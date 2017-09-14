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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 07 бер, 2024 21:41
sens написав: vitaliiangel написав:
некоторые продвигают идею, что реестр решит все проблемы.
нічого не робити це найгірше рішення
Реєстр , або ЦНАП і поновлення данних це вимушена позиція , я наприклад підтримую - все одно за 2 роки вже треба розуміти скільки в Україні залишається населення , поновлення данних нажаль треба робити навіть примусово , інакше і далі будуть 5 млн в резерві,а фактичну кількість ніхто не розуміє
скільки в Україні залишається населення нужно знать только в одном случае: если все это население планируют "куда-то деть".
В остальных случаях важно знать моб. резерв -- т.е. количество добровольцев. А активные "не добровольцы" -- если по пол ляма в год начнут загребать -- в какой-то момент скорее всего просто решат, что проще 5 лет отсидеть чем ... (ну, вы поняли).
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_hunter
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Додано: Чет 07 бер, 2024 21:42
Shaman
корея да пример может не очень-но вот попрут они фанатики откормленные на мохе на южную корею и я практически уверен что откусят там кусок неслабый.Фанатики против зумеров в айфонах.
Теперь о иране-есть прекрасное видео на юьюбе как живет иран при самых больших санкциях в мире уже десять лет и живут они получше нас к сожалению
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konstantin kirovograd
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Додано: Чет 07 бер, 2024 21:42
vt313 написав: vitaliiangel написав: vt313 написав:
Примерно тоже самое москали говорили о своей технике и все с ними соглашались
на мировом рынке есть чёткие правила, кто кому продаёт оружие. Остальное беллетристика и маркетинг.
Были правила.
да конечно, а мы их поменяли. И вообще весь мир изменили.
_hunter написав:
И как еще стимулировать эти "зависимые страны" переходить на LPG?
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vitaliiangel
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Додано: Чет 07 бер, 2024 21:50
vitaliiangel написав:
да конечно, а мы их поменяли. И вообще весь мир изменили.
Не мы поменяли. Но они поменялись.
Оказалось, что подписанные соглашения никого ни к чему не обязуют.
И кому после этого нужно это оружие, - на параде показать?
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vt313
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Додано: Чет 07 бер, 2024 21:52
konstantin kirovograd написав:Shaman
корея да пример может не очень-но вот попрут они фанатики откормленные на мохе на южную корею и я практически уверен что откусят там кусок неслабый.Фанатики против зумеров в айфонах.
Теперь о иране-есть прекрасное видео на юьюбе как живет иран при самых больших санкциях в мире уже десять лет и живут они получше нас к сожалению
як попруть, так напевне й рядками їх покосять. ви бачили цих "відгодованих" корейців - їм гвинтівки потрібні, щоб їх вітром не здуло
вони як кордон перейдуть, то швиденько всі розбіжаться аби не повертатися
й що за відео, де?. так файно живуть, що бунтують через вартість курятини. про те, що файно живуть взагалі не стосується жінок - це окрема тема...
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Shaman
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Додано: Чет 07 бер, 2024 22:02
_hunter написав:
скільки в Україні залишається населення нужно знать только в одном случае: если все это население планируют "куда-то деть".
Дядя Петя, ты дурак? (с)
Кількість населення - це найважливіше, що треба знати. Від цього показника ведуть розрахунки майже всіх макропоказників. Це - основа прогнозування доходів і витрат, розробки різноманітних планів і стратегій.
_hunter написав:
В остальных случаях важно знать моб. резерв -- т.е. количество добровольцев. А активные "не добровольцы" -- если по пол ляма в год начнут загребать -- в какой-то момент скорее всего просто решат, что проще 5 лет отсидеть чем ... (ну, вы поняли).
Це пєрл, Карл! (с)
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fler
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Додано: Чет 07 бер, 2024 22:07
_hunter написав: sens написав:
нічого не робити це найгірше рішення
Реєстр , або ЦНАП і поновлення данних це вимушена позиція , я наприклад підтримую - все одно за 2 роки вже треба розуміти скільки в Україні залишається населення , поновлення данних нажаль треба робити навіть примусово , інакше і далі будуть 5 млн в резерві,а фактичну кількість ніхто не розуміє
скільки в Україні залишається населення нужно знать только в одном случае: если все это население планируют "куда-то деть".
В остальных случаях важно знать моб. резерв -- т.е. количество добровольцев. А активные "не добровольцы" -- если по пол ляма в год начнут загребать -- в какой-то момент скорее всего просто решат, что проще 5 лет отсидеть чем ... (ну, вы поняли).
як варіант, прикинути, скільки потрібно закупити лопат і люмінєвих кружок, щоб каву по парагвайськи поки високовартісні профі на зберіганні
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flyman
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Додано: Чет 07 бер, 2024 22:10
Когда то написал, что скоро тцк начнут отгребать, не может игра долго идти в одну калитку. На фоне ежедневной бусификации нервы у людей не выдерживают В Черновицкой области работников тцк сбили автомобилем, били топорами и разбили стекла в их машине. И дальше будет только хуже
Востаннє редагувалось hume
в Чет 07 бер, 2024 22:13, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 07 бер, 2024 22:11
fler написав: _hunter написав:
скільки в Україні залишається населення нужно знать только в одном случае: если все это население планируют "куда-то деть".
Дядя Петя, ты дурак? (с)
Кількість населення - це найважливіше, що треба знати. Від цього показника ведуть розрахунки майже всіх макропоказників. Це - основа прогнозування доходів і витрат, розробки різноманітних планів і стратегій.
_hunter написав:
В остальных случаях важно знать моб. резерв -- т.е. количество добровольцев. А активные "не добровольцы" -- если по пол ляма в год начнут загребать -- в какой-то момент скорее всего просто решат, что проще 5 лет отсидеть чем ... (ну, вы поняли).
Це пєрл, Карл! (с)
"Кількість населення - це найважливіше, що треба знати". (звучить як мем)
Тому останній перепис 2001
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 07 бер, 2024 22:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 бер, 2024 22:11
_hunter написав: sens написав: vitaliiangel написав:
некоторые продвигают идею, что реестр решит все проблемы.
нічого не робити це найгірше рішення
Реєстр , або ЦНАП і поновлення данних це вимушена позиція , я наприклад підтримую - все одно за 2 роки вже треба розуміти скільки в Україні залишається населення , поновлення данних нажаль треба робити навіть примусово , інакше і далі будуть 5 млн в резерві,а фактичну кількість ніхто не розуміє
скільки в Україні залишається населення нужно знать только в одном случае: если все это население планируют "куда-то деть".
В остальных случаях важно знать моб. резерв -- т.е. количество добровольцев. А активные "не добровольцы" -- если по пол ляма в год начнут загребать -- в какой-то момент скорее всего просто решат, что проще 5 лет отсидеть чем ... (ну, вы поняли).
5 років відсидіти ?) Сісти при таких раскладах можна в Україні,а вийти десь в Сибіру!? Це не наш варіант. Реєстр це вимушена дія,він вже існує - незалежно від наших бажань.
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