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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 07 бер, 2024 22:13
sens написав:
Реєстр це вимушена дія,він вже існує - незалежно від наших бажань.
"Книга книг" або "Блага вістка", в кожну хату на місце ікони
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Додано: Чет 07 бер, 2024 22:16
Чехия собрала все средства на закупку 800 тысяч снарядов для Украины. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает информагентство ČTK. По словам чешского президента, "по состоянию на сегодняшнее утро мы собрали общую сумму для закупки всех боеприпасов, 800 тысяч штук". Он добавил, что дальше правительство Чехии подпишет меморандум со всеми странами, которые присоединились к инициативе – а таких 18 – и предоставит подробную информацию о графике и дальнейших шагах. Уточнять, кто именно и сколько дал, Павел отказался. Президент Чехии прогнозирует, что боеприпасы должны прибыть в Украину "в ближайшие недели". "Теперь это будет зависеть от мастерства наших компаний и министерства обороны, чтобы ускорить весь процесс", – добавил он.
Велика Британія профінансує понад 10 тисяч дронів для Збройних Сил України загальною вартістю більше 325 мільйонів фунтів стерлінгів, - повідомив міністр оборони Великої Британії під час візиту до Києва 7 березня.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 07 бер, 2024 22:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 бер, 2024 22:18
hume их бы силы, да на оккупантов ) и это до первой простреленной бошки)
Давно пора как в старые времена: фургон, автоматчики, собаки ) и рейды по городам. Только ездить надо по ночным клубам, кабакам
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Andrey2512
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Додано: Чет 07 бер, 2024 22:22
Andrey2512 написав:hume
их бы силы, да на оккупантов ) и это до первой простреленной бошки)
Давно пора как в старые времена: фургон, автоматчики, собаки ) и рейды по городам. Только ездить надо по ночным клубам, кабакам
ага точняк. а лучше, как сказал бывшим командир, сразу "зачистить сёла"
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Додано: Чет 07 бер, 2024 22:23
vt313 написав: hume написав: vitaliiangel написав:
Вангую даже транзит газа в 2025 будет продлён.
Я по газу не могу понять. Есть страны зависящие от газа из рф (не сжиженного). Мы им прокачиваем, мы получаем уе за транзит. Теперь мы отказываемся прокачивать газ и перестаем получать уе за транзит. Но страны в которые мы прокачивали газ все равно получат этот же газ из РФ, только в обход Украине, они последний год готовятся к этому. Покупатель и продавец все равно встретятся, но только посредники будем не мы. Мне пока эта ситуация непонятна
Там все сложнее. Страны зависели от РФ благодаря Шредеру, Меркель и т.д. Уже нет зависимых от РФ стран.
Через нас получала Словакия, оттуда Чехия и Австрия. Перенаправят через Беларусь на Польшу или через турецкий поток в Болгарию и дальше. Фицо встречался со Шмыгалем прежде всего,чтоб порешать по газу. Они своё получат, из РФ, по трубе, но уже без нас.
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Додано: Чет 07 бер, 2024 22:29
Shaman написав:
не факт, що зустрінуться. все потенційні обхідні шляхи значно дорожчі. покупці дорожче купувати не будуть - значить Раша буде продавати дешевше. якщо буде...
як там Північний потік вже замортизували?
Весь год гуляла новость, что в Европе думают как "закольцевать" трубопроводный газ если Украина прекратит транзит. В ситуации рф продаст дешевле, или Словакия/Австрия купит дороже выпадает Украина с транзитом, вот и всё. Крупный выигрышь.)
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Додано: Чет 07 бер, 2024 22:35
hume написав:
Когда то написал, что скоро тцк начнут отгребать, не может игра долго идти в одну калитку. На фоне ежедневной бусификации нервы у людей не выдерживают В Черновицкой области работников тцк сбили автомобилем, били топорами и разбили стекла в их машине. И дальше будет только хуже
только что видос смотрел. офигів))
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Додано: Чет 07 бер, 2024 22:37
flyman написав:
"Кількість населення - це найважливіше, що треба знати". (звучить як мем)
Тому останній перепис 2001
flyman, тобто думка, що з 2006 на переписі економили (тому що у влади немає адекватного розуміння його важливості), ваш мозок оминула?
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Додано: Чет 07 бер, 2024 22:42
hume написав: Shaman написав:
не факт, що зустрінуться. все потенційні обхідні шляхи значно дорожчі. покупці дорожче купувати не будуть - значить Раша буде продавати дешевше. якщо буде...
як там Північний потік вже замортизували?
Весь год гуляла новость, что в Европе думают как "закольцевать" трубопроводный газ если Украина прекратит транзит. В ситуации рф продаст дешевле, или Словакия/Австрия купит дороже выпадает Украина с транзитом, вот и всё. Крупный выигрышь.)
ви бачили скільки зараз Раша поставляє газу по трубах - якись відсотки. що так закольцовувати? замінять постачальника й не помітять...
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Додано: Чет 07 бер, 2024 22:42
Andrey2512 написав:hume
их бы силы, да на оккупантов ) и это до первой простреленной бошки)
Давно пора как в старые времена: фургон, автоматчики, собаки ) и рейды по городам. Только ездить надо по ночным клубам, кабакам
Может с умом нужно проводить мобилизацию, а не с помощью насилия, как в лугандоне. Сделать фиксированные контракты и повысить базовые ЗП военным. Ах, денег нет, а 152 млн на вымышленные блокираторы сигнала раша тв в приграничье есть, мы же понимаем, что никто это вообще делать не будет . Зачем идти сложным путём если можно раздуть до овердохуя сомнительную структуру ТЦК с бравыми спортивными ребятами и заниматься отловом мужского поголовья. Создали невероятный коррупционный пласт в котором руководители районных ВЛК, спустя два года войны, доллары хранят в шифонерах) а руководители тцк скупают недвижимость рядом с голливудскими звёздами.
Срочно нужен закон про мобилизацию, но депутаты никак не могут собраться. Но он нужен на вчера. Это Зазеркалье.
До чего нужно было довести народ, чтоб людей в форме свидомо сбили на авто и забили топорами.. психологически люди настолько запуганы, что готовы платить по 5куе, чтоб их довели зимой до Тисы пздц, Нарния
Востаннє редагувалось hume
в Чет 07 бер, 2024 22:51, всього редагувалось 1 раз.
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