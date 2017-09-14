_hunter написав:тут главный вопрос в другом: а сейчас ему что делать? -- лить сотни лярдов непойми сколько лет? -- ну такие себе перспективы
Они не дают деньги (дают, наверно, но немного), они дают оружие. Интересно ли Трампу увеличить продажи оружия? Вопрос открытый.
Поражение Украины, - это поражение американского оружия.
Они дают деньги на оружие
>>> Поражение Украины, - это поражение американского оружия. F16 -- это какое поколение относительно текущего? А так-то -- может быть потому и перестали давать? -- типа "пока давали -- так ДАЖЕ Авдеевку удавалось сохранять, а потом они все сами"
dr_bastm написав:Теоретично снарядів для Ф-16 у країнах НАТО достатньо, щоб нагодувати росію.
когда началась полномасшабная здесь приводились цифры сколько всего есть у НАТО и у рф. Потом была цифра какой ввп у наших союзников и у рф. Эти данные сулили нам быструю и лёгкую победу. Но что-то пошло не так.
так вот если оно и дальше будет идти "не так" договариваться будет уже не о чем.
Существенной проблемой стало резкое ухудшение отношений с Польшей, что привело к потере главного союзника в «танковой коалиции». Польский премьер Матеуш Моравецкий после зернового скандала заявил, что Польша больше не передает вооружение Украине и теперь фокусируется на собственных нуждах безопасности.
Это поставило дальнейшую передачу танков Leopard 2A на паузу. Поскольку другие крупные операторы германских танков пока не готовы изымать их у своих вооруженных сил.
Наиболее горячую поддержку Украине все еще оказывают Дания и Нидерланды, однако у них нет большого количества бронетехники и сейчас фокусируются на передаче Украине истребителей F-16.
В итоге Украина может потерять стабильные поставки танков и бронетехники уже в ближайшее время. Запасы техники у небольших стран, обычно наиболее горячо поддерживающих Украину, заканчиваются, и мы все больше зависим от крупных игроков: США, Германии и Франции, не имеющих достаточной политической поддержки внутри страны для поставки в Украину нового тяжелого вооружения.
тут кто то в начале 2023 говорил "допомога до кiнця року"
_hunter написав:>>> Поражение Украины, - это поражение американского оружия. F16 -- это какое поколение относительно текущего? А так-то -- может быть потому и перестали давать? -- типа "пока давали -- так ДАЖЕ Авдеевку удавалось сохранять, а потом они все сами"
Это понятно. И любой покупатель на это именно так и посмотрит.
Оружие хорошее, но ... И тут начинаются комментарии украинских военных.
Экономическая выгода поддержать Украину есть. Но нужно ли Трампу продвигать оружие, не понятно.
_hunter написав:>>> Поражение Украины, - это поражение американского оружия. F16 -- это какое поколение относительно текущего? А так-то -- может быть потому и перестали давать? -- типа "пока давали -- так ДАЖЕ Авдеевку удавалось сохранять, а потом они все сами"
Это понятно. И любой покупатель на это именно так и посмотрит.
Оружие хорошее, но ... И тут начинаются комментарии украинских военных.
Экономическая выгода поддержать Украину есть. Но нужно ли Трампу продвигать оружие, не понятно.
економічно доцільно, так як "переконфігурація системи колективної безпеки НАТО" значно дорожче, тому навіть таке питання (вигідно/невигідно) ставити недоречно
Востаннє редагувалось flyman в Чет 07 бер, 2024 21:19, всього редагувалось 1 раз.
vt313 написав:Они не дают деньги (дают, наверно, но немного), они дают оружие. Интересно ли Трампу увеличить продажи оружия? Вопрос открытый.
Поражение Украины, - это поражение американского оружия.
Они дают деньги на оружие
>>> Поражение Украины, - это поражение американского оружия. F16 -- это какое поколение относительно текущего? А так-то -- может быть потому и перестали давать? -- типа "пока давали -- так ДАЖЕ Авдеевку удавалось сохранять, а потом они все сами"
F-16 і Міг-29 четверте Ф-35 п’яте
Я немного не те поколения имел в виду -- а то 18я и 22я серии немного стройность картинки портят... А так-то новейшее оружие аж 80го года производства
vitaliiangel да уж точно идёт передел рынка )))...у меня такое ощущение что европа и америка в шоке от возможностей кацапии,ирана и китая раскачать нехило лодку. Санкции на которые они расчитывали оказались пшиком,хотя можно было и предугодать это имея опыт подсанкционного Ирана с СевКореей у которых в итоге всё нормально и с баблом и с оружием(шахеды,миллионы снарядов)
konstantin kirovograd написав:vitaliiangel да уж точно идёт передел рынка )))...у меня такое ощущение что европа и америка в шоке от возможностей кацапии,ирана и китая раскачать нехило лодку. Санкции на которые они расчитывали оказались пшиком,хотя можно было и предугодать это имея опыт подсанкционного Ирана с СевКореей у которых в итоге всё нормально и с баблом и с оружием(шахеды,миллионы снарядов)
я думаю иначе. Из-за нашей войны никто не хочет передела рынка. Польские фермеры - самый яркий пример. Вангую даже транзит газа в 2025 будет продлён.
"Мы, конечно, не собираемся вести переговоры со страной-агрессором о том, чтобы продолжать транзит. Но мы имели неоднократные переговоры на европейских площадках с европейскими лидерами. Если европейские страны выступят в качестве какого-то консорциума или кто-то из партнеров выступит в качестве транзитера уже своего газа, мы готовы такую услугу оказывать, как делали в свое время", - отметил Шмыгаль.
витиевато, но между строк хорошо читается "если нас попросят то и мы не против".
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 07 бер, 2024 21:31, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Поражение Украины, - это поражение американского оружия.
афганистан это победа или поражение американского оружия? Ничё что там могут иначе смотреть на эти вопросы.
vt313 написав:И любой покупатель на это именно так и посмотрит.
и "любой покупатель" вместо условного хаймарса/абрамса купит что то у Северной Кореи да? Логика. Рынок вооружения давно сформирован. Может за исключением беспилотников.
Афган тут никаким боком. Нет сравнения.
А абрамс можно показать в реальном бою и сравнить с другими образцами. А можно не показывать. Ф-35 шикарный самолет и, за исключением реального боя, не имеет себе равных. Примерно тоже самое москали говорили о своей технике и все с ними соглашались.