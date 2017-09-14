Додано: Чет 07 бер, 2024 20:53

dr_bastm написав: Теоретично снарядів для Ф-16 у країнах НАТО достатньо, щоб нагодувати росію. Теоретично снарядів для Ф-16 у країнах НАТО достатньо, щоб нагодувати росію.

Существенной проблемой стало резкое ухудшение отношений с Польшей, что привело к потере главного союзника в «танковой коалиции». Польский премьер Матеуш Моравецкий после зернового скандала заявил, что Польша больше не передает вооружение Украине и теперь фокусируется на собственных нуждах безопасности.



Это поставило дальнейшую передачу танков Leopard 2A на паузу. Поскольку другие крупные операторы германских танков пока не готовы изымать их у своих вооруженных сил.



Наиболее горячую поддержку Украине все еще оказывают Дания и Нидерланды, однако у них нет большого количества бронетехники и сейчас фокусируются на передаче Украине истребителей F-16.



В итоге Украина может потерять стабильные поставки танков и бронетехники уже в ближайшее время. Запасы техники у небольших стран, обычно наиболее горячо поддерживающих Украину, заканчиваются, и мы все больше зависим от крупных игроков: США, Германии и Франции, не имеющих достаточной политической поддержки внутри страны для поставки в Украину нового тяжелого вооружения.

когда началась полномасшабная здесь приводились цифры сколько всего есть у НАТО и у рф. Потом была цифра какой ввп у наших союзников и у рф. Эти данные сулили нам быструю и лёгкую победу. Но что-то пошло не так.так вот если оно и дальше будет идти "не так" договариваться будет уже не о чем.тут кто то в начале 2023 говорил "допомога до кiнця року"