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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7057705870597060>
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 21:41

  sens написав:
  vitaliiangel написав:некоторые продвигают идею, что реестр решит все проблемы.


нічого не робити це найгірше рішення
Реєстр , або ЦНАП і поновлення данних це вимушена позиція , я наприклад підтримую - все одно за 2 роки вже треба розуміти скільки в Україні залишається населення , поновлення данних нажаль треба робити навіть примусово , інакше і далі будуть 5 млн в резерві,а фактичну кількість ніхто не розуміє

скільки в Україні залишається населення нужно знать только в одном случае: если все это население планируют "куда-то деть".
В остальных случаях важно знать моб. резерв -- т.е. количество добровольцев. А активные "не добровольцы" -- если по пол ляма в год начнут загребать -- в какой-то момент скорее всего просто решат, что проще 5 лет отсидеть чем ... (ну, вы поняли).
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 21:42

Shaman
корея да пример может не очень-но вот попрут они фанатики откормленные на мохе на южную корею и я практически уверен что откусят там кусок неслабый.Фанатики против зумеров в айфонах.
Теперь о иране-есть прекрасное видео на юьюбе как живет иран при самых больших санкциях в мире уже десять лет и живут они получше нас к сожалению
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 21:42

  vt313 написав:
  vitaliiangel написав:
  vt313 написав:Примерно тоже самое москали говорили о своей технике и все с ними соглашались
на мировом рынке есть чёткие правила, кто кому продаёт оружие. Остальное беллетристика и маркетинг.


Были правила.
да конечно, а мы их поменяли. И вообще весь мир изменили.
  _hunter написав:И как еще стимулировать эти "зависимые страны" переходить на LPG?
На миллиард долларов ежемесячно: ЕС до сих пор импортирует 50% российского сжиженного газа
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/8/707479/
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 21:50

  vitaliiangel написав:
да конечно, а мы их поменяли. И вообще весь мир изменили.


Не мы поменяли. Но они поменялись.
Оказалось, что подписанные соглашения никого ни к чему не обязуют.
И кому после этого нужно это оружие, - на параде показать?
vt313
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 21:52

  konstantin kirovograd написав:Shaman
корея да пример может не очень-но вот попрут они фанатики откормленные на мохе на южную корею и я практически уверен что откусят там кусок неслабый.Фанатики против зумеров в айфонах.
Теперь о иране-есть прекрасное видео на юьюбе как живет иран при самых больших санкциях в мире уже десять лет и живут они получше нас к сожалению

як попруть, так напевне й рядками їх покосять. ви бачили цих "відгодованих" корейців - їм гвинтівки потрібні, щоб їх вітром не здуло :) вони як кордон перейдуть, то швиденько всі розбіжаться аби не повертатися :D

й що за відео, де?. так файно живуть, що бунтують через вартість курятини. про те, що файно живуть взагалі не стосується жінок - це окрема тема...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 22:02

  _hunter написав:скільки в Україні залишається населення нужно знать только в одном случае: если все это население планируют "куда-то деть".

Дядя Петя, ты дурак? (с)
Кількість населення - це найважливіше, що треба знати. Від цього показника ведуть розрахунки майже всіх макропоказників. Це - основа прогнозування доходів і витрат, розробки різноманітних планів і стратегій.
  _hunter написав:В остальных случаях важно знать моб. резерв -- т.е. количество добровольцев. А активные "не добровольцы" -- если по пол ляма в год начнут загребать -- в какой-то момент скорее всего просто решат, что проще 5 лет отсидеть чем ... (ну, вы поняли).

Це пєрл, Карл! (с)
fler
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 22:07

  _hunter написав:
  sens написав: нічого не робити це найгірше рішення
Реєстр , або ЦНАП і поновлення данних це вимушена позиція , я наприклад підтримую - все одно за 2 роки вже треба розуміти скільки в Україні залишається населення , поновлення данних нажаль треба робити навіть примусово , інакше і далі будуть 5 млн в резерві,а фактичну кількість ніхто не розуміє

скільки в Україні залишається населення нужно знать только в одном случае: если все это население планируют "куда-то деть".
В остальных случаях важно знать моб. резерв -- т.е. количество добровольцев. А активные "не добровольцы" -- если по пол ляма в год начнут загребать -- в какой-то момент скорее всего просто решат, что проще 5 лет отсидеть чем ... (ну, вы поняли).

як варіант, прикинути, скільки потрібно закупити лопат і люмінєвих кружок, щоб каву по парагвайськи поки високовартісні профі на зберіганні
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 22:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Когда то написал, что скоро тцк начнут отгребать, не может игра долго идти в одну калитку. На фоне ежедневной бусификации нервы у людей не выдерживают В Черновицкой области работников тцк сбили автомобилем, били топорами и разбили стекла в их машине. И дальше будет только хуже
Востаннє редагувалось hume в Чет 07 бер, 2024 22:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 22:11

Кількість населення - це найважливіше, що треба знати.

  fler написав:
  _hunter написав:скільки в Україні залишається населення нужно знать только в одном случае: если все это население планируют "куда-то деть".

Дядя Петя, ты дурак? (с)
Кількість населення - це найважливіше, що треба знати. Від цього показника ведуть розрахунки майже всіх макропоказників. Це - основа прогнозування доходів і витрат, розробки різноманітних планів і стратегій.
  _hunter написав:В остальных случаях важно знать моб. резерв -- т.е. количество добровольцев. А активные "не добровольцы" -- если по пол ляма в год начнут загребать -- в какой-то момент скорее всего просто решат, что проще 5 лет отсидеть чем ... (ну, вы поняли).

Це пєрл, Карл! (с)

"Кількість населення - це найважливіше, що треба знати". (звучить як мем)
Тому останній перепис 2001
Востаннє редагувалось flyman в Чет 07 бер, 2024 22:11, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 22:11

  _hunter написав:
  sens написав:
  vitaliiangel написав:некоторые продвигают идею, что реестр решит все проблемы.


нічого не робити це найгірше рішення
Реєстр , або ЦНАП і поновлення данних це вимушена позиція , я наприклад підтримую - все одно за 2 роки вже треба розуміти скільки в Україні залишається населення , поновлення данних нажаль треба робити навіть примусово , інакше і далі будуть 5 млн в резерві,а фактичну кількість ніхто не розуміє

скільки в Україні залишається населення нужно знать только в одном случае: если все это население планируют "куда-то деть".
В остальных случаях важно знать моб. резерв -- т.е. количество добровольцев. А активные "не добровольцы" -- если по пол ляма в год начнут загребать -- в какой-то момент скорее всего просто решат, что проще 5 лет отсидеть чем ... (ну, вы поняли).

5 років відсидіти ?) Сісти при таких раскладах можна в Україні,а вийти десь в Сибіру!? Це не наш варіант. Реєстр це вимушена дія,він вже існує - незалежно від наших бажань.
sens
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