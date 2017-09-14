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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 07 бер, 2024 21:30
vitaliiangel написав:
Вангую даже транзит газа в 2025 будет продлён.
Я по газу не могу понять. Есть страны зависящие от газа из рф (не сжиженного). Мы им прокачиваем, мы получаем уе за транзит. Теперь мы отказываемся прокачивать газ и перестаем получать уе за транзит. Но страны в которые мы прокачивали газ все равно получат этот же газ из РФ, только в обход Украине, они последний год готовятся к этому. Покупатель и продавец все равно встретятся, но только посредники будем не мы. Мне пока эта ситуация непонятна
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Додано: Чет 07 бер, 2024 21:33
flyman написав: vt313 написав: _hunter написав:
>>> Поражение Украины, - это поражение американского оружия.
F16 -- это какое поколение относительно текущего?
А так-то -- может быть потому и перестали давать? -- типа "пока давали -- так ДАЖЕ Авдеевку удавалось сохранять, а потом они все сами"
Это понятно. И любой покупатель на это именно так и посмотрит.
Оружие хорошее, но ...
И тут начинаются комментарии украинских военных.
Экономическая выгода поддержать Украину есть. Но нужно ли Трампу продвигать оружие, не понятно.
економічно доцільно, так як "переконфігурація системи колективної безпеки НАТО" значно дорожче, тому навіть таке питання (вигідно/невигідно) ставити недоречно
там все сильно сложнее: с одной стороны ситуация ровно как с Брекситом -- Штаты на себе 3/4 финансов тянут. С другой стороны возникает сильное подозрение -- а будет ли то НАТО хоть что-то делать "если что" -- или Глубокими Озабоченностями все закончится. Поэтому переконфигурировать всеравно придется -- это даже не вопрос.
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Додано: Чет 07 бер, 2024 21:33
vt313 написав:
Примерно тоже самое москали говорили о своей технике и все с ними соглашались
на мировом рынке есть чёткие правила, кто кому продаёт оружие. Остальное беллетристика и маркетинг.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 07 бер, 2024 21:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 бер, 2024 21:33
vitaliiangel написав:
некоторые продвигают идею, что реестр решит все проблемы.
нічого не робити це найгірше рішення
Реєстр , або ЦНАП і поновлення данних це вимушена позиція , я наприклад підтримую - все одно за 2 роки вже треба розуміти скільки в Україні залишається населення , поновлення данних нажаль треба робити навіть примусово , інакше і далі будуть 5 млн в резерві,а фактичну кількість ніхто не розуміє
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Додано: Чет 07 бер, 2024 21:35
hume написав: vitaliiangel написав:
Вангую даже транзит газа в 2025 будет продлён.
Я по газу не могу понять. Есть страны зависящие от газа из рф (не сжиженного). Мы им прокачиваем, мы получаем уе за транзит. Теперь мы отказываемся прокачивать газ и перестаем получать уе за транзит. Но страны в которые мы прокачивали газ все равно получат этот же газ из РФ, только в обход Украине, они последний год готовятся к этому. Покупатель и продавец все равно встретятся, но только посредники будем не мы. Мне пока эта ситуация непонятна
>>> но только посредники будем не мы
А кто будет? И как еще стимулировать эти "зависимые страны" переходить на LPG?
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Додано: Чет 07 бер, 2024 21:37
konstantin kirovograd написав:vitaliiangel
да уж точно идёт передел рынка )))...у меня такое ощущение что европа и америка в шоке от возможностей кацапии,ирана и китая раскачать нехило лодку.
Санкции на которые они расчитывали оказались пшиком
,хотя можно было и предугодать это имея опыт подсанкционного Ирана с СевКореей у которых в итоге всё нормально и с баблом
и с оружием(шахеды,миллионы снарядов)
тому як наслідок санкцій й великої кількості грошей населення навчилося жерти мох, й трохи рису по святах. а в іншому в них все добре
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Додано: Чет 07 бер, 2024 21:38
sens написав:
а фактичну кількість ніхто не розуміє
моделируем ситуацию, посчитали прослезились фактически не задействованных в экономике и годных по здоровью 500 тыс. Дальше что? Эти 500 тыс готовы воевать? Какой период год, два, три, вечно? С каким результатом? Реестр не даст ответа на эти вопросы. А их зададут. Не до так после. И всё равно в итоге придём к тому, что нужно увеличивать налоги и оплату в зоне БД. Чтобы не тратить время и силы на вылавливание низкомотивированных людей с кучей болячек.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 07 бер, 2024 21:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 бер, 2024 21:38
hume написав: vitaliiangel написав:
Вангую даже транзит газа в 2025 будет продлён.
Я по газу не могу понять. Есть страны зависящие от газа из рф (не сжиженного). Мы им прокачиваем, мы получаем уе за транзит. Теперь мы отказываемся прокачивать газ и перестаем получать уе за транзит. Но страны в которые мы прокачивали газ все равно получат этот же газ из РФ, только в обход Украине, они последний год готовятся к этому. Покупатель и продавец все равно встретятся, но только посредники будем не мы. Мне пока эта ситуация непонятна
Там все сложнее. Страны зависели от РФ благодаря Шредеру, Меркель и т.д. Уже нет зависимых от РФ стран.
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Додано: Чет 07 бер, 2024 21:40
vitaliiangel написав: vt313 написав:
Примерно тоже самое москали говорили о своей технике и все с ними соглашались
на мировом рынке есть чёткие правила, кто кому продаёт оружие. Остальное беллетристика и маркетинг.
Были правила.
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Додано: Чет 07 бер, 2024 21:40
hume написав: vitaliiangel написав:
Вангую даже транзит газа в 2025 будет продлён.
Я по газу не могу понять. Есть страны зависящие от газа из рф (не сжиженного). Мы им прокачиваем, мы получаем уе за транзит. Теперь мы отказываемся прокачивать газ и перестаем получать уе за транзит. Но страны в которые мы прокачивали газ все равно получат этот же газ из РФ, только в обход Украине, они последний год готовятся к этому. Покупатель и продавец все равно встретятся, но только посредники будем не мы. Мне пока эта ситуация непонятна
не факт, що зустрінуться. все потенційні обхідні шляхи значно дорожчі. покупці дорожче купувати не будуть - значить Раша буде продавати дешевше. якщо буде...
як там Північний потік вже замортизували?
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