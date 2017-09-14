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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 07 бер, 2024 22:13
sens написав:
Реєстр це вимушена дія,він вже існує - незалежно від наших бажань.
"Книга книг" або "Блага вістка", в кожну хату на місце ікони
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flyman
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Додано: Чет 07 бер, 2024 22:16
Чехия собрала все средства на закупку 800 тысяч снарядов для Украины. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает информагентство ČTK. По словам чешского президента, "по состоянию на сегодняшнее утро мы собрали общую сумму для закупки всех боеприпасов, 800 тысяч штук". Он добавил, что дальше правительство Чехии подпишет меморандум со всеми странами, которые присоединились к инициативе – а таких 18 – и предоставит подробную информацию о графике и дальнейших шагах. Уточнять, кто именно и сколько дал, Павел отказался. Президент Чехии прогнозирует, что боеприпасы должны прибыть в Украину "в ближайшие недели". "Теперь это будет зависеть от мастерства наших компаний и министерства обороны, чтобы ускорить весь процесс", – добавил он.
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vitaliiangel
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Додано: Чет 07 бер, 2024 22:18
hume их бы силы, да на оккупантов ) и это до первой простреленной бошки)
Давно пора как в старые времена: фургон, автоматчики, собаки ) и рейды по городам. Только ездить надо по ночным клубам, кабакам
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Andrey2512
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Додано: Чет 07 бер, 2024 22:22
Andrey2512 написав:hume
их бы силы, да на оккупантов ) и это до первой простреленной бошки)
Давно пора как в старые времена: фургон, автоматчики, собаки ) и рейды по городам. Только ездить надо по ночным клубам, кабакам
ага точняк. а лучше, как сказал бывшим командир, сразу "зачистить сёла"
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Бетон
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Додано: Чет 07 бер, 2024 22:23
vt313 написав: hume написав: vitaliiangel написав:
Вангую даже транзит газа в 2025 будет продлён.
Я по газу не могу понять. Есть страны зависящие от газа из рф (не сжиженного). Мы им прокачиваем, мы получаем уе за транзит. Теперь мы отказываемся прокачивать газ и перестаем получать уе за транзит. Но страны в которые мы прокачивали газ все равно получат этот же газ из РФ, только в обход Украине, они последний год готовятся к этому. Покупатель и продавец все равно встретятся, но только посредники будем не мы. Мне пока эта ситуация непонятна
Там все сложнее. Страны зависели от РФ благодаря Шредеру, Меркель и т.д. Уже нет зависимых от РФ стран.
Через нас получала Словакия, оттуда Чехия и Австрия. Перенаправят через Беларусь на Польшу или через турецкий поток в Болгарию и дальше. Фицо встречался со Шмыгалем прежде всего,чтоб порешать по газу. Они своё получат, из РФ, по трубе, но уже без нас.
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hume
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Додано: Чет 07 бер, 2024 22:29
Shaman написав:
не факт, що зустрінуться. все потенційні обхідні шляхи значно дорожчі. покупці дорожче купувати не будуть - значить Раша буде продавати дешевше. якщо буде...
як там Північний потік вже замортизували?
Весь год гуляла новость, что в Европе думают как "закольцевать" трубопроводный газ если Украина прекратит транзит. В ситуации рф продаст дешевле, или Словакия/Австрия купит дороже выпадает Украина с транзитом, вот и всё. Крупный выигрышь.)
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hume
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