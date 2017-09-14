Додано: Чет 07 бер, 2024 21:30

vitaliiangel написав: Вангую даже транзит газа в 2025 будет продлён. Вангую даже транзит газа в 2025 будет продлён.

Я по газу не могу понять. Есть страны зависящие от газа из рф (не сжиженного). Мы им прокачиваем, мы получаем уе за транзит. Теперь мы отказываемся прокачивать газ и перестаем получать уе за транзит. Но страны в которые мы прокачивали газ все равно получат этот же газ из РФ, только в обход Украине, они последний год готовятся к этому. Покупатель и продавец все равно встретятся, но только посредники будем не мы. Мне пока эта ситуация непонятна