейлем під протекторат британії?
А що означає " за нас". Ну всі зараз за нас. Що Трамп хоче, щоб Європа у нього зброю купила для України?
-
d44
-
-
- Повідомлень: 207
- З нами з: 07.03.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 07 бер, 2024 20:38
pesikot написав:
Возможные условия
1) По фактической линии разграничения на тот момент
И какой механизм остановки войны ?
Для Украины Трамп выставляет условие - или перестаёте стрелять, или помощи не будет.
Так и сейчас помощь Украине блокируется респами, а по сути Трампом
И какое условие выставляет Трамп для России ?
У меня мыслей нет.
Типа, прекрати стрелять, а то я тебе сделаю а-та-та
2) России отдают все области, которые записаны в их Конституции
Ещё до гипотетической победы Трампа, Россия может привести "референдумы" ещё в паре-тройке областей и записать эти области себе
Типа, пару сёл захватили и провели "референдум"
3) Некий другой вариант
Но даже не это главное.
Если предположить, что будет некая договоренность Трампа с Путиным по Украине
То что будет делать Трамп, когда (даже не если) Путин нарушит условия (а Путин обязательно нарушит) ?
На 95% впевнений що це буде варіант 1) - самий компромісний варіант для "сторонньої людини".
Як змусити до нього Україну - думаю саме для цього республіканці блокують сьогодні допомогу(одна з головних причин). Є надія(у Трампа) що через 9 місяців Україна буде значно більше готова до таких умов ніж зараз.
Як змусити РФ - це ще простіше. В США є море застарілої зброї. Це ідеальний варіант, тому що з однієї сторони це переломить хід війни, з іншої буде достатньо дешево для США. Цей аргумент буде вельми переконливим для путіна.
Тепер про "Путин нарушит условия". А Трамп(США) не будуть гарантом. Ти якось не зовсім уявляєш що це буде. Не буде ніяких "условий". Буде просто припинення вогню і все. Фактично без зобов'язань, або з мінімальними чи символічними зобов'язаннями. Ті ж самі Мінські угоди - були зобов'язання? Були. Хтось їх виконував. Ні, ніхто нічого не виконував.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 5175
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 бер, 2024 20:42
vt313 написав: _hunter написав:
тут главный вопрос в другом: а сейчас ему что делать? -- лить сотни лярдов непойми сколько лет? -- ну такие себе перспективы
Они не дают деньги (дают, наверно, но немного), они дают оружие.
Интересно ли Трампу увеличить продажи оружия? Вопрос открытый.
Поражение Украины, - это поражение американского оружия.
Они дают деньги на оружие
>>> Поражение Украины, - это поражение американского оружия.
F16 -- это какое поколение относительно текущего?
А так-то -- может быть потому и перестали давать? -- типа "пока давали -- так ДАЖЕ Авдеевку удавалось сохранять, а потом они все сами"
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7672
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 489 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 07 бер, 2024 20:44
vitaliiangel написав:
здесь некоторые продвигают идею, что реестр решит все проблемы. Моё мнение договариваться нужно сейчас, пока нам есть чем наносить урон русской авиации и флоту. Когда ракеты для хаймарсов и морские дроны закончатся, с нами разговаривать будут иначе.
1. Морські дрони ніколи не закінчаться, це факт.
2. Ракети Петріот під питанням. ЄС може і не витягне, а США можуть не дати, а можуть і дати.
3. В найближчий час з'явиться ігрова карта по Ф-16, поки її не розіграти, немає сенсу домовлятися. Теоретично снарядів для Ф-16 у країнах НАТО достатньо, щоб нагодувати росію.
-
dr_bastm
-
-
- Повідомлень: 31
- З нами з: 05.01.23
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 бер, 2024 20:47
fler написав: _hunter написав: fler написав:
Зараз ще не вилазе, є трохи часу (місяць) на ухвалення допомоги від США.
трохи часу (місяць) -- может и есть, но до выборов Трамп транш гарантированно задержит. Как говорится "запомните этот твит".
hunter, ми звісно запам'ятаємо, але Мінфін сьогодні "розморозив" гроші бюджетникам, які він же "заморозив" майже місяць тому. Щось знають?
Зауважу, що то були гроші за спецпрограмами. Тобто основну зарплату бюджетників не чіпали.
>>> Щось знають?
Вряд ли. Скорее всего просто согласовали с Бизнесом доп налоги. -- там что-то около лярда денег выдавить надеются...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7672
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 489 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 07 бер, 2024 20:47
pesikot написав: Andrey2512 написав:Water
человек с ником Water рассказывает про воду ))) лол
Так выходит русские взорвали ГЭС и сами лишили Крым воды?)
Да, взорвали, да, лишили
а ты, спалился
Ну а чего ещё ждать от номерного
А форумовки когда-то проводились?)
Может надо всем собраться в Киеве на пиво и познакомится?)
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 895
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 бер, 2024 20:47
Banderlog написав: pesikot написав:
Ну ок, предположим, что Трамп победил и стал президентом.
И ... возникает вопрос
Вопроси Ваші порожні, тому шо відповіді поза нашою сферою впливу.
Питання треба ставити інакше-
Припустімо трамп прийде, в нас є план співпраці з ним?
Ладно , стати маріонеткою США, це ще півбіди ,
но окремо робити ставку тільки на демократичну партію? А потім дивуватись шо республіканці не зацікавлені в співпраці?
От вмиє руки америка... далі хто за нас лишиться? Пшеки? Вони щось останнім часом... фрн? Обєднана європа? Нато? Турція? Зара сша тисне на європу щоб перекласти на них витрати за війну в Україні. Шо буде якщо цього тиску не буде? Ми перейлем під протекторат британії?
Поки плану шо робити якщо не виграють демократи не видно... і ще.
Ми ведем війну за те щоб ставити вимоги на мирних переговорах з позицій кращих ніж на даний момент. В нас точно тренд направлений на покращення стратенічних позицій? Може договорюватись треба при байдені?
якщо будуть домовлятися то з "клигавим качуром", а їх вже два на горизонті
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 07 бер, 2024 20:48, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34150
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1575 раз.
- Подякували: 2749 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1493
|172771
|
|
|9
|5336
|
|
|6076
|571202
|
|